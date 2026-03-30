Ovo je lista najljubaznijih zemalja svijeta — dvije su u Evropi

Iako možda ne djeluje kao presudan faktor pri putovanju, osjećaj dobrodošlice uveliko zavisi od stava lokalnog stanovništva i može značajno oblikovati cjelokupno iskustvo. Ponekad je to nešto sasvim jednostavno, poput srdačnog pozdrava u lokalnom kafiću ili strpljenja i razumijevanja kada se suočite s jezičkom barijerom. Upravo zato je finansijska kompanija Remitly provela istraživanje o najuljudnijim zemljama na svijetu.

U istraživanju je učestvovalo 4.600 ljudi iz 26 različitih zemalja, koji su ocjenjivali vlastitu uljudnost, ali i dijelili iskustva s putovanja, posebno izdvajajući zemlje u kojima su se osjećali dobrodošlo, kao i one koje povezuju s manje prijateljskim pristupom.

Kako su naveli, važno je naglasiti da ova lista ne mjeri neljubaznost, ona jednostavno odražava koje nacije ljudi najviše povezuju s ljubaznošću.

Japan/Foto/Pexels

Stanovnici Japana najljubazniji

Više od trećine ispitanika smatra da su stanovnici Japana najljubazniji, što i ne iznenađuje s obzirom na reputaciju te zemlje kao izuzetno pristojne i obzirne. Prednost Japana je toliko izražena da je više nego dvostruko veća u odnosu na drugoplasiranu Kanadu.

Zanimljivo je i da je Veliku Britaniju, još jednu zemlju poznatu po pristojnosti, samo oko 6% učesnika izdvojilo kao posebno ljubaznu.

S druge strane, nacija koja sebe doživljava najljubaznijom je Brazil, sa ocjenom 9.46 od 10, a iza njega na listi slijedi Chile.

Obje zemlje često se povezuju s toplinom i gostoprimstvom, uz naglašeno društvenu kulturu u kojoj su razgovor i međusobna povezanost važan dio svakodnevice. Prva tri mjesta zaokružuje Indija, gdje se pristojnost češće podrazumijeva nego što se izričito pokazuje riječima.

Podrška porodici i prijateljima smatra se društvenom normom, dok izrazi poput „molim” i „hvala” nisu uvijek u prvom planu. Interesantno da je Japan, koji je prvi na listi kao najpristojniji, sebe ocijenio vrlo skromno, zauzevši pretposljednje mjesto.

Lista 25 najljubaznijih zemalja

Japan Kanada Ujedinjeno Kraljevstvo Kina Njemačka Filipini Švedska Danska Finska Južna Afrika Australija = Švicarska Sjedinjene Američke Države Indija Irska Novi Zeland Norveška Nizozemska Tajland = Francuska Brazil Španija Belgija Italija Austrija