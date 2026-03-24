Smrt vlasnika OnlyFansa otvara pitanja o budućnosti platforme vrijedne milijarde

Smrt ukrajinsko-američkog preduzetnika Leonida Radvinskog, većinskog vlasnika i direktora kompanije Fenix International, označila je prekretnicu za jednu od najprofitabilnijih, ali i najkontroverznijih tehnoloških platformi. Radvinsky je preminuo u 43. godini nakon duge borbe s rakom, što je kompanija potvrdila u ponedjeljak.

Radvinsky je 2018. godine preuzeo kompaniju koja upravlja platformom OnlyFans, a koju su 2016. osnovali britanski poduzetnik Tim Stokely i njegovog otac Guy. Pod njegovim vodstvom, platforma je izrasla u globalni fenomen koji je transformisao način na koji kreatori sadržaja, posebno u industriji za odrasle, ostvaruju prihode.

Rođen u Odesi u Ukrajini, Radvinsky je kao dijete emigrirao u Sjedinjene Američke Države, gdje je odrastao u Chicagu i diplomirao ekonomiju na Northwestern univerzitetu. Prije OnlyFansa, bavio se nizom tehnoloških projekata, poput platforme za web-kamere MyFreeCams. Uprkos poslovnom uspjehu nije se mnogo isticao u javnosti.

Poslovni model i finansijski rast

OnlyFans je redefinisao poslovni model u industriji digitalnog sadržaja omogućivši direktnu monetizaciju između kreatora i publike. Platforma uzima 20 posto prihoda, dok kreatori zadržavaju preostalih 80 posto, što je privuklo milione korisnika širom svijeta.

Od osnivanja, platforma je isplatila više od 25 milijardi dolara kreatorima. Samo u 2024., prihodi od korisnika dosegli su 7,2 milijarde dolara, dok je kreatorima isplaćeno 5,8 milijardi, što je rast od 500 miliona dolara u odnosu na 2023. Ukupni prihodi kompanije dostigli su 1,4 milijarde dolara, dok je dobit prije oporezivanja iznosila 684 miliona dolara.

Broj kreatora porastao je za 13 posto na 4,6 miliona, dok je broj korisničkih naloga porastao za gotovo četvrtinu na 377,5 miliona globalno. Iako najveći dio prihoda dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, kompanija je i dalje registrovana i plaća poreze u Velikoj Britaniji.

Radvinsky je bio među najplaćenijim vlasnicima privatnih kompanija u ujedinjenom Kraljevstvu, s dividendama koje su dosezale stotine miliona dolara godišnje. Samo u 2024. isplaćeno mu je 497 miliona dolara, uz dodatna 204 miliona dolara nakon završetka fiskalne godine. Prethodne godine primio je rekodrnu isplatu u iznosu od 701 milion dolara.

Neizvjesna budućnost i tržišni utjecaj

Njegova smrt dolazi u trenutku dok su se vodili pregovori o potencijalnoj prodaji većinskog udjela u kompaniji, koja bi mogla biti procijenjena na oko sedam milijardi dolara. U pregovore su bili uključeni investicijski fondovi, uključujući The Forest Road Company konzorcij iz Los Angelesa, kao i britanski milijarderi David i Simon Reuben.

Prema dostupnim informacijama, pregovore je usporavala Radvinskova bolest, a nije ni jasno hoće li se nastaviti nakon njegove smrti. Od 2024., njegovi udjeli u kompaniji nalaze se u trustu.

Platforma je tokom godina proširila svoje prisustvo i izvan sadržaja za odrasle, uključujući lansiranje OFTV servisa za sadržaj iz oblasti fitnessa, kuhanja, muzike i zabave. Istovremeno, kompaniju sustižu i rastući regulatorni pritisci u Ujedinjenom Kraljevstvu i Evropi, posebno u vezi sa sigurnošću korisnika i kontrolom sadržaja.

OnlyFans danas zapošljava 46 ljudi i raspolaže gotovinskim rezervama od 808 miliona dolara. Dalji razvoj kompanije i ishod potencijalne prodaje ostaju neizvjesni nakon smrti njenog ključnog vlasnika.