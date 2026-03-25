Vještačko sunce na Zemlji: Type One Energy radi na stvaranju energije budućnosti

Američki startup Type One Energy ulazi u ključnu fazu razvoja fuzijske energije kroz projekat Infinity. Radi se o višefaznom programu koji objedinjuje istraživanje, regulatorni okvir i komercijalizaciju i koji će radikalno promijeniti način na koji razmišljamo o proizvodnji energije. Cilj firme Type One Energy, je da napravi komercijalne elektrane, koje proizvode ogromne količine čiste energije, bez emisija ugljen dioksida.

U saradnji sa federalnom energetskom kompanijom države Tennessee (TVA), državnom agencijom za okoliš i zaštitu prirodnih resursa Tennesseeja i Oak Ridge nacionalnom laboratorijom, kompanija je podnijela zahtjev za licencu za nusproizvodni materijal, što predstavlja presedan u regulaciji fuzijskih postrojenja.

Projekat se realizuje na lokaciji bivše termoelektrane Bull Run u Tennesseeju, koja se zatvorila 1. decembra 2023. godine. Izbor lokacije za sam projekat simbolizuje prelazak sa uglja na napredne izvore energije. Prva faza uključuje Infinity One eksperimentalni stellarator reaktor čije je puštanje u rad planirano za 2029. Druga faza projekta se fokusira na Infinity Two, komercijalnu elektranu snage 350 MWe, čija bi izgradnja mogla početi već 2028., a puštanje u rad se očekuje sredinom 2040-ih.

Za razliku od tokamak pristupa u kojem se ekstremno vruća plazma zadržava vrućom pomoću magnetnih polja u reaktoru, a koji koriste projekti poput ITER-a koji okuplja Evropsku uniju, SAD, Kinu, Rusiju, Indiju, Japan i Južnu Koreju, Type One Energy razvija stellarator tehnologiju s kompleksno uvijenim magnetskim poljima kako bi podigao temperaturu plazme na 100 miliona stepeni Celzijusa. Ovaj dizajn omogućava stabilniju kontrolu plazme i potencijalno kontinuiran rad, što nudi mogućnost dugoročne komercijalizacije fuzijske energije.

Finansiranje i poslovni model: Tehnologija umjesto infrastrukture

Kompanija je do sada prikupila više od 160 miliona dolara investicija, dok u isto vrijeme priprema novu rundu finansiranja od 250 miliona dolara uz procjenu vrijednosti od oko 900 miliona. Interes investitora odražava širi trend rasta potražnje za električnom energijom, posebno uslijed širenja data centara i elektrifikacije industrije.

Fuzijska energija se sve više vidi kao potencijalno rješenje za proizvodnju velikih količina čiste energije bez emisija i bez rizika od katastrofalnih havarija koje se vezuju za fuzijske reaktore. Tehnološki pristup Type One Energy zasniva se na magnetskom zadržavanju plazme, gdje se ekstremno zagrijane čestice spajaju i oslobađaju energiju koja se zatim pretvara u električnu energiju.

Za razliku od svoje konkurencije, ova kompanija ne planira graditi i upravljati elektranama. Umjesto toga, fokusira se na razvoj i licenciranje tehnologije partnerima poput TVA, koji će biti zaduženi za izgradnju i održavanje. Ovakav model smanjuje kapitalne zahtjeve i omogućava bržu skalabilnost na globalnom tržištu.

FOTO: Type One Energy, Infinity Two reaktor, model

Globalna konkurencija: Utrka bez jasnog pobjednika

Globalna utrka za fuzijsku energiju danas je podijeljena između različitih tehnoloških pristupa i geografskih centara moći. U Sjedinjenim Državama, Commonwealth Fusion Systems predvodi razvoj tokamak reaktora s ciljem komercijalne proizvodnje početkom 2030-ih. Istovremeno, Thea Energy razvija pojednostavljeni stellarator, dok Zap Energy testira alternativni Z-pinch pristup u kojem u kojem se jaka struja koristi da sabije i zagrije plazmu dok ne dođe do oslobađanja energije. Realta Fusion fokusira se na industrijsku primjenu kroz linearne reaktore.

Evropa, s druge strane, snažno je uporište stellarator tehnologije zahvaljujući projektima poput Wendelstein 7-X. Proxima Fusion se ističe kao najbrže rastući startup na starom kontinentu, dok Renaissance Fusion razvija inovativni stellarator s tekućim metalnim zidom. Gauss Fusion pokušava iskoristiti industrijsku bazu EU za izgradnju velikih postrojenja.

Kina je pak odabrala kombinaciju državnih projekata i privatnog kapitala kako bi ubrzala razvoj. Energy Singularity već je demonstrirao brzu izgradnju tokamaka kroz svoj prototip HH70 koji je prvi postigao proizvodnju plazme, dok se tokamak sljedeće generacije HH170 planira za 2027. StarTorus Fusion istražuje napredne magnetske konfiguracije. Državni projekat BEST, koji se gradi u gradu Hefei i treba biti završen do 2027. ima za cilj demonstrirati prvu fuzijski-generisanu električnu energiju u historiji, dok se komercijalni rad na osnovu ove tehnologije očekuje tek između 2040. i 2050. godine.

Uprkos brzom napretku, nijedan akter još nije izgradio komercijalnu fuzijsku elektranu. Sjedinjene Države dominiraju privatnim investicijama, Evropa naučnom ekspertizom, a Kina inženjerskom brzinom. Type One Energy se u svemu tome pozicionirao između sva tri pristupa i strpljivo ide ka cilju.