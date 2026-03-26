Ovo su najbolje evropske destinacije za solo putovanja u 2026

Ovaj pristupačni evropski grad, poznat po vrhunskoj hrani, bogatoj umjetničkoj sceni i živahnoj atmosferi, proglašen je najboljom destinacijom za solo putovanja u 2026. godini i to s dobrim razlogom. Riječ je o španskoj prijestolnici Madrid.

Time Out je sastavio vlastite vodiče za najbolje evropske destinacije za solo putovanja, skupa sa globalnim listama i vodičima za sigurnost, dok je osiguravajuća kompanija za putovanja Quotezone nedavno provela analizu najboljih destinacija za solo putnike.

Prag, foto/Pexels

Analizirali su javni prijevoz, broj hotela i dostupnih tura, brznu interneta i sigurnost, a najpopularnije evropske destinacije rangirane su na osnovu ukupnog indeksa za solo putovanja.

Na osnovu rezultata, Prag je zauzeo drugo mjesto, dok su Lisabon, Pariz i Reykjavik ušli u prvih pet.

Sve više putnika odlučuje se da svijet istražuje samostalno, tražeći slobodu, fleksibilnost i autentična iskustva, a upravo takvi gradovi nude savršen spoj sigurnosti, sadržaja i pristupačnosti.

Bilo da prvi put putujete sami ili ste već iskusan solo avanturista, evropske metropole nikad nisu bile privlačnije za otkrivanje vlastitim tempom.

Lista gradova

Madrid, Španija

Prag, Češka

Lisabon, Portugal

Pariz, Francuska

Reykjavik, Island

Budimpešta, Mađarska

Atina, Grčka

Beč, Austrija

Firenca, Italija

Oslo, Norveška