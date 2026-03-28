Baraž u Zenici vrijedan 965 miliona eura – evo ko su najskuplji igrači reprezentacije BiH i Italije

Ostala su samo tri dana do ključne utakmice baraža na stadionu Bilino Polje u Zenici, gdje reprezentacija Bosne i Hercegovine dočekuje Italiju u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo. Bh. tim suočava se s jednom od najjačih i najskupljih selekcija u Evropi, a u nastavku donosimo uvid u to koliko zapravo vrijede obje reprezentacije.

Prema podacima Transfermarkta, reprezentacija Bosne i Hercegovine se trenutno nalazi na 71. mjestu FIFA-ine rang-liste nacionalnih timova u svijetu, sa ukupnom tržišnom vrijednošću od 127,10 miliona eura. Reprezentacija broji 24 igrača, sa prosječnom starošću od 26,9 godina, dok su svi igrači u timu strani, što čini 100% sastava.

Trenutno najvrijedniji igrači su Ermedin Demirović, Tarik Muharemović, Kerim Alajbegović i Amar Dedić, a prati ih i talentovani Esmir Bajraktarević.

Ermedin Demirović, napadač koji trenutno igra za VfB Stuttgart, najvrijedniji je igrač reprezentacije sa tržišnom vrijednošću od 22 miliona eura. Do sada je upisao 37 nastupa i postigao 4 gola, a debitovao je 24. marta 2021. godine.

Najskuplji srednji bek u odbrani je Tarik Muharemović (US Sassuolo) sa tržišnom vrijednošću od 20 miliona eura. Na lijevom i desnom krilu, tržišno su najvrijedniji Kerim Alajbegović (Red Bull Salzburg) i Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven). Tržišna vrijednost Alajbegovića ovog mjeseca porasla između 15 i 20 miliona eura, što je značajan skok u odnosu na decembar 2025. kada je iznosila 8 miliona eura. Na lijevom krilu, Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven) peti je po vrijednosti sa 5 miliona eura.

Pored Alajbegovića i vrijednost desnog beka Amara Dedića (SL Benfica) je 15 miliona eura.

Među golmanima, najvrijedniji je Nikola Vasilj (FC St. Pauli) sa 4,5 miliona eura. Martin Zlomislić vrijedi 2 miliona, dok Vedad Muftić i Osman Hadžikić vrijede 500 hiljada, odnosno 400 hiljada eura.

Veteran i kapiten Edin Džeko, vrijedi 1,5 miliona eura. Trenutno nastupa za FC Schalke, a do sada je upisao 147 nastupa za BiH i postigao 73 gola, dok je debitovao 2. juna 2007. godine. Džeko je karijeru započeo 2006. u FK Teplicama sa vrijednošću od 200 hiljada eura, a vrhunac karijere doživio je u Manchester Cityju 2012. godine, kada je vrijedio 32 miliona eura.

U odbrani, srednji bek Sead Kolašinac (Atalanta BC) vrijedi 6 miliona eura, dok iskusni Ermin Bičakčić (FK Željezničar Sarajevo) vrijedi 250 hiljada eura. Na bokovima, vrijedni igrači su Jusuf Gazibegović (2,5 miliona), Arjan Malić (1,8 miliona) i Emir Karić (1,5 miliona eura).

U srednjem redu, defanzivni vezni Amir Hadžiahmetović (Hull City) vrijedi 4,2 miliona, dok su Benjamin Tahirović i Amar Memić po 4,5 miliona eura. Dalje slijede Denis Huseinbašić (3 miliona), Armin Gigović (2,5 miliona), Ivan Šunjić (1,8 miliona), Ivan Bašić (1,2 miliona), te Dario Šarić (700 hiljada) i Dino Beširović (450 hiljada eura). Haris Hajradinović vrijedi 1,5 miliona eura.

U napadu, pored Demirovića i Džeke, tržišno vrijedni su i Haris Tabaković (3 miliona), Samed Bazdar (1,5 miliona) i Luka Kulenović (850 hiljada eura).

Naš selektor Sergej Barbarez imao je najvišu tržišnu vrijednost od 3.75 miliona eura dok je igrao za Hamburger SV 2006. godine. Kao jedan od najboljih igrača tog kluba, postigao je 65 golova u 174 utakmice Bundeslige.

Vrijednost reprezentacije Italije

Reprezentacija Italije trenutno zauzima 13. mjesto FIFA-ine rang-liste, sa ukupnom tržišnom vrijednošću od 838,50 miliona eura. Tim čini 28 igrača prosječne starosti 26,5 godina, od kojih je pet stranaca, što čini 17,9% sastava, prenosi Transfermarkt.

Trenutno najvrijedniji igrači tima su Sandro Tonali, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Riccardo Calafiori i Gianluigi Donnarumma.

Sandro Tonali, defanzivni vezni koji igra za Newcastle United, najvrijedniji je igrač reprezentacije Italije sa tržišnom vrijednošću od 80 miliona eura. Slijedi Alessandro Bastoni, srednji bek, vrijedan 70 miliona eura, dok su na bokovima Federico Dimarco (Inter Milan) i Riccardo Calafiori (Arsenal FC), oba sa vrijednošću od po 50 miliona eura.

Među golmanima najskuplji je Gianluigi Donnarumma, koji nastupa za Manchester City i vrijedi 45 miliona eura, dok Marco Carnesecchi iz Atalante vrijedi 25 miliona, Elia Caprile iz Cagliarija 15 miliona, a Alex Meret iz Napolija 14 miliona eura.

U odbrani, uz Bastonija, vrijedni su Alessandro Buongiorno (SSC Napoli, 35 miliona), Giorgio Scalvini (Atalanta, 30 miliona), Federico Gatti (Juventus, 16 miliona), Gianluca Mancini (AS Roma, 15 miliona) i Diego Coppola (Paris FC, 10 miliona).

U srednjem redu najvrijedniji su Nicolò Barella (Inter Milan, 50 miliona), Davide Frattesi (Inter Milan, 22 miliona), Niccolò Pisilli (AS Roma, 20 miliona) i Bryan Cristante (AS Roma, 7 miliona). Defanzivni vezni Manuel Locatelli vrijedi 25 miliona eura.

Na krilnim pozicijama ističu se Nicolò Cambiaghi (Bologna, 16 miliona) i Matteo Politano (Napoli, 8 miliona).

U napadu, najskuplji su Pio Esposito (Inter Milan, 45 miliona), Moise Kean (ACF Fiorentina, 40 miliona), Mateo Retegui (Al-Qadsiah FC, 40 miliona), Giacomo Raspadori (Atalanta, 22 miliona) i Gianluca Scamacca (Atalanta, 25 miliona).

Ova raspodjela jasno pokazuje da Italija posjeduje najskuplje igrače u defanzivnom i napadačkom segmentu, dok golmani i vezni igrači također imaju visoke tržišne vrijednosti, što čini reprezentaciju jednim od najjačih i najvrijednijih timova u Evropi.

Ako Bosna i Hercegovina pobijedi, plasirat će se na završni turnir Svjetskog prvenstva. Italija, s druge strane, u tom slučaju neće moći pokušati osvojiti treće Svjetsko prvenstvo zaredom. Pobjednik ove utakmice ide u Grupu B, zajedno s Katarom, Švicarskom i Kanadom.