Kompanija koja rješava probleme najvećih prehrambenih brendova

Italijanski konditorski gigant Ferrero koristi više od 30.000 recepata svake godine u proizvodima, uključujući Nutellu i Kinder čokolade, a ova složenost otežava bilo kakve promjene. Zato je, nakon što su cijene kakaa naglo porasle 2024. godine, Ferrero počeo sarađivati ​​sa NotCo, kompanijom za prehrambenu tehnologiju sa sjedištem u San Franciscu, nakon što je startup pokazao kako njihov softver može pomoći u smanjenju volatilnosti i pronalaženju alternativnih sastojaka bez utjecaja na okus, teksturu ili aromu.

„Ako promijenite jednu stvar, promijenit ćete sve ostalo“, objašnjava Matias Muchnick, osnivač i izvršni direktor kompanije NotCo. „Računarski problem nije linearan problem.“

Čovjek kojem se prehrambena industrija obraća po rješenje

Muchnick, 37-godišnji Čileanac koji živi između San Francisca i Santiaga, postao je svojevrsni “serviser” prehrambene industrije. Koristeći platformu zasnovanu na vještačkoj inteligenciji koju gradi od 2015. godine, kompaniju koju je osnovao dan prije OpenAI-a, njegova kompanija razvija biljne alternative proizvodima koji se inače prave od mlijeka i mesa. U posljednje četiri godine, NotCo je, na primjer, kroz zajedničko ulaganje razvio 30 novih proizvoda za Kraft Heinz, uključujući Mac & Cheese, Kraft Singles i Oscar Mayer kobasice.

„Postali smo kao Better Call Saul ‘Bolje zovi Saula’ za sve najsloženije probleme koje imaju najveći brendovi u prehrambenoj industriji“, kaže Muchnick.

Podržana od investitora kao što su Jeff Bezos, Roger Federer, Tiger Global, L Catterton, Kaszek Ventures i drugi, NotCo je najveća AI kompanija u prehrambenom sektoru – njeno poslovanje zasnovano na AI poraslo je za 300% prošle godine, sa procijenjenim godišnjim prihodom od 75 miliona dolara.

Muchnick ostaje najveći pojedinačni dioničar i zadržava procijenjenih 20% udjela, vrijednog najmanje 300 miliona dolara.

Foto: NotCo

Dva preduzeća pod jednim krovom

Poslovanje NotCo-a je formalno podijeljeno na dva dijela prije dvije godine: profitabilan segment koji se bavi poslovnim softverom zasnovanim na vještačkoj inteligenciji, s procijenjenom bruto maržom od 70%, i trenutno neprofitabilni segment koji uključuje vlastitu liniju prehrambenih proizvoda, uključujući vegansko mlijeko i majonez, što u suštini služi kao demonstracija onoga što NotCo može učiniti sa svojim modelom vještačke inteligencije.

Potrošački segment je blizu profitabilnosti i raste po stopi od oko 30% godišnje, sa 130 različitih proizvoda. Ovi proizvodi se uglavnom prodaju u zemljama Latinske Amerike, uključujući Brazil, Meksiko, Čile i Argentinu. Kupci u sedam zemalja Latinske Amerike mogu pronaći NotCo proizvode kao što su NotBurger, NotChicken Nuggets i NotChicken Burger u restoranima Burger Kinga. Najprodavaniji proizvodi kompanije su NotMilk biljno mlijeko, proteinske pločice bez šećera ili s visokim udjelom proteina, kao i nekoliko alternativa za meso.

„Ovo je savršena oluja za velike proizvođače robe široke potrošnje. Preferencije potrošača se mijenjaju kao nikada prije“, kaže Muchnick. „A poremećaji u lancima snabdijevanja, poput kakaa i soka od narandže, nestašice lješnjaka i mnogih drugih stvari – ovisnost o sastojcima zaista utiče na marže velikih kompanija.“

Tokom protekle tri godine, većina kompanija koje se bave prehrambenom industrijom ostvarila je lošije rezultate od S&P 500, a Muchnick kaže da “mnogo toga ima veze sa sposobnošću tih velikih kompanija da se prilagode novom i promjenjivom svijetu”.

