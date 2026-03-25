Gašenje bilborda, zatvaranje škola, ograničena upotreba klima uređaja… Na koje načine se zemlje nose s naftnom krizom?

Rat s Iranom i gotovo potpuno zatvaranje Hormuškog moreuza prisilili su brojne zemlje da uvedu mjere za značajno smanjenje potrošnje energije i goriva kako bi ublažile krizu koju je Međunarodna agencija za energiju opisala kao „najveći poremećaj u snabdijevanju u historiji globalnog tržišta nafte“.

Teheran je efektivno zatvorio gotovo sav brodski promet kroz Hormuški moreuz, kroz koji se prevozi oko 20 posto svjetske nafte. To je podiglo globalne cijene sirove nafte iznad 100 dolara po barelu, u odnosu na oko 67 dolara prije početka sukoba, i uzrokovalo dnevni manjak zaliha od oko 15 miliona barela.

Najteže pogođene zemlje u Aziji i Africi, koje uveliko zavise od zaliha nafte s Bliskog istoka, počele su ograničavati potrošnju energije. Povećanje cijene nafte pogodilo je i potrošače u SAD-u, gdje je prosječna cijena benzina porasla za oko 35 posto u proteklom mjesecu, na 3,983 dolara po galonu.

Kako se Indija nosi s krizom?

U najmnogoljudnijoj zemlji svijeta, tečni naftni plin (TNG) je ključno gorivo u domaćinstvima koje se koristi za kuhanje. Indija uvozi 60 posto svog TNG-a, od čega 90 posto preko Hormuškog tjesnaca. Kriza je potaknula vladu da aktivira Zakon o osnovnim dobrima, koji daje prioritet snabdijevanju domaćinstava TNG-om u odnosu na komercijalne kupce poput hotela i ugostiteljskih usluga.

Također je uveden minimalni razmak od 25 dana između narudžbi plinskih boca za domaćinstva u urbanim područjima. Budući da se plin isporučuje direktno domaćinstvima po subvencioniranim cijenama putem državnih naftnih kompanija, nova pravila ograničavaju isporuke na jednu bocu svakih 25 dana. Mnoge kompanije, posebno u IT sektoru, pozivaju zaposlenike da donose vlastitu hranu na posao jer smanjuju rad kantina.

Kako je Kina reagovala?

Kina je ranije ovog mjeseca zabranila izvoz rafiniranih goriva kako bi spriječila nestašice na domaćem tržištu. Prema Reutersu, zabrana se odnosi na benzin, dizel i mlazno gorivo. Uprkos tome, prijavljeni su dugi redovi na benzinskim pumpama i panična kupovina zbog straha od nestašice.

Međutim, Kina je bolje zaštićena od krize nego druge azijske zemlje zahvaljujući velikim rezervama goriva i dugoročnim ulaganjima u obnovljive izvore energije.

A šta je sa ostalima u regiji?

I druge zemlje u regiji su teško pogođene. Pakistan je uveo četverodnevnu radnu sedmicu, dvonedeljno zatvaranje škola i smanjio državne troškove goriva za 50 posto. Šri Lanka je također zatvorila škole i uvela sistem digitalnih kartica za gorivo, sa sedmičnim ograničenjem od 25 litara benzina za automobile i 20 litara za tuk-tukove.

Bangladeš je također bio primoran uvesti ograničeni sistem distribucije goriva ranije ovog mjeseca nakon što je strah od nestašice izazvao paničnu kupovinu.

Na Tajlandu su poznati TV voditelji skinuli jakne tokom emisija uživo kako bi ohrabrili građane da smanje upotrebu klima uređaja. Vlada je savjetovala kancelarijama da postave temperaturu klima uređaja na 26-27 °C, smanje upotrebu liftova i podstaknu dijeljenje prijevoza.

Na Filipinima je predsjednik Ferdinand Marcos proglasio jednogodišnju energetsku vanrednu situaciju, upozoravajući na “neposrednu opasnost od kritično niske opskrbe energijom”. Vlada planira povećati proizvodnju električne energije iz termoelektrana na ugalj kako bi cijene držala pod kontrolom.

Kako reaguju afričke zemlje?

Kako bi smanjio potrošnju energije, Egipat je naredio da se tržni centri i restorani zatvore u 21 sat, dok su svjetla na bilbordima ugašena, a radno vrijeme vladinih ureda skraćeno je na 18 sati.

Etiopija je uvela sistem prioriteta u distribuciji goriva, pri čemu se prioritet daje sigurnosnim i odbrambenim službama, ključnim javnim projektima, proizvođačima i izvoznicima, komercijalnim farmama i javnom prevozu.

Prošle sedmice, Međunarodna agencija za energiju objavila je listu od 10 mjera za smanjenje potrošnje goriva i ublažavanje krize. To uključuje proširenje rada na daljinu, smanjenje ograničenja brzine na autoputevima, podsticanje javnog prevoza i dijeljenja automobila, izbjegavanje putovanja avionom i prelazak sa goriva na bazi nafte na alternative poput električnih šporeta.

Siladitya Ray, novinarka Forbesa (link originalnog članka)