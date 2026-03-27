Kerim Alajbegović povećao je vrijednost na tržištu na više od 15 miliona eura

Da je reprezentacija najbolja platforma na kojoj igrač može pokazati vrijednost i izboriti se za unosan profesionalni ugovor, potvrđuje i mladi igrač A tima 18-godišnji Kerim Alajbegović. Praktično odmah nakon sudijske pištaljke kojom je označen kraj utakmice BiH i Walesa u u Cardiffu, BiH je izborila finale baraža, a Alajbegović novi ugovor. Bayer Leverkusen je objavio da će se Kerim Alajbegović vratiti u klub na ljeto.

Klauzula o otkupu

Ofanzivni vezni igrač potpisao je ugovor koji važi do 2031. godine. Bayer je aktivirao klauzulu o otkupu, čime će RB Salzburgu biti isplaćeno osam miliona eura. Prošlog ljeta Alajbegović je prešao iz Bayer Leverkusena u Salzburg za dva miliona eura. Simon Rolfes iz Bayera ističe da je Alajbegović u Salzburgu nadmašio očekivanja i postao ključni igrač uprkos svojoj mladosti.

Prema Kickeru, povratak Alajbegovića u Bayer Leverkusen na ljeto je finaliziran. Leverkusen aktivira klauzulu o otkupu koja je uključena kada su prodali igrača RB Salzburgu u ljeto 2025., vraćajući ga za fiksni iznos od osam miliona eura. Odluka o aktiviranju klauzule donesena je zbog Alajbegovićevog brzog sportskog razvoja i zato što je opcija otkupa ograničena na ljetni prelazni rok. Nakon tog perioda, RB Salzburg je mogao prodati Alajbegovića za slobodno pregovaračku cijenu, a vjerovatno bi stigle ponude za znatno veći iznos.

Sedmična plata

U martu 2026. godine, izvještaji su sugerirali da je tržišna vrijednost Kerima Alajbegovića porasla između 15 i 20 miliona eura. Prema trasfermarktu od 10. marta, vrijednost Alajbegovića na tržuštu iznosila je 15 miliona eura, što je značajan skok u odnosu na decembar 2025., kada je njegova procijenjena vrijednost na tržištu bila 8 miliona eura, a na jesen 2025., tri miliona eura manje. Prema transfermarktu Alajbegović je treći na listi među bh. fudbalerima po vrijednosti na tržištu, odmah iza Ermedina Demirovića (22 miliona eura) i Tarika Muharemovića (20 miliona eura).

Alajbegović je i najskuplji igrač austrijske lige.

Prema transferfeedu koji je objavio plate u Red Bull Salzburgu za 2025/26, Alajbegović je zarađivao 12.000 eura sedmično.