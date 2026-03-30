Ovo je lista najljubaznijih zemalja svijeta — dvije su u Evropi
Iako možda ne djeluje kao presudan faktor pri putovanju, osjećaj dobrodošlice uveliko zavisi od stava lokalnog stanovništva i može značajno oblikovati cjelokupno iskustvo. Ponekad je to nešto sasvim jednostavno, poput srdačnog pozdrava u lokalnom kafiću ili strpljenja i razumijevanja kada se suočite s jezičkom barijerom. Upravo zato je finansijska kompanija Remitly provela istraživanje o najuljudnijim zemljama na svijetu.
U istraživanju je učestvovalo 4.600 ljudi iz 26 različitih zemalja, koji su ocjenjivali vlastitu uljudnost, ali i dijelili iskustva s putovanja, posebno izdvajajući zemlje u kojima su se osjećali dobrodošlo, kao i one koje povezuju s manje prijateljskim pristupom.
Kako su naveli, važno je naglasiti da ova lista ne mjeri neljubaznost, ona jednostavno odražava koje nacije ljudi najviše povezuju s ljubaznošću.
Stanovnici Japana najljubazniji
Više od trećine ispitanika smatra da su stanovnici Japana najljubazniji, što i ne iznenađuje s obzirom na reputaciju te zemlje kao izuzetno pristojne i obzirne. Prednost Japana je toliko izražena da je više nego dvostruko veća u odnosu na drugoplasiranu Kanadu.
Zanimljivo je i da je Veliku Britaniju, još jednu zemlju poznatu po pristojnosti, samo oko 6% učesnika izdvojilo kao posebno ljubaznu.
S druge strane, nacija koja sebe doživljava najljubaznijom je Brazil, sa ocjenom 9.46 od 10, a iza njega na listi slijedi Chile.
Obje zemlje često se povezuju s toplinom i gostoprimstvom, uz naglašeno društvenu kulturu u kojoj su razgovor i međusobna povezanost važan dio svakodnevice. Prva tri mjesta zaokružuje Indija, gdje se pristojnost češće podrazumijeva nego što se izričito pokazuje riječima.
Podrška porodici i prijateljima smatra se društvenom normom, dok izrazi poput „molim” i „hvala” nisu uvijek u prvom planu. Interesantno da je Japan, koji je prvi na listi kao najpristojniji, sebe ocijenio vrlo skromno, zauzevši pretposljednje mjesto.
Lista 25 najljubaznijih zemalja
- Japan
- Kanada
- Ujedinjeno Kraljevstvo
- Kina
- Njemačka
- Filipini
- Švedska
- Danska
- Finska
- Južna Afrika
- Australija = Švicarska
- Sjedinjene Američke Države
- Indija
- Irska
- Novi Zeland
- Norveška
- Nizozemska
- Tajland = Francuska
- Brazil
- Španija
- Belgija
- Italija
- Austrija