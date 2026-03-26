Rijetki metali su nova nafta, ali nije se svaka zemlja obogatila

Naftni embargo iz 1973. godine naučio je industrijalizirani svijet teškoj lekciji. Ko kontroliše snabdijevanje energijom, može oblikovati globalnu politiku. Decenijama nakon toga, geopolitika se fokusirala na naftna polja na Bliskom istoku i ruske naftovode. Pola vijeka kasnije, svijet pokušava da se oslobodi te zavisnosti. Međutim, energetska tranzicija možda neće ukloniti ovaj fenomen, već ga samo premjestiti. Sada su u fokusu rijetki metali.

Umjesto barela nafte, strateške sirovine danas su litij, kobalt, nikal, bakar i rijetki zemni elementi, zajedno s kapacitetima za njihovu preradu u baterije, magnete i komponente za elektroenergetske mreže. Obećanje dekarbonizacije bilo je oslobađanje od takozvanih kraljeva nafte. Nova realnost je složenija, moć se pomjera, ali ne nestaje.

U svijetu visokih geopolitičkih tenzija, kritični minerali postali su pitanje prvog reda za zaštitu globalne energetske i ekonomske sigurnosti, rekao je Fatih Birol iz International Energy Agency. Čak i na tržištu sa dobrom ponudom, lanci snabdijevanja kritičnim mineralima mogu biti veoma ranjivi na šokove, bilo zbog ekstremnih vremenskih prilika, tehničkih kvarova ili trgovinskih poremećaja, što dovodi do naglog rasta cijena.

Kina kontroliše preradu

Podaci su upečatljivi. Električni automobili zahtijevaju približno pet do šest puta više mineralnih resursa nego konvencionalni automobili. Vjetroturbine zahtijevaju magnete od rijetkih zemnih elemenata. Solarne instalacije i prenosne mreže zahtijevaju velike količine bakra. Potražnja za litijem, kobaltom i niklom raste paralelno sa širenjem upotrebe baterija.

Rudarenje je samo prvi korak. Sirovine se moraju hemijski obraditi i rafinirati u visokoprecizne materijale za baterije, magnete i mrežne komponente. Ova faza prerade zahtijeva velika ulaganja, nosi ekološke izazove i koncentrisana je u malom broju zemalja. Kod mnogih kritičnih minerala, Kina ne dominira samim nalazištima, već fabrikama koje te sirovine pretvaraju u industrijske proizvode.

Ipak, snabdijevanje je daleko od raznovrsnog.

Oko 70 posto svjetskog kobalta dolazi iz Demokratske Republike Kongo. Veliki dio prerade rijetkih zemnih elemenata, procjenjuje se čak do 90 posto, odvija se u Kini. Litijumski resursi koncentrisani su u Južnoj Americi, u takozvanom litijumskom trouglu. Novi rudnici često postaju operativni tek nakon deset ili više godina.

Usko grlo prerade

Na tržištima nafte, snabdijevanje je bilo koncentrisano, ali potražnja univerzalna. Na tržištima minerala, i rudarenje i prerada su geografski koncentrisani, što lance snabdijevanja za čistu energiju čini potencijalno podložnijim manipulaciji. Geopolitički uticaj ne proizlazi samo iz geologije, već i iz kontrole nad fazama prerade i rafiniranja.

Ako neka zemlja pokazuje kako mineralna politika može povećati uloge, to je Kina.

Peking ne kontroliše svjetske zalihe minerala, ali je tokom dvije decenije izgradio dominaciju u rafinisanju i obradi, preuzimajući ekološke i finansijske rizike koje su druge zemlje izbjegavale. Danas je vodeći prerađivač litija, rijetkih zemnih elemenata i ključnih komponenti za baterije.

Ova pozicija daje Kini uticaj ne samo nad sirovinama, već i nad čitavim proizvodnim ekosistemom koji od njih zavisi. Nedavne kontrole izvoza i regulatorne mjere pokazuju da lanci snabdijevanja mineralima mogu postati instrument državne politike, kao što su to ranije bili nafta i gas.

Lekcija za razvijene ekonomije je jasna. Čak i ako se otvore novi rudnici u Australiji, Kanadi ili Sjedinjenim Američkim Državama, uska grla u rafinisanju ostaju koncentrisana. Drugim riječima, strateški uticaj nalazi se nizvodno. Zemlje koje su ulagale u hemijsku industriju, rafinerije i infrastrukturu za preradu sada imaju prednost.

