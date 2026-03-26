BiH protiv Walesa večeras u Cardiffu u borbi za SP: Ko ima skuplje igrače i gdje leži snaga timova

Večeras u Cardiffu reprezentacije Walesa i Bosne i Hercegovine igraju utakmicu baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo, a zanimljivo je uporediti tržišne vrijednosti igrača oba tima, jer one često odražavaju kvalitet, iskustvo i potencijal ekipe.

Wales ima ukupnu tržišnu vrijednost oko 184 miliona eura, a najskuplji igrač je Brennan Johnson, krilni napadač Nottingham Foresta, čija cijena iznosi oko 35 miliona eura. Johnson je ključna zvijezda napada, brz, direktan i sposoban da riješi utakmicu pojedinačnim potezom.

Iza njega su Neco Williams iz Nottingham Foresta i Harry Wilson iz Fulhama, igrači srednje vrijednosti koji donose stabilnost i iskustvo, dok Daniel James iz Leedsa, David Brooks iz AFC Bournemoutha i Joe Rodon iz Leedsa čine važnu jezgru koja povezuje linije i balansira igru. Na donjem dijelu liste nalaze se mlađi ili rotacijski igrači sa vrijednostima od nekoliko stotina hiljada eura, koji tek grade ime u međunarodnom fudbalu, ali doprinose dubini tima.

David Brooks, Brennan Johnson and Ethan Ampadu Reuters/Peter Cziborra

S druge strane, Bosna i Hercegovina ima ukupnu tržišnu vrijednost oko 92 miliona eura, što je skoro upola manje od Walesa. Najskuplji igrač je Ermedin Demirović, napadač VfB Stuttgarta, čija cijena iznosi oko 22 miliona eura. Demirović je glavni ofanzivni adut BiH uz Edina Džeku, dok Amar Dedić iz Benfice i Esmir Bajraktarević iz PSV Eindhovena predstavljaju mladost i budućnost tima. Tarik Muharemović iz Sassuola, Adrian Leon Barišić iz Brage i Benjamin Tahirović igrač Brondbyja također čine važnu sredinu koja balansira tim. U donjem dijelu liste nalaze se igrači iz manjih klubova ili sa manjom minutažom, čija vrijednost ide ispod milion eura, dok legendarni Edin Džeko (Schalke 04) i dalje ima ogroman utjecaj na igru, iako brojke ne odražavaju njegov stvarni značaj, 1,5 miliona eura.

Upoređujući oba tima, jasno je da Wales ima skuplje pojedince i veći broj igrača srednje vrijednosti, dok Bosna i Hercegovina više zavisi od Demirovića i Džeke, te nekoliko mladih talenata. Wales ima prednost u širem kadru i iskustvu igranja u top evropskim ligama, dok BiH ima potencijal u ofanzivnim pojedincima i vođama poput Džeke, ali nedostatak tržišne vrijednosti odražava i manju širinu ekipe.

Edin Dzeko REUTERS/Amel Emric

Večerašnji susret u Cardiffu biće više od borbe za plasman na Svjetsko prvenstvo, to je duel iskustva, mladosti i tržišnih vrijednosti gdje će ključne zvijezde, Brennan Johnson sa jedne strane i Ermedin Demirović sa druge, odlučivati o sudbini svojih timova. Pitanje je da li će skuplji tim Walesa potvrditi prednost ili će BiH sa kombinacijom iskustva i talenta stvoriti iznenađenje pred publikom u Walesu. U slučaju pobjede, BiH će igrati sa boljim iz duela između Italije i Sjeverne Irske 31. marta u Zenici na stadionu Bilino polje.

Top 10 igrača Walesa i Bosne i Hercegovine po tržišnoj vrijednosti, sa klubovima u kojima igraju.

Izvor: Transfermarkt

Rang Igrač Reprezentacija Klub Tržišna vrijednost (mil. €) 1 Brennan Johnson Wales Nottingham Forest 35 2 Neco Williams Wales Nottingham Forest 25 3 Ermedin Demirović BiH VfB Stuttgart 22 4 Tarik Muharemović BiH Sassuolo 20 5 Harry Wilson Wales Fulham 25 6 Amar Dedić BiH Benfica 15 7 Daniel James Wales Leeds 12 8 David Brooks Wales AFC Bournemouth 14 9 Joe Rodon Wales Leeds 15 10 Esmir Bajraktarević BiH PSV Eindhoven 5