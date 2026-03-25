Veterinarske usluge pod lupom – regulator ograničava cijene zbog netransparentnosti

Britanski regulator tržišta, Competition and Markets Authority, naložio je ograničenje cijena usluga u veterinarskom sektoru i predložio uvođenje platforme za upoređivanje cijena, nakon što je utvrđeno da su vlasnici kućnih ljubimaca suočeni s naglim rastom troškova i nedostatkom transparentnosti.

Odluka je donesena nakon dvogodišnje istrage tržišta vrijednog 6,7 milijardi funti, za koje regulator tvrdi da je obilježeno slabom konkurencijom i dominacijom velikih lanaca.

Prema novim pravilima, veterinarske ordinacije moraju informirati klijente da lijekovi mogu biti jeftiniji ako se kupuju putem interneta, kao i da imaju pravo zatražiti recept i tako smanjiti troškove. Naknade za izdavanje pisanih recepata bit će ograničene na 21 funtu za prvi lijek i 12,50 funti za svaki dodatni. Na taj način, regulator procjenjuje da bi domaćinstva mogla uštediti i do nekoliko stotina funti.

Vlasnici kućnih ljubimaca su u Ujedinjenom Kraljevstvu potrošili preko 6,7 milijardi funti u 2024., na veterinarske i slične usluge. U prosjeku to iznosi i do 390 funti po domaćinstvu. Troškovi pojedinačnih zahvata mogu biti znatno viši, a operacije poput liječenja ukrštenih ligamenata kod pasa dostižu cijenu od 5.000 funti i više.

Dominacija velikih lanaca

Istraga je pokazala da preko 60% veterinarskih ordinacija pripada velikim korporacijama. Tako na primjer ordinacije CVS, Pets at Home, Medivet, IVC, VetPartners i Linnaeus, pripadaju jednom vlasniku. Mars Petcare korporaciji. Regulator ističe da ovakva koncentracija ograničava tržišno takmičenje i utječe na rast cijena.

Od 2016., do 2023., prosječne cijene veterinarskih usluga porasle su za 63%, što je znatno brže od opće inflacije. Istraživanje također napominje da nije pronađena jasna veza između povećanja cijena i ulaganja u kvalitet usluga. Interni dokumenti pojedinih velikih grupa ukazuju da su povećanja cijena često zasnovana na pretpostavci da to potrošači neće promijeniti ili potražiti alternativu.

Među novim mjerama regulatora nalazi se obavezno isticanje cjenovnika, detaljniji račune i pisane procjene troškova za zahvate skuplje od 500 funti, osim u hitnim slučajevima. Također, ordinacije će morati jasno naznačiti pripadnost većim lancima.

Predstavnici industrije su reagovali s oprezom. Kompanija CVS navela je da je zadovoljna što su uzete u obzir primjedbe sektora, dok je Vets for Pets pozdravio modernizaciju regulatornog okvira. Britanska veterinarska asocijacija je istakla da povećana transparentnost može pomoći potrošačima, ali naglašava da je rast troškova dijelom posljedica šireg ekonomskog pritiska na poslovanje.