Tržište za umjetnu inteligenciju u prehrani brzo raste

Prema izvještaju holandske konsultantske kuće za poljoprivrednu tehnologiju Bright Green Partners, očekuje se da će tržište umjetne inteligencije u preradi hrane porasti sa 15 milijardi dolara u 2025. na 140 milijardi dolara do 2034. godine, jer konglomerati traže alternative bez životinjskih sastojaka i jeftinije sastojke općenito.

Tu na scenu stupa Giuseppe. Muchnick je svoj model umjetne inteligencije nazvao po italijanskom renesansnom slikaru iz 16. stoljeća, Giuseppeu Arcimboldu, koji je stvarao nadrealističke portrete ljudskih lica sastavljene od voća, povrća, cvijeća i biljaka, elemenata za koje ljudi nikada ne bi očekivali da se mogu kombinirati u tako uvjerljive ljudske portrete.

„Baš kao što je umjetnik koristio paletu povrća da rekonstruiše ljudsku figuru“, kaže Muchnick, „tako i vještačka inteligencija koristi ogromnu bazu podataka molekularnih podataka da rekonstruiše nove proizvode koristeći neočekivane kombinacije sastojaka za koje niko nije mislio da mogu funkcionisati zajedno.“

Giuseppe također može koristiti 10 godina privatnih podataka o potrošačima i formulacijama, iskustva i naučnih istraživanja, zajedno sa skupovima podataka poput onih za usklađenost s propisima, koji nikada prije nisu analizirani uz pomoć umjetne inteligencije.

„To je industrija koja ne želi ništa dijeliti ni sa kim. Konkurentska prednost je duboko zakopana u samim detaljima formulacije“, kaže Muchnick. „Kada rade unutra ovako, oni drže ključeve, drže alate i mogu djelovati potpuno bez naše pomoći.“

„Jedini način da to postignete jeste da pokažete koliko vrijedite, kakvu vrijednost stvarate i generirate“, dodaje Muchnick. „Za nas se sve svodi na komercijalnu realizaciju.“

Od čileanskog startupa do kompanije vrijedne milijardu

Muchnick je odrastao u Santiagu, kao srednji od trojice sinova bankara i majke fotografkinje. Nakon studija na Univerzitetu u Čileu, pokušao je “gamificirati” wellness putem mobilne aplikacije Chooz, koju je sponzorirala čileanska vlada. Startup je podsticao zdrav način života dajući korisnicima prave nagrade kada ispune ciljeve u vezi s vježbanjem, ishranom ili meditacijom.

Kada je taj projekat završen 2012. godine, Muchnick je osnovao Eggless, prvu čileansku kompaniju za hranu na biljnoj bazi. Nakon što je uspio u marketingu vodećim maloprodajnim lancima u Čileu, uključujući Walmart, Jumbo i Unimarc, njegov majonez bez jaja postao je najprodavanija alternativna verzija majoneze u zemlji u decembru 2014. godine. Sljedeće godine je prodao kompaniju u manjoj transakciji koja mu je, kako kaže, donijela sredstva koja su bila “ključna, osiguravajući početni kapital” potreban za pokretanje NotCo-a.

Ideja za NotCo proizašla je iz njegovog iskustva u Egglessu. Dok je s klijentima ulazio u laboratorije za prehrambenu nauku, Muchnick je shvatio da “idu pravo u zid”. U svojoj potrazi za alternativnim sastojcima, ubrzo je shvatio da se balansiranje troškova, senzornog iskustva, nutritivne vrijednosti, proizvodnosti i usklađenosti s propisima kroz trilione kombinacija “jednostavno ne može postići samo ljudskom intuicijom”. Počeo je s oko 250.000 dolara. Prve dvije godine sam je finansirao.

Formuliranje hrane kao igra šaha na slijepo

Foto: NotCo

„Formuliranje hrane jedna je od intelektualno najzahtjevnijih disciplina u primijenjenoj nauci“, kaže Muchnick, koji složenost uspoređuje s igranjem šaha sa zavezanim očima.

“Postoji parabola u kognitivnoj nauci o šahovskim velemajstorima. Velemajstor koji igra naslijepo jedan je od najimpresivnijih prikaza ljudske spoznaje ikada zabilježenih, držeći čitava stanja ploče u pamćenju, brojeći nizove od osam poteza unaprijed bez da vidi ijednu figuru. To je herojsko. To je prekrasno. I potpuno pogrešan način igranja šaha u svijetu u kojem drugi igrač ima Stockfish. CPG industrija 2015. godine, a u većini slučajeva i 2026. godine, bila je soba puna velemajstora sa povezom na očima. Veličanstveni talenat. Pogrešni alati.”