Kina je u posljednjih petnaest godina pokazala spremnost da koristi rijetke zemne elemente kao političko sredstvo, piše Gracelin Baskaran iz Center for Strategic and International Studies. Godine 2010. zabranila je izvoz u Japan zbog spora oko ribolova, a 2023. uvela globalnu zabranu izvoza tehnologija za preradu i separaciju tih elemenata.

Ipak, bogatstvo mineralima ne znači automatski i geopolitičku moć.

Demokratska Republika Kongo dominira proizvodnjom kobalta, ali teško uspijeva tu prednost pretvoriti u šire ekonomske koristi.

Bogatstvo resursa bez moći

Kao siromašna zemlja sa ograničenim kapacitetima prerade i institucionalnim izazovima, Kongo veliki dio svog mineralnog bogatstva prepušta stranim akterima, čime dodatno ograničava domaću korist. Zelena tranzicija stvara paradoks. Minerali Konga su ključni za proizvodnju baterija i daju mu potencijalni uticaj, ali bez prerade i industrijske strategije ta moć ostaje krhka.

Drugim riječima, energetska tranzicija koristi nekim zemljama koje posjeduju rijetke resurse, ali za druge samo vađenje sirovina nije dovoljno. Bez sveobuhvatne industrijske strategije koja uključuje preradu, proizvodnju i upravljanje, obilje minerala ne garantuje trajni geopolitički uticaj. Veća vrijednost se ostvaruje tek napredovanjem u lancu snabdijevanja, kroz proizvodnju komponenti i finalnih proizvoda.

Kritični minerali postaju kičma nove industrijske ere, rekao je Pedro Manuel Moreno iz UNCTAD. Ipak, prečesto zemlje bogate resursima gledaju kako njihovo bogatstvo odlazi neobrađeno. Održivija budućnost zahtijeva odgovornu eksploataciju, pravično stvaranje vrijednosti, ravnomjernu raspodjelu rizika i inkluzivno upravljanje.

Razlika u odnosu na naftu

Skeptici tvrde da se tržišta minerala suštinski razlikuju od nafte.

Hemija baterija se razvija, udio kobalta u nekim tehnologijama već je smanjen. Reciklaža napreduje, a nova nalazišta otkrivaju se širom svijeta. Za razliku od nafte, minerali se ne troše, već ostaju ugrađeni u proizvode i mogu se ponovo iskoristiti.

Prema ovom pogledu, današnja koncentracija predstavlja privremeno usko grlo, a ne trajnu geopolitičku promjenu.

Ovaj argument ima smisla, ali vrijeme je ključni faktor. Razvoj rudnika traje od deset do dvadeset godina, a izgradnja kapaciteta za preradu zahtijeva ogromna ulaganja i regulatorna odobrenja. Istovremeno, klimatske politike postaju sve ambicioznije.

Gdje leži uticaj

Razlika između trenutne potražnje i sporog širenja ponude upravo je prostor u kojem nastaje moć. Ko kontroliše snabdijevanje u tom periodu može uticati na cijene i industrijsku strategiju. Procjene pokazuju da će diverzifikacija izvora sirovina biti spora, što onima koji ih kontrolišu daje prednost barem narednu deceniju.

Zelena tranzicija je trebala oslabiti države zavisne od fosilnih goriva, ali umjesto toga stvara nove zavisnosti, ovaj put od lanaca snabdijevanja mineralima i kapaciteta prerade.

Neće svaka zemlja bogata resursima postati energetska sila. Neke će uspjeti da izgrade vrijednost, kao što je Kina učinila kroz preradu. Druge mogu ostati zarobljene u nestabilnosti, kao što pokazuje primjer Konga.

Ipak, osnovni trend je jasan. Tempo, trošak i geografska raspodjela zelene tranzicije danas zavise podjednako od geopolitike koliko i od tehnologije.

Evolucija energetike ne eliminiše političku moć, već je premješta. Čista energija i dalje zavisi od rijetkih, geografski koncentrisanih resursa. Ako vlade ne prošire lance snabdijevanja, današnja uska grla mogu postati buduće tačke geopolitičkih napetosti, zamjenjujući politiku nafte politikom rijetkih zemnih elemenata i drugih kritičnih minerala.

Ken Silverstein, saradnik Forbes

