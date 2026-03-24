Kineski “blizanac” Tesla Semija ulazi na tržišta Evrope i SAD-a: “Čak i sa carinama od 70 posto, ostvarujemo profit”

Za razliku od Tesle, koja drži cijenu svog električnog kamiona u tajnosti, Windrose je to jasno stavio do znanja i već je započeo prodaju u SAD-u i Evropi.

Devet godina nakon što je Elon Musk obećao elektrifikaciju kamionskog prometa Teslinim Modelom S, vozilo konačno ulazi u nešto poput redovne proizvodnje. Ali za razliku od Tesle, koja cijenu drži u tajnosti, kinesko-evropski startup dolazi na tržište s električnim traktorom sličnim Tesli i jasno navedenom cijenom.

To je Windrose Tech, kojim upravlja izvršni direktor i osnivač Wen Han, 35, koji rado dijeli gotovo svaki detalj o svom električnom kamionu: cijenu, domet, težinu, nosivost, pa čak i zašto kamion izgleda kao da je došao iz iste dizajnerske radionice kao i Tesla. „Naš kamion izgleda vrlo slično Tesli, jer je aerodinamičan“, rekao je Han u video intervjuu, stojeći ispred restorana jedne hladne večeri u Antwerpenu u Belgiji, gdje se sada nalazi sjedište kompanije. „Pomalo iznenađujuće, uspjeli smo patentirati dizajn kabine u SAD-u, kao i šasiju.“

Windrose je već počeo prodavati prve primjerke svog električnog kamiona kupcima u Kaliforniji i Teksasu. Njihov model R700, sa 1400 konjskih snaga, košta 300.000 dolara i ima domet od oko 643,74 kilometra s jednim punjenjem.

Teži nešto više od 10 tona i može prevesti do 27 tona tereta u SAD-u. Hanova ponuda uključuje i tri mjeseca besplatnog punjenja putem Greenlane Infrastructure, koja gradi mrežu moćnih stanica za punjenje u južnoj Kaliforniji, Nevadi i Arizoni. Slične sporazume imaju i u Evropi, gdje su nedavno najavili partnerstvo s francuskom kompanijom ENGIE Viane, a kamion se tamo prodaje za 250.000 eura.

Sa poticajima koštaju koliko i dizeli

Tesla još nije javno objavila svoju cijenu. Rani kupci su rekli Forbesu da će se kretati od 225.000 do oko 300.000 dolara, ovisno o dometu od 480 ili 800 kilometara po punjenju. To je nešto više od 180.000 dolara koje je Musk spomenuo 2017. godine, ali i dalje manje od električnih modela Kenwortha, Daimlera i Volva, koji mogu koštati i do 400.000 dolara. I Windrose i Tesla kamioneti su najmanje 100.000 dolara skuplji od dizel modela, ali u Kaliforniji dobijaju velikodušne poticaje koji gotovo pokrivaju cijele troškove. U Teksasu, gdje proizvodnja energije vjetra, sunca i baterija doživljava procvat, električni pogon postaje jeftiniji način prijevoza tereta.

Wen Han i električni kamion Windrose ispred mosta Golden Gate u San Franciscu, fotografija: Facebook Wen Han

Han, koji je nedavno preselio sjedište svoje kompanije iz Hefeija u Kini u Antwerpen, planira ove godine proizvesti do 2.000 vozila, od čega se očekuje da će nekoliko stotina ići u SAD, a istovremeno će se proširiti i na Evropu, Latinsku Ameriku i Aziju. Do 2027. godine želi proizvoditi najmanje 10.000 vozila godišnje, s proizvodnjom u Kini, Evropi i potencijalno u SAD-u.

