Cijene goriva u BiH – pregled po gradovima, na nekim pumpama povećanja i do 0,70 KM

Cijena nafte na svjetskom tržištu porasla je za oko deset posto usljed sukoba na Bliskom istoku, uz očekivani nastavak rasta. I dok podaci Operatora – Terminala Federacije (OTF), društva zaduženog za uspostavu i upravljanje strateškim rezervama nafte, pokazuju da trenutno ne postoji poremećaj u snabdijevanju naftom i naftnim derivatima, na benzinskim pumpama širom BiH primjetno je povećanje cijena goriva.

Prema službenoj aplikaciji Federalnog ministarstva trgovine, koja pruža informacije o trenutnim cijenama goriva u BiH, cijene dizela D5 na pumpama zabilježile su rast koji se kreće od simboličnih 0,01 KM do nešto više od 0,70 KM.

U nastavku donosimo pregled cijena na nekoliko benzinskih pumpi i u nekoliko bh. gradova. Kompletnu listu sa trenutnim cijenama možete pronaći na ovom linku.

Litar dizela D5 na benzinskoj pumpi Euro-Jet Todorovo u Velikoj Kladuši iznosi 2,61 KM (povećanje od 0,29 KM). Cijena Premium 95 iznosi 2,41 KM, što je povećanje 0,12 KM, a Super 98 košta 2,56 (0,05 KM više).

Dizel i benzin

Na benzinskoj pumpi Energopetrol u Banovićima cijena dizela D5 trenutno iznosi 2,49 KM, što je povećanje od 0,12 KM po litru, dok je premium 95 skuplji za simboličnih 0,02 posto, dok se cijena plina nije mijenjala te iznosi 1,23 KM. Na Hifa pumpi na području Živinica u Oskovi cijena dizela je veća za 0,14 KM te iznosi 2,53 KM.

Premium 95 na istoj pumpi danas košta 2,41 KM (0,06 KM više), a plin 1,27 KM po litru (0,04 KM više).

Benzinske pumpe na kojima je zabilježen rast od 0,10 feninga po litru nalaze se u Tuzli, tačnije na Bingo Petrolu, te na istoj pumpi u Sarajevu Dizel D5 je 2,39 KM. Pored njih, rast od 0,10 feninga zabilježila je u Bihaću i to na pumpama REZ i Inter-Butan, a prati ih i Zedina u Doboju.

S druge strane, na benziskoj pumpi Petrol u Bihaću zabilježen je pad cijene dizela D5 za 0,01 KM, pa litar goriva trenutno iznosi 2,41 KM, dok na Energopetrolu u Bosanskom Petrovcu litar dizela D5 košta 2,42 KM.

Na Petrolu AG u Zenici zabilježeno je povećanje od 0,25 feninga po litru, te sada u ovom gradu litar goriva iznosi 2,64 KM, što je trenutno jedna od najviših cijena po litru.

Najveći rast Premiuma 95 zabilježen je na benziskoj pumpi Bushel u Izačićima sa povećanjem od 0,71 feningi po litru, te sada košta 2,97 KM. Dizel D5 je 3,07 KM, a Super 98 3,37 KM.

Na TI Oil Buna cijena dizela D5 bila je neznatno povećana za 0,02 KM, te se litar mogao sipati po cijeni od 2,36 KM, a Premium 95 za 2,31 KM.

Na jednoj od G-Petrol pumpi u Mostaru, cijena dizela D5 iznosi 2,38 KM po litru (0,07 KM više), Premium 95 košta 2,31 KM (0,03 KM više ), dok je cijena Super 98 po litru snižena za 0,08 KM, i iznosi 2,48 KM.

Rast cijena nafte i dionica

Zbog očekivanih povećanja, na bh. benzinskim pumpama zabilježene su velike gužve.

Prema podacima Euronewsa, sirova nafta Brent dostigla je u ponedjeljak 52-sedmični maksimum i porasla za 7,6% na 78,41 dolar, dok je američka nafta skočila više od 7,4 % na 72,01 dolar.

Pored cijena nafte, porasle su i cijene dionica, pa su američki Exxon Mobil i Chevron zabilježili rast, a njih je pratila i Evropa, gdje su porasle dionice TotalEnergiesa, Shella i BP-a.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH