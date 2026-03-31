I Italija uvodi nove mjere za borbu protiv pretjeranog turizma

Od Caprija do Dolomita, Italija pooštrava turistička pravila u 2026. kako bi zaštitila svoj kulturni i prirodni naslijeđe te lokalne zajednice od rastućih posljedica pretjeranog turizma. U Santa Maddaleni, mještani su nezadovoljni influencerima koji prolaze kroz privatna polja tražeći savršeni kadar. U Firenci, prenatrpane restoranske terase nestale su iz historijskog jezgra grada. Na Capriju, turistički vodiči sada moraju koristiti slušalice kako bi smirili buku. Ove razbacane mjere odražavaju postupno pooštravanje pravila protiv pretjeranog turizma u 2026., nešto što Italijani smatraju prijetnjom ne samo spomenicima, nego i ritmu svakodnevnog života.

Jedan od najpoznatijih italijanskih otoka, Capri, ima 13.000 stalnih stanovnika, ali ljeti taj broj se utrostruči zbog jednodnevnih posjeta, sa 50.000 turista koji svakodnevno stižu brodom. Od ljeta 2026., organizirane ture ne smiju imati više od 40 osoba, a vodiči moraju koristiti bežične slušalice umjesto razglasnih sistema. Samostalni posjetioci nisu pogođeni novim pravilima.

Od početka marta 2026., Firencom je zabranjeno vanjsko objedovanje u centru grada zaštićenom UNESCO-om, uključujući Ponte Vecchio. U još 73 ulice zabranjeno je jarko osvjetljenje, reklame i plastične cerade. Cilj je smanjiti gužve i urediti drvene stolove i stolice. Mještani su za Afar izvijestili da su ove mjere više privremene i možda neće riješiti osnovni problem pretjeranog turizma.

Dolomiti ograničili dnevne karte

Dolomiti su 2025. često bili na listama nezaobilaznih destinacija, od BBC-a do Bloomberga, s posebnim fokusom zbog uloge u Zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina 2026. Dolomiti su podplaninski masiv u sjeveroistočnoj Italiji s jedinstvenom geologijom.

Sastoje se od blijedosivog, nazubljenog mineralnog kamena kojeg je UNESCO proglasio Svjetskom baštinom prije 10 godina zbog izuzetne prirodne ljepote i jedinstvene geomorfologije.

Kako bi se ograničio pretjerani turizam, jedan skijaški centar u Dolomitima, Madonna di Campiglio, počeo je ograničavati dnevne karte na 15.000, umjesto uobičajenih 23.000, a sada je na redu selo Santa Maddalena.

Foto/Pexels

Crkva u Santa Maddaleni pojavila se na SIM karticama distribuiranim u Kini prije više od deset godina, a Instagrameri dolaze otada, tražeći savršenu fotografiju. Malo selo sada prima oko 600 posjetitelja dnevno u vrhuncu sezone, previše za selo nalik razglednici. EuroNews izvještava da je 2022. vlasnik livade postavio naplatu ulaza kako bi kontrolisao broj turista koji hodaju kroz njegovu zemlju.

Gradonačelnik Peter Pernthaler rekao je lokalnim medijima: „Dosta nam je turističkih grupa iz Kine i Japana koje dolaze u dolinu, parkiraju bez reda i ostaju samo da naprave nekoliko fotografija. Ne doprinose ništa osim smeća koje ostave iza sebe.“

Od maja 2026., posjetitelji će se poticati da usporavaju tokom posjete: da ostanu duže, hodaju do centra sela umjesto da voze i parkiraju dalje od centra. „Lokalni stanovnici su dosegnuli granicu, pa smo odlučili djelovati. Spremni smo učiniti više: ove godine nećemo dozvoliti invaziju“, dodao je Pernthaler.

Najpoznatiji italijanski turistički porez, ako ne i globalno, je onaj u Veneciji, koji je počeo naplaćivati jednodnevne posjetitelje 2024. Grad Venecija dugo je osjećao preplavljenost turistima, a tenzije su dramatično rasle u posljednjoj deceniji.

Na primjer, 80.000 jednodnevnih turista iskrcalo se s rastućeg broja kruzera 2021., mnogi od njih kritizirani zbog nedostatka ekonomskog doprinosa jer nisu prenoćili ili koristili restorane i druge usluge. Uz to, grad osjeća i ekološke posljedice velikih kruzera duž delikatnih, već polako potapajućih kanalizacijskih puteva.

Pilot-projekt turističkog poreza 2024. testirao je dnevnu naknadu od 5 USD za jednodnevne turiste na 29 odabranih dana, većinom vikendom, između aprila i jula. Turisti koji su prenoćili u gradu bili su oslobođeni; hoteli su im dali QR kod koji im je omogućio slobodno kretanje gradom. Porez je produžen 2025. i nastavit će se 2026.

Italijanski arhitekt Nicola Salvi izgradio je Fontanu di Trevi u 18. stoljeću, najveću fontanu u Rimu, koja prikazuje Oceanusa, boga mora, kako ga vuku dva morska konja u kočiji. Fontana prima 30.000 posjetitelja dnevno, a 2026. postala je jedna od nekoliko talijanskih znamenitosti koja je dostupna samo uz malu naknadu.

Stanovnici grada ne plaćaju, niti djeca mlađa od 5 godina, osobe s invaliditetom ili pratnja.

Turizam pokreće italijansku ekonomiju, ali pored kontrole broja posjetitelja na fontani di Trevi i venecijanskog turističkog poreza, nove mjere u Firenci, Capriju i selima u Dolomitima ciljaju kontrolu jednodnevnih turista u popularnim turističkim destinacijama.

Alex Ledsom, Forbes