Upoznajte životinju s prirodnim ‘naočalama’ koja vidi kroz pješčane oluje

U pustinji, kombinacija pušućeg pijeska i zasljepljujućeg sunca ozbiljno ugrožava oči deva. Ipak, na neki način, ove velike životinje uspijevaju podnijeti ove uslove s izuzetnom gracioznošću, ostajući uglavnom neometane uprkos svom abrazivnom staništu. Dio te otpornosti dolazi iz fascinantne anatomske prilagodbe – prozirnih kapaka koji služe kao prirodne, ugrađene naočale.

Dok većina ljudi misli da su kapci samo koža koja trepće, kod deva oni predstavljaju sofisticiranu kombinaciju strukture i funkcije koja je evoluirala da štiti vid, a da ga pritom ne blokira u potpunosti.

Evo što ih čini odličnim primjerom kako životinje prilagođavaju svoje senzorne sisteme kako bi se suočile s izazovima okoline.

Šta čini kapke ove životinje posebnim

Pustinje su među najizazovnijim pejzažima na Zemlji. Osim što su nevjerovatno suhe i vruće, one su i vizuelno izuzetno zbunjujuće za navigaciju. Vrućinski talasi iskrivljuju svjetlost, dok reflektivne površine poput solana i pijeska pojačavaju odsjaj. Povrh toga, horizont može biti zamagljen pušućom prašinom.

Za životinje poput deva (Camelus dromedarius i Camelus bactrianus), vid je neophodan. Bez njega, nemaju načina da se kreću, pronađu rijetku vegetaciju, izbjegnu predatore ili komuniciraju s drugim devama. To znači da oštećena rožnjača ili smanjen vid može biti razlika između života i smrti.

Iz tog razloga, deve su razvile senzorne sisteme posebno prilagođene ovim surovim uvjetima. Njihove oči su smještene visoko na glavi kako bi im omogućile šire vidno polje. Njihove zjenice su horizontalno izdužene, što pomaže u prepoznavanju kontrasta na ravnom terenu. Međutim, najsofisticiranija od ovih prilagodbi su njihovi kapci.

Većina sisara ima dva kapka: gornji i donji, koji trepću kako bi održali oči vlažnim i čistim od nečistoća. Međutim, neke vrste posjeduju i treći kapak, tzv. niktitajući membranu, deve su jedna od njih.

Kao što istraživanje u Journal of Veterinary Anatomy opisuje, niktitajuća membrana je tanak sloj tkiva koji može prekriti oko bez potpunog ometanja vida. Međutim, gornji i donji kapci deva su neobično dugi, a svaki ima svoju prozirnu niktitajuću membranu. Ova kombinacija omogućava devama da:

Filtriraju pušući pijesak i prašinu

Održe vid u jakom odsjaju

Zaštite rožnjaču od mehaničkog oštećenja

Rezultat je sličan nošenju naočala sa prozirnim štitom, osim što je štit ugrađen u samu anatomiju životinje. Tajna uspjeha ovog sistema kapaka leži u njegovoj slojevitosti:

Dvostruki slojevi dugih trepavica – Deve imaju dva sloja zakrivljenih trepavica na svakom kapku, koje odbijaju veće čestice i smanjuju količinu direktnog vjetra i pijeska koji dolazi do oka.

– Deve imaju dva sloja zakrivljenih trepavica na svakom kapku, koje odbijaju veće čestice i smanjuju količinu direktnog vjetra i pijeska koji dolazi do oka. Niktitajuća membrana – Ove membrane se horizontalno kreću preko rožnjače. Za razliku od neprozirnih ili poluprozirnih membrana kod mnogih životinja, membrana deva je većinom prozirna, što omogućava prolazak svjetlosti dok štiti oko od finih čestica.

– Ove membrane se horizontalno kreću preko rožnjače. Za razliku od neprozirnih ili poluprozirnih membrana kod mnogih životinja, membrana deva je većinom prozirna, što omogućava prolazak svjetlosti dok štiti oko od finih čestica. Adaptacije epitelnog sloja – Tkiva kapaka i membrane obložena su specijaliziranim epitelijalnim ćelijama koje proizvode sluz i suze. Ove sekrecije pomažu u hvatanju prašine i prljavštine te njihovom pranju, sve bez iritacije oka.

Zajedno, ove karakteristike stvaraju dinamičan sistem koji balansira zaštitu i percepciju. Zbog toga deve mogu vidjeti kuda idu čak i tokom čestih pješčanih oluja.

Biologija niktitajućih membrana kod ove životinje

Niktitajući membrana prisutna je kod mnogih kičmenjaka, uključujući ptice, reptile i određene sisare, kako navodi studija iz 2023. godine u Biological Times. U većini slučajeva, ona je tanak zaštitni sloj koji omogućava vid i dok pokriva oko. Kod ljudi, ova struktura postoji samo kao ostatak poznat kao plica semilunaris.

Međutim, kod deva kapci se ističu i po prozirnosti i po fleksibilnosti, što pomaže očuvanju vida dok vrše zaštitnu funkciju. Prozirnost membrane posebno je rezultat:

Manjeg broja krvnih sudova koji smanjuju optičko raspršenje

Uglavljenih ćelija koje smanjuju prelamanje svjetlosti

Tankog ekstracelularnog matriksa koji minimizira neprozirnost

Ove karakteristike podsjećaju na prozirnost rožnjače kod mnogih životinja, što omogućava da svjetlost dosegne fotoreceptore bez ometanja.

Kao što studija Biological Times navodi, prozirne membrane najčešće se nalaze kod vrsta koje su često izložene prašini ili stresu za oči, poput morskih sisara i pustinjski životinja.

Važno je napomenuti da deve ne koriste ovu anatomiju pasivno; one je aktivno koriste u koordiniranom ponašanju. Kada trebaju preživjeti pješčanu oluju, deve djelimično zatvore kapke, što omogućava da niktitajući membrana klizi preko rožnjače. Za razliku od potpunog treptaja koji kratko prekida vid, ovo smanjuje ulazak čestica dok istovremeno zadržava vid.

Čak i kada su oči potpuno prekrivene membranom, deve i dalje mogu vizuelno pratiti objekte, što znači da prozirnost membrane ima funkcionalni značaj, a ne samo slučajan. Povremeno kombinuju djelimično zatvaranje kapaka s pokretima glave koji smanjuju izloženost jakim vjetrovima, što dodatno poboljšava zaštitni efekat membrane.

Zašto je ova životinja značajna

Svaka specijalizovana adaptacija ima svoje troškove. Održavanje prozirnih kapaka sa pripadajućom mišićnom kontrolom i sekretornim tkivom zahtijeva energiju. To znači da genetski putevi koji proizvode ove osobine moraju biti precizno regulisani tokom razvoja.

Ali konačno, koristi ovog sistema kapaka nadmašuju troškove. Za devu, sposobnost da traži hranu, migrira i razmnožava se u surovim pustinjskim uslovima djelimično zavisi od neometanog vida. Tokom evolucije, selekcija je favorizovala jedinke sa učinkovitijim zaštitnim mehanizmima za oči.

Rezultat je višeslojni sistem zaštite oka koji vidimo danas. To ilustrira širi princip u evolucijskoj biologiji: senzorni sistemi evoluiraju ne samo da bi percipirali svijet, već i da bi se zaštitili od njega. Iako svijet postavlja vrste pred ekstremne izazove, prirodna rješenja često su jednako ekstremna i jednako elegantna.

Scott Travers, Forbes