Dijamanti se pretvaraju u prašinu – kanadski rudnik zatvoren nakon 150 miliona karata proizvodnje

Još jedan odlazi u zaborav.

Rudarski gigant Rio Tinto zatvorio je svoj posljednji rudnik dijamanata, projekat Diavik u Northwest Territories u Canada, nastavljajući globalni trend zatvaranja rudnika dijamanata.

Niske cijene, djelimično uzrokovane prilivom jeftinih laboratorijski uzgojenih dragulja, primorale su rudarske kompanije da smanje proizvodnju ili potpuno odustanu.

Prošle godine još jedan kanadski rudnik, projekat Ekati kompanije Burgundy Diamond Mines, obustavio je rad zbog niskih cijena dijamanata.

De Beers u problemima

Čak se i De Beers, vodeći svjetski proizvođač i trgovac dijamantima tokom posljednjih 100 godina, bori za opstanak nakon više otpisa vrijednosti imovine, uključujući i umanjenje od 2,3 milijarde dolara prošlog mjeseca.

Dobra vremena kada je Diavik proizvodio dijamante u ogromnim količinama. Foto/Ben Nelms/Bloomberg/Forbes

Teoretski, to bi moglo olakšati londonskoj kompaniji Anglo American prodaju svog udjela od 85% u De Beersu, moguće konzorciju afričkih zemalja proizvođača dijamanata, uključujući Botswana i Angola.

Naznake iz Alrosa, vodeće ruske kompanije za dijamante, da bi pad cijena mogao biti pri kraju, mogle bi ubrzati odluku o prodaji De Beersa.

Specijalizirani portal Rapaport izvijestio je prije tri dana da je Alrosa zabilježila rast cijena od 6% do 9% od početka godine, pri čemu su najveći rast imali veći dijamanti od dva do deset karata.

Izlazak Rio Tinta iz industrije dijamanata imat će dugotrajan efekat, jer se očekuje da će aktivnosti zatvaranja rudnika Diavik trajati tri godine, nakon čega slijedi ekološki nadzor lokacije, koja se nalazi oko 190 milja sjeverno od Yellowknife.

Nekada veliki proizvođač dijamanata i vlasnik nekada najvećeg rudnika dijamanata na svijetu, Argyle u Zapadnoj Australiji, Rio Tinto već deset godina smanjuje svoje prisustvo u ovoj industriji.

Zatvaranje Diavika bilo je unaprijed najavljeno, a kompanija se povlači i iz drugih manjih rudarskih poslova, uključujući proizvodnju borata u Kaliforniji, kako bi se fokusirala na ključne resurse poput željezne rude, aluminija i bakra.

Rio Tinto je saopćio da je Diavik bio u proizvodnji 23 godine, tokom kojih je iz četiri rudnika izvađeno više od 150 miliona karata dijamanata.

Radovi na zatvaranju trajat će do 2029. godine, nakon čega slijedi period praćenja utjecaja na okoliš.

Tim Treadgold, Forbes