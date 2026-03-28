Koje su najbolje aviokompanije svijeta u 2026. i gdje se nalaze Wizz Air, Ryanair i Turkish Airlines

AirlineRatings.com objavio je listu najboljih aviokompanija svijeta za 2026. godinu, fokusirajući se na iskustvo putnika tokom leta. Lista obuhvata full-service, niskotarifne i hibridne aviokompanije, ocjenjujući udobnost kabine i kvalitetu usluge.

Na listi najboljih full-service aviokompanija za 2026. godinu dominiraju prijevoznici iz Azije i Bliskog istoka, potvrđujući kontinuitet u pružanju vrhunske usluge i iskustva putnika.

Prvo mjesto zauzeo je Qatar Airways, a slijede ga Cathay Pacific i Singapore Airlines. Među prvih pet su i Korean Air i STARLUX Airlines, dok top deset zaokružuju Japan Airlines, Turkish Airlines, Emirates, Air New Zealand i Etihad Airways.

Među prvih 25 nalaze se i renomirane kompanije poput EVA Air, Qantas, Virgin Atlantic, Hainan Airlines, All Nippon Airways, kao i evropski i američki predstavnici poput JetBlue, KLM Royal Dutch Airlines i Air France, te Malaysia Airlines, Thai Airways, Fiji Airways, Saudia, Garuda Indonesia i LOT Polish Airlines.

Rang-lista pokazuje da putnici u 2026. najviše cijene kombinaciju udobnosti, pouzdanosti i vrhunske usluge, dok je konkurencija među globalnim premium prijevoznicima nikada jača.

Najbolje hibridne aviokompanije

Hibridne aviokompanije su relativno novi koncept, koji kombinuje niske cijene i uslugu tokom leta, zavisno od dužine rute. Putnici mogu očekivati obroke, veće grickalice i alkoholna pića na kratkim i srednjim letovima, dok je zabava tokom leta, ukoliko dostupna, besplatna.

Lufthansa, ove godine obilježava stotu godišnjicu.

Prema AirlineRatings, najbolja hibridna aviokompanija je njemačka Lufthansa, dok se u top 10 nalaze i drugi evropski prijevoznici: Swiss International Air Lines (7. mjesto), Finnair (8.), te British Airways i TAP Air Portugal (9. i 10.). Ispred njih su američke hibridne aviokompanije.

Na srednjim i dugim letovima nude premium ekonomsku klasu s većim komforom i ekranima, kao i unaprijeđenu poslovnu klasu s ležajevima i privatnim apartmanima.

Evropske i američke aviokompanije sve češće prelaze na hibridni model kako bi ostale konkurentne niskotarifnim prijevoznicima na kraćim i srednjim rutama.

Najbolje niskotarifne kompanije

Na listi najboljih niskotarifnih kompanija, istakli su se prijevoznici koji su uspjeli ponuditi pristupačne cijene uz solidan nivo usluge. Na prvom mjestu nalazi se HK Express, dok drugo i treće mjesto zauzimaju Jetstar i AirAsia Group.

Među prvih deset su i airBaltic, Scoot, Flynas, Breeze Airways, easyJet, Wizz Air i VietJet Air.

Popularni niskobudžetni Ryanair zauzeo je jedanaesto mjesto, dok je Wizz Air ušao u top deset i nalazi se na devetom mjestu.

Međutim, Wizz Air se izvodio na rang-listi najboljih ultra-niskotarifnih aviokompanija i zauzeo drugo mjesto, dok se ispred njega nalazi VietJet Air. Ova kompanija prepoznata je po izuzetno konkurentnim cijenama, uključujući promotivne karte od nula dolara, kao i brzoj ekspanziji mreže, posebno na tržištima u razvoju, uz planove za širenje na dugolinijske letove prema Evropi.

S druge strane, Wizz Air, zahvaljujući snažnom evropskom prisustvu i efikasnom modelu poslovanja nudi putnicima dodatnu vrijednost kroz fleksibilne opcije i niske cijene karata.

Najbolja usluga tokom leta

Turkish Airlines je pobjednik kada je riječ o najboljoj usluzi i hrani tokom leta, potvrđujući da vrhunski catering može biti presudan za izbor aviokompanije. U saradnji s Do&Co, aviokompanija nudi gurmanske obroke na visini od 10.668 metara nadmorske visine u svim klasama, s naglaskom na svježe sastojke, raznovrsna jela i autentične turske okuse, uz prilagodbu internacionalnim preferencama.

Foto/Turkish Airlines

U poslovnoj klasi putnici često imaju priliku uživati u jelima pripremljenim uz prisustvo kuhara, dok ekonomska klasa dobija izdašne i kvalitetne porcije. Turkish Airlines pokazuje da vrhunska hrana u letu nije samo dodatak, već ključni element putničkog iskustva.