Gradi se najviši most na svijetu, dva puta veći od Eiffelovog tornja

Viseći most Huajiang, koji se trenutno gradi u jugozapadnoj kineskoj provinciji Guizhou, bit će najviši viseći most na svijetu, s visinom od 625 metara od mosta do površine rijeke ispod. Ova visina je otprilike dvostruko veća od visine Eiffelovog tornja. Osim toga, most će imati ukupnu dužinu od 2.890 metara, s centralnim rasponom od 1.420 metara, što ga čini mostom s najvećim rasponom na planinskoj teritoriji. Izgradnja mosta, koju vodi Guizhou Transportation Investment Group Co., Ltd., započela je u januaru 2022. godine kao dio projekta brze ceste koja povezuje Liuzhi i Anlong.

Foto: Profimedia

Završeno 95 posto mosta

Viseći most Huajiang u provinciji Guizhou, piše China Daily, završen je 95 posto, a očekuje se da će instalacija panela mosta biti završena do sredine marta.

Zhang Shenglin, zamjenik 14. Nacionalnog narodnog kongresa, rekao je da je glavna struktura mosta završena u januaru, te da su inženjeri savladali ključne tehničke izazove. Fokus je sada na instalaciji ploče mosta, nakon čega slijedi rad na zaštiti od korozije glavnih kablova i infrastrukturnim projektima poput mehaničke i električne opreme, piše China Daily.

Očekuje se da će most biti završen i otvoren za promet krajem 2025. godine​.

Skratit će vrijeme putovanja sa dva sata na dvije minute

“Kada most bude otvoren u drugoj polovini 2025. godine, ovaj super projekt koji prelazi ‘razlomljenu Zemlju’ pokazat će kineske inženjerske sposobnosti i pomoći Guizhouu da postane svjetska turistička destinacija,” kazao je Zhang, koji je ujedno i glavni inženjer Guizhou Highway Engineering Group Co dodajući kako čelični nosači mosta teže oko 22.000 metričkih tona – što je ekvivalentno tri Eiffelova tornja – i postavljeni su za samo dva mjeseca.”

Most povezuje Liuzhi i Anlong i ključna je veza u mreži autocesta jugozapadne Kine. Kada postane operativan, skratit će vrijeme putovanja preko rijeke sa oko dva sata na samo dvije minute.

Pored transportnih koristi, most će donijeti i mnoge ekonomske koristi kraju.