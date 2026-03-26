Hrvati na pragu rješenja kakvo još niko u Evropi nije pronašao

Testiranje usluge robotskog taksija već je u toku u Zagrebu. Verne, Pony AI i Uber planiraju postepeno širenje na druge gradove širom Evrope i svijeta.

Rimska robotaksijska kompanija Verne, Pony AI i Uber najavili su strateško partnerstvo za razvoj autonomnog prijevoza, koje pokreću u Hrvatskoj. Grad Zagreb uskoro bi mogao postati prvi grad u Evropi s komercijalnom robotaksijskom uslugom, izvještava hrvatski Poslovni dnevnik.

Robo-taksi usluga će kombinovati Pony AI-jev sistem autonomne vožnje, Uberovu globalnu platformu za mobilnost i Verneov sistem i operativni model. Verne će biti vlasnik flote i upravljati uslugom, Pony AI će obezbijediti rješenje za autonomnu vožnju, a Uber će integrisati uslugu u svoju globalnu mrežu za prevoz putnika.

Verne će također voditi proces pokretanja usluge i dobijanja potrebnih regulatornih odobrenja, te koordinirati uvođenje robotskih taksija unutar Verne i Uber mreža. Kao dio partnerstva, Uber namjerava investirati u Verne i podržati buduće širenje kao strateški partner, navodi Poslovni.hr.

Ove godine ciljaju na više od 20 gradova

Partnerstvo je već započelo probna putovanja u Zagrebu koristeći autonomni sistem vožnje Gen-7 kompanije Pony AI. Također planiraju postepeno širenje na druge gradove širom Evrope i svijeta. Bloomberg je izvijestio da je Pony AI postavio cilj implementacije robotaksija s partnerima u više od 20 gradova širom svijeta ove godine, te da planira proširiti svoju flotu autonomnih vozila na tri hiljade u narednim godinama.

Pony AI već ima iskustva u komercijalnom postavljanju robotaksija na glavnim tržištima. „Naš sistem Gen-7 već postiže visoke komercijalne nivoe u Kini, s pozitivnim poslovanjem u Guangzhouu i Shenzhenu. Ovo pokazuje spremnost tehnologije i poslovnog modela za međunarodno širenje“, rekao je James Peng, osnivač i izvršni direktor Pony AI-a.

Ako projekat bude uspješan, Zagreb bi mogao postati jedan od ključnih centara za testiranje i razvoj autonomnog prijevoza u Evropi, piše Poslovni.hr.