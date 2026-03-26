Trump imenovao Zuckerberga, Huanga i Ellisona u AI savjetodavno tijelo Bijele kuće

Predsjednik Donald Trump imenovao je izvršnog direktora Mete Marka Zuckerberga, suosnivača Oraclea Larryja Ellisona i izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga, među ostalima, u novi savjetodavni panel za umjetnu inteligenciju u srijedu, dok je tokom svog drugog mandata razvio bliske odnose s tehnološkom industrijom.

Ključne činjenice

Trump je u srijedu imenovao 13 članova u Predsjedničko vijeće savjetnika za nauku i tehnologiju, od ukupno do 24 člana, prema više izvještaja.

Zuckerberg i osnivač Dell Technologiesa Michael Dell potvrdili su svoje učešće za The Wall Street Journal.

Trump je u januaru potpisao izvršnu uredbu kojom je uspostavljeno vijeće, koje će, prema dokumentu, „savjetovati predsjednika o pitanjima vezanim za nauku, tehnologiju, obrazovanje i inovacijsku politiku“.

Grupom će, prema izvještajima, kopredsjedavati savjetnik Bijele kuće za AI i kriptovalute David Sacks i tehnološki savjetnik Michael Kratsios.

Novi zakonodavni okvir

Trumpova administracija je u petak predstavila novi zakonodavni okvir koji želi da Kongres usvoji kako bi se uspostavila jedinstvena nacionalna politika o umjetnoj inteligenciji, koja bi nadjačala pravila pojedinih saveznih država. Među ciljevima koje Bijela kuća želi postići zakonodavstvom je i „sprječavanje korištenja AI sistema za ušutkavanje ili cenzurisanje zakonitog političkog izražavanja ili neslaganja“, navodi se u dokumentu koji opisuje okvir.

Trump i njegovi saveznici više puta su tvrdili da su društvene mreže nepravedno cenzurisale desničarski sadržaj. Ova tema se spominje i u izvršnoj uredbi kojom se najavljuje Trumpovo AI vijeće, gdje se navodi da je „potraga za istinom… sve više pod prijetnjom“ agendi koje „ne samo da su iskrivile istinu već su narušile povjerenje javnosti“.

Bliski odnosi sa Trumpom

Tehnološka industrija je uspostavila bliske odnose s Trumpom nakon što je tokom svog prvog mandata često ulazio u sukobe s kompanijama društvenih mreža i bio uglavnom odbacivan od strane Silicijske doline. Zuckerberg je, na primjer, obnovio odnose s Trumpom, koji je ranije Facebook nazivao „neprijateljem naroda“ i optuživao ga za nepravednu cenzuru sadržaja kako bi pomogao političkim protivnicima.

Zuckerberg se od tada više puta sastao s Trumpom, donirao milion dolara njegovom inauguracijskom fondu, zaposlio bivšeg Trumpovog zvaničnika kao predsjednika Mete i proveo niz promjena politika kako bi se uskladio s Trumpom. Ellison, također milijarder, dugogodišnji je Trumpov prijatelj i imao je ulogu u Trumpovom sukobu s CNN-om, pomažući kompaniji Paramount, čiji je predsjednik i izvršni direktor njegov sin David Ellison, da dobije ponudu za preuzimanje matične kompanije CNN-a, Warner Bros. Discovery, lično garantujući više od 40 milijardi dolara finansiranja.

Ellisonov Oracle je također dio investitorske grupe za zajednički poduhvat TikTok U.S., u sklopu sporazuma s Bijelom kućom koji omogućava aplikaciji da nastavi s radom u SAD-u.

Sara Dorne, Forbes