Decenijski projekat Bosne i Hercegovine ulazi u ključnu fazu

Projekat izgradnje aerodroma u Bihaću ulazi u završnu predpripremnu fazu, a dobijanje građevinske dozvole očekuje se u narednih mjesec dana, čime bi jedan od najdugotrajnijih infrastrukturnih poduhvata u Bosni i Hercegovini mogao preći iz administrativne u operativnu fazu.

Direktor JP Aerodrom Bihać Anel Hadžić ističe da je riječ o strateškom projektu koji ima potencijal da redefiniše ekonomske tokove u Unsko-sanskom kantonu i ublaži dugogodišnju saobraćajnu izolaciju ovog dijela zemlje.

Obimne procedure

“Projekat je došao u završnu predpripremnu fazu, uz realizaciju obimnih procedura. Trenutno završavamo kompletiranje zahtjeva za građevinsku dozvolu koju očekujemo u narednih mjesec dana”, kazao je Hadžić.

Kako je ranije pisao Forbes BiH, iza trenutne faze projekta nalazi se gotovo deset godina intenzivnog rada obilježenog administrativnim izazovima, eksproprijacijom zemljišta i usklađivanjem složene projektno-tehničke dokumentacije. Projekat je pokrenut 2016. godine, u trenutku kada je postalo evidentno da je Unsko-sanski kanton infrastrukturno marginaliziran, bez adekvatne cestovne i željezničke povezanosti, te izostavljen iz ključnih razvojnih pravaca poput Koridora Vc.

Hadžić naglašava da je Aerodrom Bihać trenutno jedini strateški projekat u ovom dijelu države koji raspolaže kompletnom dokumentacijom potrebnom za ulazak u investicionu fazu, uprkos ranijim preprekama koje su proizlazile iz neusklađenosti zakona o eksproprijaciji, građevinskom i poljoprivrednom zemljištu.

Prema njegovim riječima, te prepreke su u međuvremenu prevaziđene, čime je projekat doveden u stanje pune tehničke spremnosti.

Finansiranje ostaje ključni izazov

Iako je administrativni dio gotovo završen, finansijska konstrukcija projekta i dalje predstavlja najveći izazov. Hadžić upozorava da bez osiguranih sredstava nije moguće pokrenuti tenderske procedure niti započeti prve radove na lokaciji Golubić.

“Sada možemo reći da imamo dokumentaciju spremnu za ulaganja. Međutim, ono što u ovom trenutku nedostaje jesu finansijska sredstva za raspisivanje javnih nabavki i početak prvih radova”, naveo je.

Forbes BiH je ranije izvijestio da je vrijednost prve faze projekta, koja uključuje izgradnju poletno-sletne staze, procijenjena na 64 miliona KM. Ukupna vrijednost projekta, prema procjenama iz 2025. godine, iznosi oko 72 miliona eura.

Finansijska dinamika projekta dodatno je opterećena smanjenjem raspoloživih sredstava. Od početnih 25 miliona KM izdvojenih na posebnom podračunu Vlade FBiH 2022. godine, do danas je ostalo 5,3 miliona KM, dok je za 2026. planirano dodatnih pet miliona KM, što nije dovoljno za početak značajnijih radova.

Prema stručnim procjenama, aerodrom bi mogao opsluživati između 300.000 i 400.000 putnika godišnje, oslanjajući se na dijasporu, rastući turistički sektor i blizinu atrakcija poput Nacionalnog parka Una i Plitvičkih jezera.

U kontekstu ograničene cestovne i željezničke infrastrukture Unsko-sanskog kantona, Hadžić zaključuje da aerodrom predstavlja najizgledniji infrastrukturni projekat za brzu realizaciju i potencijalno ključnu razvojnu polugu za ovaj dio Bosne i Hercegovine.