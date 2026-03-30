Ovo je lista najljubaznijih zemalja svijeta — dvije su u Evropi

Forbes BiH 30. mar 2026. 12:09
Iako možda ne djeluje kao presudan faktor pri putovanju, osjećaj dobrodošlice uveliko zavisi od stava lokalnog stanovništva i može značajno oblikovati cjelokupno iskustvo. Ponekad je to nešto sasvim jednostavno, poput srdačnog pozdrava u lokalnom kafiću ili strpljenja i razumijevanja kada se suočite s jezičkom barijerom. Upravo zato je finansijska kompanija Remitly provela istraživanje o najuljudnijim zemljama na svijetu.

U istraživanju je učestvovalo 4.600 ljudi iz 26 različitih zemalja, koji su ocjenjivali vlastitu uljudnost, ali i dijelili iskustva s putovanja, posebno izdvajajući zemlje u kojima su se osjećali dobrodošlo, kao i one koje povezuju s manje prijateljskim pristupom.

Kako su naveli, važno je naglasiti da ova lista ne mjeri neljubaznost, ona jednostavno odražava koje nacije ljudi najviše povezuju s ljubaznošću.

Stanovnici Japana najljubazniji

Više od trećine ispitanika smatra da su stanovnici Japana najljubazniji, što i ne iznenađuje s obzirom na reputaciju te zemlje kao izuzetno pristojne i obzirne. Prednost Japana je toliko izražena da je više nego dvostruko veća u odnosu na drugoplasiranu Kanadu.

Zanimljivo je i da je Veliku Britaniju, još jednu zemlju poznatu po pristojnosti, samo oko 6% učesnika izdvojilo kao posebno ljubaznu.

S druge strane, nacija koja sebe doživljava najljubaznijom je Brazil, sa ocjenom 9.46 od 10, a iza njega na listi slijedi Chile.

Obje zemlje često se povezuju s toplinom i gostoprimstvom, uz naglašeno društvenu kulturu u kojoj su razgovor i međusobna povezanost važan dio svakodnevice. Prva tri mjesta zaokružuje Indija, gdje se pristojnost češće podrazumijeva nego što se izričito pokazuje riječima.

Podrška porodici i prijateljima smatra se društvenom normom, dok izrazi poput „molim” i „hvala” nisu uvijek u prvom planu. Interesantno da je Japan, koji je prvi na listi kao najpristojniji, sebe ocijenio vrlo skromno, zauzevši pretposljednje mjesto.

Lista 25 najljubaznijih zemalja

  1. Japan
  2. Kanada
  3. Ujedinjeno Kraljevstvo
  4. Kina
  5. Njemačka
  6. Filipini
  7. Švedska
  8. Danska
  9. Finska
  10. Južna Afrika
  11. Australija = Švicarska
  12. Sjedinjene Američke Države
  13. Indija
  14. Irska
  15. Novi Zeland
  16. Norveška
  17. Nizozemska
  18. Tajland = Francuska
  19. Brazil
  20. Španija
  21. Belgija
  22. Italija
  23. Austrija

