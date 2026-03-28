Ovo su najbolji evropski gradovi za život prema najnovijem istraživanju

Prema novim podacima za 2026. godinu, London, Pariz i Berlin predvode listu evropskih gradova po kvalitetu života i inovacijama, a do nekoliko drugih gradova lako se može stići kratkom vožnjom vozom.

Ako sanjate o životu u Evropi, ali tražite gradove koji nude visoku kvalitetu života, nedavno istraživanje konzultantske firme za nekretnine i turizam Resonance može biti od pomoći.

Istraživanje rangira evropske gradove, konkretno metropolitanske oblasti sa populacijom većom od 500.000 (prema Eurostatu i Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj).

Analizira 47 mjernih kriterija u 33 podkategorije, koje objedinjene u indekse Livability (kvalitet života), Lovability (privlačnost) i Prosperity (prosperitet), koji predstavljaju pokazatelje uspješnog grada privlačnog za stanovnike i poslovanje.

Zajedno sa Ipsosom, istraživači prikupljaju i podatke o percepciji stanovnika, njihovim mišljenjima i preferencama širom Evrope.

London, Pariz i Berlin – tri najbolja evropska grada

Tri najbolja grada su London, zbog “stalnih inovacija”, Pariz, zahvaljujući konceptu 15-minutnog grada koji poboljšava kvalitet života i projektu Grand Paris Express, te Berlin, zbog transformacije aerodroma Tegel u Berlin TXL, izgradnje jednog od najvećih drvenih naselja na svijetu i svojih klimatski pozitivnih inicijativa.

Dva od top tri grada, London i Pariz, nedavno su se našla na listi najljepših gradova Evrope prema CNTraveleru. London je zauzeo prvo mjesto u tri od 34 podkategorije i predvodio ukupne indekse Prosperity i Lovability, dok je za kvalitet života zauzeo drugo mjesto.

Aerodrom Heathrow privukao je rekordan broj posjetilaca, a Amerikanci su činili 25% svih kupaca luksuznih nekretnina u 2024. godini, prema Beauchamp Estates.

Pariz se u posljednjih nekoliko godina značajno promijenio. Ograničenje brzine od 30 km/h širom grada, nekada kontroverzno, sada je postalo standard. Parizani sada koriste više od 1.000 kilometara biciklističkih staza, a broj biciklista se gotovo udvostručio u posljednje dvije godine.

Od 2020., uvedeno je dodatnih 100 hektara zona za pješake, a isti plan je predviđen do 2030. godine. Novi metro čini aerodrom Orly bližim centru grada nego ikad, a Pariz zauzima drugo mjesto na ukupnom Prosperity indeksu.

Berlin, sada UNESCO-ov grad tehno-kulture, ponovo dostiže nivoe turizma prije pandemije. U 2024. gradu je zabilježeno više od 30,6 miliona noćenja u hotelima, uz 12,7 miliona gostiju koji su potrošili milijarde. Njegovi muzeji i kulturni prostori, poput Kulturforuma, muzeja 20. vijeka i High Swing-a, najviše ljuljaške u Evropi na 120 metara visine, cvjetaju.

Poslovanje cvjeta s unicornima i startupima, a Estrel, najveći hotel, kongresni i zabavni kompleks u Evropi, sa svojim neboderom, otvara se krajem 2026.

Ko zauzima naredna tri mjesta

Rim, Barcelona i Madrid zauzimaju naredna tri mjesta, a prva dva su također na CNTravelerovoj listi najljepših evropskih gradova. Top 10 upotpunjuju Amsterdam, Beč, Prag i Stockholm.

Mnogi od ovih gradova pružaju savršen pristup kulturnim destinacijama u Evropi u 2026., od Frankfurta, Evropske prijestolnice dizajna, do alpskog mjesta Saint-Gervais-les-Bains u Francuskoj i brze veze od Madrida do Seville s luksuznim hotelima i inovativnim gastronomskim poduhvatima.

Ovi gradovi su turističke destinacije već stoljećima, a podaci pokazuju da se i dalje razvijaju u zelenije i ugodnije urbane prostore, privlačeći posjetioce i ostajući izuzetno relevantni.

Napomena: Ruski gradovi nisu uključeni u rangiranje zbog vojne ofanzive u Ukrajini.

Alex Ledsom, Forbes