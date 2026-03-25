Rudni minerali su novi naftni izvor, ali nisu sve zemlje bogate

Godine 1973. naftni embargo je industrijaliziranom svijetu dao tešku lekciju: onaj koji kontroliše snabdijevanje energijom može oblikovati globalnu politiku. Decenijama nakon toga, geopolitika se vrtjela oko naftnih polja na Bliskom istoku i ruskih gasovoda.

Pola stoljeća kasnije, svijet pokušava osloboditi tu zavisnost. Međutim, energetska tranzicija možda neće eliminisati fenomen, ona ga možda samo premješta.

Umjesto barela sirove nafte, strateške sirovine sada su litij, kobalt, nikal, bakar i rijetki zemni elementi, zajedno sa kapacitetom prerade koji ih pretvara u baterije, magnete i komponente za mrežu. Obećanje dekarbonizacije bilo je sloboda od „naftnih kraljeva“. Nova stvarnost je složenija: moć se prebacuje, a ne nestaje.

„U svijetu visokih geopolitičkih tenzija, kritični minerali su postali pitanje prvog reda u zaštiti globalne energetske i ekonomske sigurnosti“, rekao je Fatih Birol iz International Energy Agency. „Čak i u dobro snabdijevenom tržištu, lanci snabdijevanja kritičnim mineralima mogu biti veoma ranjivi na šokove u snabdijevanju, bilo da je riječ o ekstremnim vremenskim uslovima, tehničkom kvaru ili trgovinskim poremećajima“, što izaziva skok cijena.

Podaci su jasni. Električna vozila zahtijevaju otprilike pet do šest puta više minerala nego konvencionalni automobili. Vjetroturbine zahtijevaju magnete od rijetkih zemnih elemenata. Solarni paneli i prijenosne mreže zahtijevaju velike količine bakra. Potražnja za litijem, kobaltom i niklom naglo je porasla paralelno sa širenjem baterijskih tehnologija.

Rudarenje je samo prvi korak. Sirovine se moraju hemijski obraditi i rafinirati u visokoprecizne ulazne materijale za baterije, magnete i mrežne komponente. Faza prerade, poznata kao procesiranje, zahtijeva veliki kapital, predstavlja ekološki izazov i koncentrisana je u samo nekoliko zemalja. U mnogim kritičnim mineralima, Kina ne dominira samim nalazištima; umjesto toga, kontroliše fabrike koje te resurse pretvaraju u industrijske sirovine.

Ipak, snabdijevanje nije ni izdaleka raznovrsno.

Otprilike 70% svjetskog kobalta dolazi iz Democratic Republic of the Congo. Veliki dio prerade rijetkih zemnih elemenata, procijenjeno na 90%, odvija se u Kini. Litij se uglavnom nalazi u tzv. „Litijskom trouglu“ Južne Amerike. A nove rudnike može proći i više od deset godina da se stave u pogon.

Usko grlo u preradi

Na tržištu nafte, snabdijevanje je bilo koncentrisano, ali potražnja univerzalna. Na tržištu minerala, i rudarenje i prerada su geografski koncentrisani. To čini lance snabdijevanja čistom energijom potencijalno ranjivim na manipulacije. Geopolitički uticaj ne dolazi samo od geologije, već od kontrole nad fazama prerade i rafiniranja u lancu snabdijevanja.

Ako jedna zemlja pokazuje kako mineralna politika može povećati ulog, to je Kina.

Peking ne kontroliše svjetske rezerve minerala. Ali tokom dvije decenije izgradio je dominaciju u rafiniranju i srednjem toku prerade, preuzevši ekološke i finansijske rizike koje su druge zemlje izbjegavale. Danas je Kina vodeći rafiner litija, prerađivač rijetkih zemnih elemenata i proizvođač baterijskih komponenti.

Ova pozicija daje Pekingu uticaj ne samo nad sirovinama, već i nad industrijskim ekosistemom koji ovisi o njima. Nedavne kontrole izvoza i regulacije pokazuju da lanci snabdijevanja mineralima, kao što su prije bili nafta i gas, mogu postati instrument državne politike.

Lekcija za razvijene ekonomije je ozbiljna: čak i ako se otvore novi rudnici u Australiji, Kanadi ili Sjedinjenim Državama, uska grla u preradi ostaju koncentrisana. Drugim riječima, strateška prednost je nizvodno. Zemlje koje su ulagale u hemijske fabrike, rafinerije i infrastrukturu srednjeg toka, a ne samo u eksploataciju, sada drže prednost.

„Kina je tokom posljednjih 15 godina pokazala spremnost da rijetke zemne elemente koristi kao oružje“, piše Gracelyn Baskaran, direktor za kritične minerale u Center for Strategic and International Studies. Godine 2010. zabranila je izvoz rijetkih zemnih elemenata u Japan zbog spora oko ribolova, dok je 2023. uvela globalnu zabranu izvoza tehnologija za preradu i separaciju rijetkih zemnih elemenata.

Ali bogatstvo u mineralima ne znači nužno stvarnu geopolitičku moć.

