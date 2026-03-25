Najposjećenija atrakcija svijeta dobila je adrenalin dodatak – novi viseći most

Taman kada pomislite da ste Eiffelov toranj vidjeli iz svakog mogućeg ugla, pojavi se novo iznenađenje. Ukoliko se zateknete u francuskoj prijestonici, pravo je vrijeme da posjetite “Vertigo of the Tower”, gotovo šezdeset metara visok viseći most koji spaja istočni i zapadni stub ovog legendarnog spomenika, javlja TimeOut.

Smješten odmah iznad prvog sprata, svojom dužinom od četrdeset metara ograđen je mrežom sa više od 25.000 mrežastih panela.

Ukoliko imate ulaznicu za toranj, posjeta mostu je besplatna, ali ga istovremeno mogu koristiti najviše četiri osobe.

Da bi osigurali ovo nezaboravno iskustvo, potrebno je skenirati jedan od QR kodova na lokaciji koje možete pronaći u blizini atrakcije, na terasi ili u kafiću u Ferrié paviljnou, te rezervisati termin u narednih sat vremena.

Toranj drži Guinnessov rekord

Toranj je izgrađen 1889. godine za Svjetsku izložbu, a njegovo rušenje predviđeno je u narednih dvadeset godina. Njegova konstrukcija se sastoji od 2,5 miliona zakovica, te 18 000 dijelova.

Prema navodima Historyja, toranj nije uvijek bio smeđe boje, nego ih je kroz historiju mijenjao (uključujući žutu i različite nijanse smeđe). Farba se mijenja ručno svakih sedam godina, uz oko šezdeset tona boje.

Kako navodi TimeOut, Francuska je i dalje najposjećenija zemlja na svijetu, a ova znamenitost je njena najposjećenija atrakcija, s više od 7 miliona posjetilaca godišnje.

Zapravo, trenutno drži Guinnessov svjetski rekord kao najposjećeniji spomenik na svijetu za koji se plaća ulaz.