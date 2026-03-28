Ptica koja najduže migrira preleti oko 72.420 km godišnje – evo kako to čini

U potrebi za razmnožavanjem i hranjenjem, životinje su stalno u pokretu i koriste izvanredne načine navigacije. Korne kornjače Olive ridley „pamte“ mjesta na kojima se izlegu i sposobne su se vratiti na isto mjesto kao odrasle nakon što cijeli život provedu na moru. Ajkule i raže koriste elektromagnetna polja za orijentaciju, kretanje okeanima i pronalazak plijena.

Ptice, kao i mnoge druge životinje, koriste magnetsko polje Zemlje za navigaciju tokom migracija (magnetorecepcija). Međutim, ptice imaju dodatnu prednost, vjetar, koji im pomaže da „bodu“ preko nevjerovatno velikih udaljenosti.

Albatros Laysan koristi vjetar (i raspon krila od gotovo 2 metra) da leti tisućama milja bez ijednog zamaha krilima. Prije oko 70 miliona godina, nekoliko pterosaura postiglo je sličan podvig, poput pripadnika roda Quetzalcoatlus. Sa rasponom krila od 12 metara, bio je najveća životinja sposobna za let, skoro veličine slona.

Najdužu migraciju na planeti, ipak, postiže ptica koja teži tek oko 100 grama i ne čudi, s obzirom na to da se razmnožava i prezimljuje na dva pola Zemlje.

Kako arktička čigra leti od pola do pola svake godine

Arktička čigra (Sterna paradisaea) doživljava dva ljeta svake godine. Ova ptica pređe do 45.000 milja leta godišnje. Mlade se izlegu u Arktiku tokom ljeta, a prije dolaska surove sjeverne zime kreću na izvanredno putovanje da uživaju u južnom ljetu u Antarktiku.

Tokom svog životnog vijeka, mogu preći čak dva i pol miliona kilometara.

Na ovu dugu migraciju utiče mnogo faktora – prehrana ribom i morskim beskralješnjacima, obrasci vjetra, dostupnost morskog leda i drugi. Zato čigre ne biraju uvijek najkraći put od pola do pola, što čini putovanje dužim, ali možda i energetski učinkovitijim.

Specijalne ćelije u mozgu, tzv. „head direction cells“, pokazuju pravac kretanja. One su prisutne kod mnogih životinja, uključujući sisare i ptice, i igraju ključnu ulogu u navigaciji i prostornoj orijentaciji.

Studija iz septembra 2016. u Philosophical Transactions of the Royal Society B istraživala je kako vjetrovi u leđa i sa strane pomažu arktičkim čigrama da lete bez velikog trošenja energije. Čigre klize i koriste termalne uzlazne struje, pa ne moraju nepotrebno zamahivati krilima.

Drugim riječima, kada se zrak pri tlu zagrije tokom dana, on se diže, a ptice njime klize. Ovo im štedi toliko energije da mogu čak i spavati dok lete.

Takođe, blizu površine oceana lakše pronalaze hranu. Budući da nisu dobri plivači, hvataju sitne ribe poput haringe, pijavica i bakalara, dok takođe jedu kril i insekte za brzi unos proteina – što je ključno za dugo putovanje.

Na putovanju prema jugu, ostaju bliže obalama Sjeverne Amerike i Afrike. Neke prelete Atlantski okean, dok druge biraju Pacifik. U jednom danu mogu preletjeti i do 300 milja, zaustavljajući se samo radi hranjenja.

Vjetrovi se stalno mijenjaju, pa vrijeme migracije i visina leta dodatno utiču na putovanje. Savršena visina nudi stabilnije obrasce vjetra. Svaki pokret u zraku troši dragocjenu energiju, a ona je ograničena.

Tokom migracije, čigre moraju paziti na grabljivice i galebove koji bi ih mogli napasti. Međutim, i same mogu biti prijetnja drugim pticama – poznate su po „kleptoparazitizmu“, gdje napadaju i otimaju hranu drugim pticama.

Arktičke čigre danas su prisutne u velikom broju širom svijeta – procjenjuje se oko 2 miliona jedinki, od kojih polovina živi u sjevernoj Evropi. Međutim, parenje se događa jednom u 2–3 godine, a prosečno polažu po 2 jaja po leglu.

Njihove duge migracije predstavljaju ogroman izazov za očuvanje, jer se mjesta razmnožavanja, hranjenja i prezimljavanja protežu širom svijeta. Ova mjesta se razlikuju među populacijama, što praćenje i zaštitu čini vrlo složenim zadatkom.