Democratic Republic of the Congo dominira globalnom proizvodnjom kobalta, ali se teško uspijeva prevesti tu dominaciju u šire ekonomske dobitke.

Bogatstvo resursa bez moći

Masivni sulfid s morskog dna, prikupljen od strane Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), prikazan je u laboratoriji br. 5 za geološku analizu na istraživačkom brodu za morske resurse kompanije, Hakurei, koji je pristao na mol u Tokiju, Japan, u srijedu, 21. marta 2012. Brod je prošlog mjeseca započeo istraživanje ekskluzivne ekonomske zone zemlje za koru bogatu kobaltom i metan-hidrat, za koje se nada da će postati perspektivan izvor energije, saopćila je danas državna JOGMEC. Foto/Kiyoshi Ota/Bloomberg/Forbes

Kao siromašna zemlja sa ograničenim kapacitetom prerade i institucionalnim izazovima, gubi veći dio svog mineralnog bogatstva u strane ruke, što dodatno ograničava domaću vrijednost. Zelena tranzicija stvara paradoks: minerali DRC-a su neophodni za lance snabdijevanja baterija, dajući teoretski uticaj, ali bez kapaciteta za preradu ili šire industrijske strategije, ta moć ostaje krhka.

Drugim riječima, energetska tranzicija koristi nekim zemljama koje imaju rijetke zemne elemente. Za druge, samo vađenje sirovina nije dovoljno. Bez sveobuhvatne industrijske strategije, uključujući preradu, proizvodnju i upravljanje, samo bogatstvo mineralima ne znači automatski trajni geopolitički uticaj. Da bi se dobila veća vrijednost, potrebno je napredovati duž lanca snabdijevanja kako bi se proizvele komponente ili finalni proizvodi koji koriste te minerale.

„Kritični minerali postaju kičma nove industrijske ere“, rekao je Pedro Manuel Moreno, zamjenik generalnog sekretara UNCTAD. „Ali prečesto su zemlje bogate mineralima vidjele kako njihovo bogatstvo napušta njihove obale neobrađeno. Održiva budućnost zahtijeva ne samo odgovornu eksploataciju, već pravedno stvaranje vrijednosti, pošteno dijeljenje rizika i uključivo upravljanje.“

Skeptici tvrde da se tržišta minerala fundamentalno razlikuju od nafte.

Hemija baterija se mijenja. Intenzitet kobalta već je smanjen u nekim dizajnima baterija. Tehnologije recikliranja se poboljšavaju. Nova nalazišta se istražuju na više kontinenata. I za razliku od nafte, minerali se ne troše, ugrađeni su u potrošačke proizvode. Teoretski, mogu se vratiti i reciklirati.

Iz tog ugla, današnja koncentracija je privremeno usko grlo, a ne trajno geopolitičko preuređenje.

Uprkos tome, vremenski okviri su važni. Rudnici se razvijaju 10 do 20 godina. Kapacitet prerade zahtijeva ogromna kapitalna ulaganja i ekološke dozvole. Klimatski ciljevi se, između ostalog, postepeno pojačavaju kako tehnologija to omogućava.

Gdje živi moć

KOLWEZI, DEMOKRATSKA REPUBLIKA KONGO – 26. maj: Djevojčica prodaje jaja unutar rudarskog područja za artizanski kobalt i bakar 26. maja 2025. u Kolweziju, Demokratska Republika Kongo. (Foto: Michel Lunanga/Getty Images)/Forbes

Ta praznina između današnje potražnje i širenja ponude ili tehničkog napretka je mjesto gdje se nalazi moć. Onaj koji kontroliše snabdijevanje u tom periodu može uticati na cijene i industrijsku strategiju. Čak i International Energy Agency sugeriše da će diversifikacija sirovina dolaziti sporo, dopuštajući onima sa „zlatom“ da postavljaju pravila barem narednih deset godina.

Zelena tranzicija je trebala oslabiti petro-države smanjenjem potražnje za fosilnim gorivima. Umjesto toga, stvara nove zavisnosti: ovaj put od lanaca snabdijevanja mineralima i uskih grla u preradi.

Neće svaka zemlja bogata mineralima postati energetska dinastija. Neke će zadržati vrijednost i institucionalizirati je, kao što je Kina učinila u preradi. Druge mogu ostati zarobljene u volatilnosti, kao što iskustvo DRC-a pokazuje.

Ali širi pomak je neosporan: tempo, trošak i lokacija zelene tranzicije sada zavise podjednako od geopolitike koliko i od tehnologije.

Evolucija energije ne uklanja političku moć. Ona je samo prebacuje. Čista energija i dalje zavisi od rijetkih, geografski koncentrisanih sirovina. Ako vlade ne djeluju brzo kako bi proširile lance snabdijevanja, današnja uska grla u mineralima mogla bi postati sutrašnje geopolitičke vatrene tačke, zamijenivši politiku nafte politikom rijetkih zemnih elemenata i drugih kritičnih minerala.

Ken Silverstein, Forbes