Slavni reper brani milijardere: Više dobra se može učiniti s više novca

Najbogatiji muzičar na svijetu tvrdi da novac ne određuje karakter, već može pojačati postojeće ponašanje.

Jay-Z, najbogatiji muzičar na svijetu, odbacio je tvrdnje da su milijarderi inherentno loši u rijetkom intervjuu za GQ u utorak, rekavši da je povezivanje nečijeg morala s količinom novca “zaobilaženje poente”.

Jay-Z, čije bogatstvo Forbes procjenjuje na 2,8 milijardi dolara, rekao je za GQ da “moral osobe ne određuje količina novca”, pitajući: “Ako jeste, koji je taj iznos? Gdje počinje? Ako postoji ograničenje poput ‘svi milioneri su loši’, da li to znači da sam dobar sa 999.000? To ne može tako funkcionisati.”

Reper je sugerisao da ljudi sa više novca mogu učiniti više dobra, rekavši da je “zahvaljujući svom utjecaju radio stvari koje je želio i da je to pomoglo mnogim ljudima”.

Novac ne definiše čovjeka

Na pitanje kako gleda na “javnu percepciju da su svi milijarderi loši”, Jay-Z je rekao da se “ljudi ponašaju onako kako žele – nije stvar u količini novca”, nazivajući takve tvrdnje “izbjegavajućim”.

Dodao je da kritičari milijardera “demoniziraju tu grupu ljudi bez popravljanja postojećeg sistema”, napominjući da novac može motivirati određena ponašanja, “ali biste se tako ponašali i bez njega”.

Prema Forbesu, veliki dio Jay-Z-jevog bogatstva od 2,8 milijardi dolara dolazi iz njegovog poslovanja s alkoholom. Godine 2021., prodao je 50 posto brenda Armand de Brignac kompaniji LVMH, a 2023. godine većinski udio u brendu D'Usse kompaniji Bacardi. Jay-Z je također suosnivač i predsjednik kompanije za zabavu i izdavačke kuće Roc Nation, a njegova imovina uključuje muzički katalog, umjetničku kolekciju i udjele u Uberu i streaming servisu Tidal. Oženjen je Beyoncé, koju je Forbes u decembru proglasio milijarderkom s procijenjenom neto vrijednošću od milijardu dolara.

Šta je još rekao za GQ?

Jay-Z, koji rijetko daje intervjue, također se osvrnuo na tužbu za seksualni napad u kojoj su on i Sean “Diddy” Combs optuženi za silovanje 13-godišnje djevojčice 2000. godine. Tužba je podnesena u oktobru 2024. godine i proširena dva mjeseca kasnije kako bi uključila Jay-Z-ja kao optuženog, ali je odbačena u februaru 2025. godine nakon što je izvještaj NBC Newsa doveo u pitanje kredibilitet tužitelja. Jay-Z je rekao da ga je tužba “izuzetno iscrpila” i izazvala kod njega “nekontrolirani bijes”. Dodao je da je odbio nagodbu, iako bi bila “jeftinija” i “brža”, rekavši: “Ne mogu se nagoditi – to nije u mojoj prirodi.”

Osvrnuo se i na sukob između Drakea i Kendricka Lamara , koji je obilježio 2024. godinu i kulminirao Lamarovim nastupom na Super Bowlu, koji je organizirala njegova kompanija Roc Nation. Kritikovao je reakcije na društvenim mrežama, rekavši da su “otišle predaleko”. “Djeca se miješaju. To mi se ne sviđa”, rekao je, dodajući da to izgleda kao “uništavanje tuđih života”.

Naglasio je da je njegova kompanija odabrala Lamara da nastupi na Super Bowlu jer je imao „fantastičnu godinu“, a ne kao poruku u kontekstu sukoba. „Uvlače sve u to, kao da su svi dio neke zavjere protiv Drakea. Pa šta je to? Ja sam Jay-Z, dovraga“, rekao je.

Jay-Z je također branio Bad Bunnyjev izbor da nastupi na poluvremenu Super Bowla 2026. godine, nakon kritika desničarskog političkog spektra upućenih ovom španskom umjetniku. “Bio je najstreamaniji umjetnik na svijetu”, rekao je, dodajući da je imao priliku da “stvori uravnoteženiju sliku o tome šta je popularna muzika danas”.

Conor Murray, novinar Forbesa (link originalnog članka)