Zato se Muchnick preselio u New York kako bi izgradio prave alate. U početku se fokusirao na razvoj robne marke NotCo, veganskog majoneza, mlijeka i drugih proizvoda, a sve je to formulirano uz pomoć AI platforme koju je razvijao paralelno.

„Podaci o potrošačima bili su potpuno odvojeni od formulacije“, prisjeća se on.

Investitori su prepoznali potencijal

Muchnick je bio prvi veliki investitor 2018. godine, kada je brazilski Kasezk Ventures predvodio investicijsku rundu od tri miliona dolara.

Nakon toga, novac je počeo ozbiljno pristizati. Muchnick je 2019. godine prikupio 30 miliona dolara u Seriji B za NotCo, uključujući investicije londonskog fonda The Craftory i Bezos Expeditions. Već sljedeće godine, usred pandemije, prikupio je 85 miliona dolara, uz dodatna sredstva od Bezosa, ali i novih investitora s dokazanim iskustvom u prehrambenoj industriji, uključujući L Cattertona iz Greenwicha, Connecticut.

Kako se logika stvaranja “ratne škrinje” širila u sektoru alternativnih proteina, NotCo se takmičio na policama trgovina s drugim brendovima izazivačima kao što su Oatly, Impossible Foods i Beyond Meat, a Muchnick je nastavio prikupljati kapital. Tokom 2021. godine osigurao je još dvije investicije: jednu od 10 miliona dolara od Enlightened Hospitality, povezane s Union Square Hospitality Group Dannyja Meyera, kao i Seriju D vrijednu 235 miliona dolara. To je bio prvi put da je procjena vrijednosti NotCo-a premašila milijardu dolara, a rundu je predvodio milijarder Tiger Global Management.

„Morali smo nastaviti razvijati našu umjetnu inteligenciju i ne ulagati sav novac u potrošački brend“, prisjeća se on.

Prava prednost nije samo tehnologija, već i vremenska prednost

Osim očigledne sposobnosti prikupljanja investicija, Muchnickov ključni uspjeh – to što njegov model umjetne inteligencije sada prvi put omogućava da računar u potpunosti formuliše hranu – predstavlja “promjenu paradigme” koja “definiše cijelu kategoriju”, kaže Jonathan Levav, profesor na Stanford Business School koji savjetuje Muchnicka od samih početaka kompanije.

NotCo trenutno posjeduje 31 patent, uključujući 13 za svoju AI tehnologiju u SAD-u. Ali njegov pravi obrambeni rov nije samo broj patenata, već i koliko je Giuseppe ispred novih startup konkurenata i koliko je godina podataka već prikupio kroz rad s privatnim klijentima, kako bi dodatno poboljšao model, kao i kroz istraživanje u internim laboratorijama NotCo-a.

Sljedeći korak je korištenje tih podataka u radu s još većim brojem velikih prehrambenih kompanija – NotCo već radi sa sedam od 20 najvećih prehrambenih konglomerata – kao i proširenje poslovanja s postojećim klijentima.

„Izgradili smo modele koji mogu izgraditi mostove između stvari koje su potpuno nepovezane u osnovnim radnim procesima, od inovacija, preko marketinga i prodaje, do lanca snabdijevanja“, kaže Muchnick. „Ovo je operativni sistem koji bi mogao centralizirati većinu donesenih odluka.“

Kompanija je prikupila više od 425 miliona dolara, što joj daje vrijednost od 1,5 milijardi dolara, a Muchnick procjenjuje da neće trebati ponovo prikupljati kapital u narednih nekoliko godina. Međutim, ako bi to učinio danas, procjena bi bila znatno veća zbog procvata vještačke inteligencije. Prema trenutnim tržišnim parametrima, na osnovu prihoda, vrijednost NotCo-a mogla bi se procijeniti na višestruke iznose znatno veće od 20 puta veće prodaje.

Chloe Sorvino, Forbes

https://www.forbes.com/sites/chloesorvino/2026/03/22/meet-the-ai-company-food-conglomerates-call-when-they-want-to-future-proof-their-products/