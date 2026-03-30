Posljednji suosnivač iz Muskove originalne postave napustio xAI

Američka kompanija za razvoj umjetne inteligencije xAI ostala je bez posljednjeg člana svoje originalne suosnivačke postave, nakon što je Ross Nordeen ove sedmice napustio firmu.

Nordeen, jedan od 11 suosnivača koji su 2023. godine pokrenuli kompaniju zajedno s Elonom Muskom, imao je ključnu operativnu ulogu i direktno je odgovarao Musku. Insajderi ga opisuju kao Muskovu “desnu ruku”, a bio je zadužen za koordinaciju prioriteta i implementaciju strategije unutar kompanije.

Val odlazaka i reorganizacija

Njegov odlazak dolazi u trenutku kada Musk provodi reorganizaciju xAI-a i priprema teren za potencijalno jedan od najvećih izlazaka na berzu u historiji koje se tiče njegove svemirske kompanije SpaceX, a koja je u februaru preuzela xAI.

Nordeen je prije toga radio u Tesli kao tehnički program menadžer na razvoju Autopilot sistema i infrastrukture za treniranje sistema za autonomnu vožnju. Njegova povezanost s Muskom seže iz tog perioda, a učestvovao je i u restrukturiranju Twittera nakon Muskove akvizicije 2022.

Poznato je i da je dugogodišnji prijatelj Muskovog rođaka Jamesa Muska, što dodatno pokazuje njegovu blisku povezanost s užim krugom osnivača.

Jedna od najfinansiranijih kompanija

Nordeenov odlazak dio je šireg trenda odlazaka iz vrha kompanije. Od januara, xAI je napustilo najmanje osam suosnivača, uključujući Manuela Kroissa, Guodonga Zhanga, Zihanga Daija, Tobyja Pohlena, Jimmyja Baa, Tonyja Wua i Grega Yanga. Kroiss, koji je vodio ključni segment u treniranju AI modela, također je nedavno napustio kompaniju.

Većina odlazaka uslijedila je nakon integracije xAI-a u okvir poslovanja SpaceX-a, uoči planiranog izlaska na berzu. Paralelno s tim, Musk je u februaru predstavio novu organizacionu strukturu, nakon čega su brojni rukovodioci ključnih projekata napustili firmu.

xAI je u posljednjih nekoliko mjeseci prošao kroz više krugova restrukturiranja, uključujući smanjenje broja zaposlenih i gašenje pojedinih timova, među kojima su projekti poput Grok Imagine i Macrohard.

Uprkos internim promjenama, kompanija ostaje jedna od najfinansiranijih u globalnoj AI industriji, s procijenjenom vrijednošću od oko 250 milijardi dolara. Ipak, prema dostupnim podacima, i dalje zaostaje za konkurentima poput OpenAI-a i Anthropica kada je riječ o obimu i tržišnom dosegu.

Musk je ranije ovog mjeseca izjavio da “xAI nije bio pravilno postavljen iz prvog pokušaja” te da se kompanija sada “ponovo gradi od temelja”. Istovremeno, firma intenzivira zapošljavanje, dovodeći nove kadrove iz konkurentskiih kompanija.