Novi podaci o inflaciji u BiH i potrošačkim cijenama

Indeks potrošačkih cijena pokazuje da su cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u BiH u februaru u prosjeku poskupile za oko 0,5% u odnosu na januar. Najveći rast cijena na mjesečnom nivou, prema podacima Agencije za statistiku BiH, zabilježen je u odjeljcima alkoholnih pića i duhana (1,6%), stanovanja i režijskih izdataka (1,1%), te hrane i bezalkoholnih pića (0,5%). Takođe, došlo je do umjerenog rasta cijena u sektorima zdravstva, prijevoza, obrazovanja, rekreacije i kulture, kao i u restoranima i hotelima. S druge strane, pad cijena zabilježen je u odjeljcima odjeće i obuće (−1,7%) te ostalih dobara i usluga (−0,3%).

Na godišnjem nivou, u februaru 2026. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, cijene su u prosjeku porasle za 3,3%. Najveći rast cijena zabilježen je u odjeljcima stanovanja i režijskih izdataka (8,3%), restorana i hotela (6,7%) te zdravstva (6,2%). Značajan rast zabilježen je i kod hrane i bezalkoholnih pića, rekreacije i kulture, obrazovanja, kao i alkoholnih pića i duhana. Nasuprot tome, pad cijena evidentiran je u odjeljcima odjeće i obuće (−6,5%) i prijevoza (−3,0%).

