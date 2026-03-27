Nakon izmjene zakona, ovaj grad u BiH kreće u dodjelu besplatnih parcela za gradnju kuća

Grad Banja Luka objavio je kako nastavlja proces dodjele besplatnih parcela mladim bračnim parovima i samohranim roditeljima. Inicijativa je dobila zamah početkom ove sedmice, nakon što su 21. marta stupile na snagu izmjene Zakona o stvarnim pravima, čime je, naglašeno je, otvoren pravni put za provedbu mjere.

Savjetnica gradonačelnika za pravna pitanja, Vedrana Prole, izjavila je da izmjene zakona omogućavaju dodjelu prava građenja bez naknade za više kategorija stanovništva, uključujući bračne parove mlađe od 35 godina, samohrane roditelje i porodice sa četvero ili više djece.

Parcela, građevinska dozvola i projekat za kuću

„Ovim izmjenama dobijamo pravni osnov za donošenje odluke i početak raspodjele parcela mladim bračnim parovima“, kazala je Prole. „Prijedlog ćemo uputiti Skupštini grada na razmatranje na narednoj sjednici.“

Program, kako je pojašnjeno, ne podrazumijeva samo dodjelu zemljišta. Korisnicima bi, prema najavama, trebale biti obezbijeđene i besplatne građevinske dozvole, kao i projekat za kuću, čime se značajno smanjuju troškovi izgradnje.

Iz Grada navode da je interes već sada veliki. Na ranije raspisani javni poziv Grada prijavilo se oko 500 kandidata, što ukazuje na veliku potrebu za ovakvim vidom podrške, ali i na ekonomske izazove s kojima se suočavaju mladi.

Skupština grada ranije odbijala da donese odluku o dodjeli parcela

Ova inicijativa prošla je u proteklom periodu i osporavanja. Skupština grada Banjaluke nekoliko puta je obijala da donese odluku o dodjeli parcela. Kao odgovor, gradonačelnik Draško Stanivuković pokrenuo je inicijativu za izmjene entitetskog zakona, koje je potom usvojila Narodna skupština Republike Srpske.

Zakon je stupio na snagu 21. marta ove godine, jer je nakon usvajanja proceduralno zadržan u Vijeću naroda zbog pitanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Naknadno je Ustavni sud Republike Srpske utvrdio da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima nije prekršio vitalni interes bošnjačkog naroda.

Razlog za pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa nije nužno bio zakon „na papiru“, nego kako bi se provodio. Smatrano je između ostalog da zakon stavlja u neravnopravan položaj određene kategorije civilnih žrtava rata i neratnih invalida, ali Sud je ocijenio da za to nema dovoljno pravnog utemeljenja, kao i da se zakon jednako odnosi na sve građane i da proširenje prava građenja bez naknade nije diskriminatorno po bilo kojem nacionalnom osnovu.

Podsjećamo, prema izmjenama, pravo građenja bez naknade prošireno je i na porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide, porodice sa četvoro ili više djece, mlade bračne parove do 35 godina te samohrane roditelje koji stiču pravo svojine na svojoj prvoj nepokretnosti.