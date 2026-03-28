Netflix ponovo podiže cijene pretplate – evo koliko ćete sada plaćati

Netflix ponovo povećava cijene svojih pretplata, podižući mjesečne iznose za jedan do dva dolara u svim glavnim paketima, nakon što je nedavno odustao od akvizicije kompanije Warner Bros. Discovery.

Standardni paket s oglasima poskupio je za jedan dolar i sada iznosi 8,99 dolara mjesečno.

S druge strane, standardni paket bez oglasa i premium paket poskupjeli su za po dva dolara, pa sada iznose 19,99 dolara, odnosno 26,99 dolara mjesečno, prema navodima Netflixa.

Prije sadašnjeg poskupljenja, posljednje povećanje cijena pretplate Netflix je imao u januaru 2025. godine.

Netflix je za Variety izjavio da će povećanje cijena za postojeće korisnike biti uvedeno u narednim sedmicama, te da će korisnici dobiti e-mail obavijest mjesec dana prije primjene novih cijena.

Koliko su cijene Netflixa porasle posljednjih godina

Prije nešto više od tri i po godine, kada je Netflix uveo pretplatu s oglasima, cijene su bile znatno niže. U oktobru 2022. godine, najjeftiniji paket koštao je 6,99 dolara mjesečno, dok je standardni paket bio 15,49 dolara, a premium paket 19,99 dolara, što je danas cijena standardne pretplate.

Netflix je prošlog mjeseca odustao od ponude vrijedne 82,7 milijardi dolara za preuzimanje studija i streaming poslovanja Warner Bros. Discoveryja.

Paramount Skydance je spreman da preuzme ovaj medijski konglomerat, nakon što je Netflixu platio 2,8 milijardi dolara naknade za raskid ugovora. Suizvršni direktori Netflixa, Ted Sarandos i Greg Peters, izjavili su da je ponuda za Warner Bros. Discovery „uvijek bila nešto što bi bilo lijepo imati po pravoj cijeni, ali ne i nešto što se mora imati po svaku cijenu“.

Najskuplja streaming usluga

Netflix ima najskuplju streaming uslugu među konkurencijom. Ipak, riječ je o jednoj od najuspješnijih platformi i čini 8,8% mjesečnog TV gledanja u SAD-u, prema podacima Nielsena. Najskuplji samostalni paket Hulu-a košta 18,99 dolara mjesečno, što je ista cijena kao premium paket Disney+.

Za razliku od Netflixa, Disney nudi paketne pretplate koje uključuju Hulu, ESPN i HBO Max od Warner Bros. Discoveryja. Premium paket Disney+ i Hulu zajedno košta 19,99 dolara mjesečno, isto kao standardni Netflix paket.

Antonio Pequeño IV, Forbes