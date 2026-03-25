Kako je zmija iz Drugog svjetskog rata dovela do izumiranja više od 10 vrsta u samo nekoliko godina

Ne postoji ništa posebno spektakularno u smeđoj drvnoj zmiji. Njena otrovnost je u najboljem slučaju blago neurotoksična; ugrizi se ne smatraju opasnima za odrasle ljude. Njeno izgled je prilično običan, bez impozantnih ukrasa (kao što ima zmija pauk-rep) ili živih boja.

Ipak, ova skromna zmija je jedna od najrazornijih invazivnih vrsta na svijetu, direktno odgovorna za izumiranje više od deset životinjskih vrsta i indirektno za propadanje čitavog ekosistema jednog otoka.

Smeđa drvna zmija, ili Boiga irregularis, porijeklom je iz Australazije, uključujući Novi Gvineju, okolne otoke i sjeveroistočnu obalu Australije. Krajem Drugog svjetskog rata slučajno je unesena na udaljeni pacifički otok Guam, ključnu vojnu bazu koja se nalazi više od 1.600 km sjeverno od njenog prirodnog staništa.

20 godina zmija je izbjegavala pažnju dok je uništavala brojne vrste

Vjeruje se da je zmija stigla na Guam 1940-ih kao skriveni teret u vojnoj pošiljci s Otoka Admiraliteta u Papui Novoj Gvineji. Ipak, ljudi nisu primijetili njeno prisustvo na Guamu sve do 1953. godine, a tek mnogo kasnije shvatili su koliko je brzo i smrtonosno širila.

Smeđa drvna zmija bila je strani faktor u svom novom domu, bez prirodnih predatora. Sposobna da pojede i do 70% svoje tjelesne mase, imala je ogroman apetit. Ova zmija koja živi u drveću slobodno je lovila razne lokalne životinje, koje nisu imale nikakve odbrane protiv zmija, a kamoli protiv ovog nepoznatog predatora.

Smeđa drvna zmija je predator koji živi u drveću, pri čemu drveće igra nezamjenjivu ulogu u njenom životu. Porijeklom iz Australije, Papue Nove Gvineje i dijelova Pacifika, ova zmija se prilagodila životu u krošnjama, oslanjajući se na drveće za kretanje, sklonište i lov. Foto/Getty/Forbes

U svom prirodnom staništu, populacija smeđe drvne zmije je prirodno regulisana vrstama plijena koje su razvile odbrambene mehanizme, kao i parazitima, bolestima i drugim predatorima poput crnoprugaste crvene zmije, koja se hrani Boiga irregularis u Australiji. Ali na Guamu, bez predatora i sa obiljem neiskusnog plijena, populacija zmije je eksplodirala.

Zmija je dovela do izumiranja većine autohtonih ptica koje su gnijezdile na otoku. Šume Guama utihnule su kada je 10 od 12 vrsta šumskih ptica nestalo iz divljine. Dvije vrste ptica, Guamski kraljevski šišmiš i Guamska željezničarka, koje su izumrle u divljini, bile su endemične i nisu se mogle naći nigdje drugdje na svijetu.

Ova devastacija se proširila kroz cijeli ekosistem, gdje su ptice igrale ključnu ulogu u oprašivanju i širenju sjemena. Njihovim nestankom, počela je propadati i vegetacija otoka. Nisu sve vrste izumrle, ali posljedice su i dalje bile ozbiljne.

Aktivnosti zmije u ishrani smanjile su populacije drugih ptica, domaćih šišmiša (kao što je mali Marijanski voćni šišmiš) i guštera. Utjecale su i na domaće životinje i kućne ljubimce. Zanimljivo je da zmija nije bila samo invazivna u travnatim i šumskim ekosistemima, kao što je to bilo u njenom prirodnom području, već i u elektrodistributivnim postrojenjima.

Devastacija koju je izazvala smeđa drvna zmija zahtijevala je javnozdravstvene i ekonomske mjere

Do 1950-ih, populacije su porasle do te mjere da su počele izazivati česte nestanke struje. To je bilo zbog njihove navike penjanja po elektro-stupovima i izazivanja kratkih spojeva kada bi došle u kontakt s električnom opremom.

Između 1978. i 1997., procijenjeno je da su smeđe drvne zmije odgovorne za 1.600 nestanaka struje, što je otoku godišnje nanosilo štetu od oko 4,5 miliona dolara u popravkama i izgubljenoj produktivnosti.

Razorni efekti zmije ostavili su neizbrisiv trag. U nastojanju da zaštiti druge pacifičke otoke od ove invazivne vrste, američka vlada počela je svake godine trošiti milione na inspekciju tereta koji napušta Guam.

Iako zmija nije posebno opasna za odrasle ljude, u velikom broju postala je javnozdravstveni problem i izazvala sukobe između ljudi i divljih životinja. Stanovnici su se počeli bojati izlazaka napolje zbog mogućih susreta i ugriza.

Kako su smeđe drvne zmije često ulazile u kuće, djeca, čija manja tjelesna masa čini ugrize mnogo opasnijim, su bila u riziku. Škole i lokalne vlasti provodile su kampanje podizanja svijesti o zmijama.

Do danas, ova vrsta je i dalje ključna tačka zabrinutosti na otoku. Njihove populacije danas se procjenjuju u milionima, a razne strategije kontrole tokom godina imale su ograničen uspjeh.

U.S. Fish and Wildlife Service, u partnerstvu s lokalnim organizacijama, isprobala je nekoliko strategija, uključujući inovativnu metodu korištenja mamaca sa acetaminofen-om, koji je otrovan za zmije, ali neškodljiv za ptice i sisare.

Trenutno se provode napori za ponovno uvođenje nekih od izumrlih vrsta Guama koje su sačuvane u zatočeništvu, ali samo vrijeme će pokazati koliko će uspješni biti, jer smeđa drvna zmija izgleda da je postala stalna prisutnost na otoku.

Scott Travers, Forbes