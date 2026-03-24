Jensen Huang iz Nvidije kaže da smo “postigli AGI”

Izvršni direktor Nvidije, Jensen Hwang, jučer je u podcastu izjavio da vjeruje da je umjetna opća inteligencija (AGI) dostignuta. To je labavo definiran termin koji opisuje umjetnu inteligenciju koja je jednaka ili nadmašuje ljudsku inteligenciju. Dodao je da je moguće da bi čitave kompanije mogle biti vođene umjetnom inteligencijom.

Hwang, gost u podcastu informatičara Lexa Friedmana, rekao je: “Mislim da je to sada. Mislim da smo postigli AGI”, kada ga je Friedman pitao koliko će vremena trebati da se dostigne taj standard.

Hwangov komentar se činio više povezanim sa širom industrijom umjetne inteligencije, a ne samo sa Nvidijom, najvrijednijom kompanijom na svijetu koja je profitirala od porasta korištenja umjetne inteligencije među potrošačima i preduzećima.

Friedman je pitao da li bi kompanijom mogao upravljati AGI, na što je Hwang odgovorio “moguće”. Spomenuo je OpenClaw, platformu otvorenog koda za AI agente dizajniranu za autonomni rad u ime korisnika (OpenClaw je u procesu akvizicije od strane OpenAI-a).

Hwang je kasnije dodao: „Mnogi ljudi ga koriste nekoliko mjeseci, a onda nekako prođe.“ Napomenuo je da su šanse da AI agenti „izgrade Nvidiju nula posto“.

Dionice Nvidije porasle su juče za 1,5 posto, iako je cijena dionica ovog favorita u oblasti vještačke inteligencije i dalje skoro 6 posto niža nego na početku godine.

Šta kažu drugi

Očekuje se da će visok nivo AGI-ja biti sposoban za zadatke poput vođenja organizacija ili donošenja strateških odluka koje su obično prepuštene ljudima. Kritičari ukazuju na moguće rizike za javno zdravlje, radna mjesta i druge sfere. Labava definicija AGI-ja otežava određivanje pouzdanog vremenskog okvira za njegovo stvaranje i široku upotrebu.

Direktor OpenAI-a, Sam Altman, prošlog mjeseca je za Forbes izjavio: “U osnovi smo izgradili opću umjetnu inteligenciju (AGI), ili smo vrlo blizu tome.” U kasnijoj izjavi je dodao da je njegova tvrdnja “duhovna”, a ne doslovna. Također, dodao je da će AGI zahtijevati “mnoga velika otkrića srednjeg nivoa”, umjesto jednog velikog.

Izvršni direktor Microsofta, Satya Nadella, dao je Forbesu drugačije mišljenje. Rekao je da industrija još nije ni blizu općeg unapređivanja inteligencije (AGI). I da: “Imamo dobar proces. Nije stvar u tome da ga Samo ili ja najavimo.”