„Sjedinjene Američke Države će biti jedno od naših najvećih tržišta“, rekao je. „Čak i sa visokim tarifama, ostvarit ćemo profit.“

Za sada, prodaju započinje uvozom vozila proizvedenih u Kini u saradnji sa Anhui Jianghuai Automobile Group i Higer Bus, a u Kaliforniji sarađuje sa proizvođačem električnih kamiona Xos kao distributer. Dugoročno, planira izgradnju fabrike u SAD-u, moguće u Arizoni, kako bi smanjili troškove uvoza i povećali profitabilnost. „U međuvremenu, željeli bismo sarađivati ​​i sa Xosom na njihovoj lokaciji u Tennesseeju za proizvodnju.“

Pitanje ekonomije, ne samo ekologije

Uprkos prednosti koju Windrose ima u brzom i jeftinom kineskom lancu snabdijevanja električnim vozilima i baterijama, to je rizičan poduhvat za kompaniju osnovanu 2022. godine. Do sada je prikupila oko 400 miliona dolara, uglavnom od kineskih investitora, kako bi se probila na američko tržište električnih teških kamiona, koje je trenutno više nišno nego masovno, sa prosječnom godišnjom prodajom od oko 1.000 vozila.

Tesla, kao i uvijek, ima ambiciozne planove i cilja na prodaju do 50.000 Semi modela godišnje, koji bi se proizvodili na novoj liniji u Gigafactory u Nevadi, ali u najnovijem finansijskom izvještaju, kompanija je tiho uklonila referencu na proizvodni kapacitet za Semi. Promjene u američkim propisima i podsticaji za čiste kamione dodatno su zamagljivali izglede tržišta, kaže Ann Rundle iz ACT Researcha.

„To je pomalo nepoznanica, ali za 2026. godinu očekujemo relativno niske brojke, nešto manje od 1.400 vozila“, rekla je za Forbes.

Ekonomija se trenutno kreće u dva smjera. Rastuće cijene električne energije povećale su troškove punjenja električnih kamiona, ali rat između SAD-a i Irana još je brže podigao cijene dizela – za 40 posto na 5,16 dolara po galonu u proteklom mjesecu, prema AAA. Ako cijene goriva ostanu visoke, električni kamioni postaju manji ekološki problem, a više finansijski problem. “Trošak goriva je mnogo veći za vozni park od troškova vozača i samih kamiona”, rekao je Han. “Najveći trošak koji želite eliminirati je gorivo.”

Windroseov kamion trenutno ima oko 160 kilometara manji domet od Teslinog jer koristi litijum-željezne baterije niže gustine energije koje proizvodi kineski CALB. Prednost, tvrdi kompanija, je veća sigurnost i dugotrajnost u poređenju sa litijum-jonskim baterijama koje koristi Tesla. Godine 2027., planiraju da lansiraju poboljšani model E960 sa novom baterijom na bazi litijuma, mangana i željeza, koja bi trebala da omogući domet od 965 kilometara po punjenju, što je oko 20 posto više od Teslinog modela. Cijena još nije definisana, ali “neće biti značajno veća” od trenutnog modela.

Obrazovanje na Stanfordu

Han je kineski državljanin koji je završio srednju školu i fakultet u Sjedinjenim Američkim Državama i stekao MBA diplomu na Stanfordu. Pored engleskog, tečno govori i španski, što mu je pomoglo da proširi poslovanje u Latinskoj Americi, uključujući i nedavno partnerstvo u Čileu. Prije Windrosea, bio je finansijski direktor i glavni strateški direktor u PlusAI-ju, kompaniji za autonomnu vožnju koja je 2023. godine izdvojila svoje poslovanje u SAD-u i Kini.

To iskustvo je također oblikovalo njegovu strategiju, autonomnu vožnju, tvrdi on, lakše je razviti na električnoj platformi nego na dizelskoj. „Prava autonomija se ne može samo naknadno ugraditi na dizelski kamion. To je gotovo nemoguće“, rekao je, napominjući da sistemi poput upravljanja moraju biti drugačije dizajnirani.

Windroseov kamionet još nije autonoman, ali ima napredne sisteme pomoći vozaču poput adaptivnog tempomata, pomoći za održavanje trake i automatskog kočenja u nuždi. Dostupan je i u verziji sa spavaćom kabinom, sa sklopivim zadnjim sjedištem koje se pretvara u krevet. Unutrašnjost podsjeća na Teslu, sa središnjim vozačkim sjedištem i velikim ekranima.

Kako prodaja počinje u SAD-u, Han planira prikupiti dodatnih 100 miliona dolara investicija. Također ga ne brine smanjenje vladine podrške za čiste kamione.

“U redu je. Administracija ne mora da brine”, rekao je. “Ljudi brinu o novcu. Struja je jeftinija od dizela za kamione.”

Alan Ohnsman, novinar Forbesa