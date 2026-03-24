Šef Siemensa: Težnja za digitalnim suverenitetom mogla bi biti “katastrofalna” za Evropu 

Roland Busch, izvršni direktor industrijskog konglomerata Siemens, oštro je kritikovao Brisel navodeći da bi davanje prioriteta izgradnji sopstvene infrastrukture za umjetnu inteligenciju (AI) u odnosu na ekonomski rast i primjene postojećih alata mogla imati katastrofalne posljedice za evropski kontinent.

Dok Evropska unija pokušava smanjiti ovisnost o američkim tehnološkim firmama u oblastima cloud infrastrukture i umjetne inteligencije, Busch tvrdi da bi prebrzo odvajanje od SAD-a povećalo troškove i drastično usporilo investicije.

Busch, koji od 2021. godine predvodi transformaciju Siemensa u tehnološku kompaniju, napomenuo je da unija rizikuje da dodatno zaostane u globalnoj utrci ako hitno ne pojednostavi svoja pravila. Iako priznaje da bi jačanje domaće AI baze dugoročno povećalo otpornost, kategorički odbija ideju da se čeka “evropska tvornica vještačke inteligencije” prije početka rada na AI modelima. “Ne biste trebali gušiti brzinu inovacija zarad stvaranja suvereniteta”, izjavio je Busch za Financial Times. “To bi bila katastrofa”.

Jaz između “brze rijeke” i “stajaće vode”

Kritika prvog čovjeka Siemensa dolazi u trenutku kada se Evropska komisija sprema da predloži “paket za tehnološki suverenitet” koji se očekuje u maju, dok se istovremeno bori sa implementacijom Zakona o umjetnoj inteligenciji (AI Act).

Busch opisuje američku ekonomiju kao “brzu rijeku” u kojoj kompanije rapidno usvajaju nove tehnologije, dok evropski ekosistem upoređuje sa “stajaćom vodom”. Samim time smatra da je evropski pristup kontroli AI-a “potpuno pogrešan” u poređenju sa manje restriktivnim modelom u Americi.

Poseban problem vidi u neuspjehu evropskih pravila da naprave razliku između privatne upotrebe umjetne inteligencije i poslovnih primjena. Prema njegovim riječima, pretjerana regulacija u sektoru gdje se dvije kompanije ugovorom dogovaraju o dijeljenju podataka nema ekonomsko opravdanje i samo stvara nepotrebne barijere.

FT napominje da Siemens trenutno ulaže oko milijardu eura u razvoj sopstvenih AI alata, uključujući virtuelne menadžere proizvodnih pogona. Međutim, Busch priznaje da prioritet daju investicijama u SAD-u i Kini.

“Investiramo i u Njemačkoj, ali tek kao u sekundarno tržište”, poručio je.

Uprkos kritikama, šef Siemensa vjeruje da Evropa i dalje može držati korak sa SAD-om i Kinom u domenu industrijskog AI-a. Evropske kompanije posjeduju ogromne količine podataka ključnih za obuku alata u automatizaciji i digitalnom inženjeringu, ali su trenutno ili nevoljne da ih koriste ili ih odvraća pretjerana evropska birokratija. Bez promjene kursa, upozorava Busch, tehnološki jaz će samo nastaviti da raste.