Uništenje ključnog američkog radarskog aviona može ozbiljno oslabiti praćenje iranskih prijetnji

Uništenje aviona američkog ratnog zrakoplovstva E-3 Sentry u iranskom napadu na zračnu bazu u Saudijskoj Arabiji moglo bi narušiti sposobnost Sjedinjenih Američkih Država da na vrijeme otkrivaju nadolazeće prijetnje iz Irana, upozoravaju analitičari.

Fotografije uništenog aviona, koje je geolocirao CNN, prikazuju odlomljen rep i prepoznatljivu rotirajuću radarsku kupolu, ključni dio sistema za rano upozoravanje i kontrolu iz zraka, poznatog kao AWACS, koja leži na pisti baze Princ Sultan.

Gubitak AWACS sistema predstavlja ozbiljan udarac nadzornim sposobnostima SAD-a, izjavio je vojni analitičar CNN-a Cedric Leighton, bivši pukovnik američkog ratnog zrakoplovstva koji je letio na tom avionu.

To može potencijalno utjecati na sposobnost SAD-a da upravlja borbenim avionima i usmjerava ih prema ciljevima ili da ih štiti od neprijateljskih aviona i raketnih sistema, dodao je.

U.S. Navy/Handout via REUTERS

CNN se obratio američkoj Centralnoj komandi za komentar o uništenju aviona.

AWACS omogućava nadzor zračnog prostora do oko 120.000 kvadratnih milja, od tla do stratosfere, i već decenijama je ključni element američkih vojnih operacija. Flota od 17 aviona E-3, kao i dugogodišnje iskustvo njihove upotrebe, smatraju se velikom prednošću Washingtona.

Fotografije uništenog aviona počele su se pojavljivati na društvenim mrežama tokom vikenda. CNN je utvrdio lokaciju snimaka u centralnoj Saudijskoj Arabiji poredeći ih sa satelitskom fotografijom od 11. marta, na kojoj se vidi isti avion na istoj poziciji.

Ranije je objavljeno da je u napadu na bazu povrijeđeno najmanje 10 američkih vojnika, bez prijavljenih smrtnih slučajeva. Također je oštećen i jedan tanker američkog ratnog zrakoplovstva.

Sam avion E-3 predstavlja snažan leteći komandni centar, kao i platformu za nadzor.

Može istovremeno pratiti oko 600 ciljeva, uključujući avione, rakete, velike dronove pa čak i tenkove na bojištu.

Posada u avionu može te informacije u realnom vremenu proslijediti komandantima na terenu, brodovima na moru ili Pentagonu.

Kontrolori u AWACS-u također mogu usmjeravati presretačke lovce prema prijetnjama ili slati jurišne avione u podršku kopnenim snagama pod napadom.

U.S. Navy/Handout via REUTERS

Izvještaj Centra za novu američku sigurnost opisuje AWACS kao „kvoterbeka“ bojišta, koji vješto pruža ključnu informaciju i koordinaciju u realnom vremenu, pretvarajući pojedinačne misije u dominantnu silu.

U izvještaju se AWACS naziva nezamjenjivim resursom za američke vojne operacije danas i u doglednoj budućnosti.

Peter Layton, bivši oficir Kraljevskog australskog ratnog zrakoplovstva, istakao je da radari u zraku značajno produžavaju vrijeme za otkrivanje prijetnji.

U trenutnom sukobu avion E-3 mogao bi uočiti iranski dron Shahed lansiran na udaljenosti od oko 200 milja čak 85 minuta ranije nego radari na zemlji.

Zbog svoje pokretljivosti, AWACS se može brzo premjestiti u krizna područja i teže ga je pogoditi nego stacionarne radarske sisteme na tlu.

Analitičari su u ponedjeljak postavili pitanje kako je američka vojska dopustila da avion E-3 postane ranjiv na napad.

“Često se poduzimaju vanredne mjere zaštite tokom leta, uključujući pratnju lovaca i izbjegavanje neprijateljskog teritorija, kako bi se očuvala njegova sigurnost”, rekao je Leighton.

Gubitak aviona na zemlji nazvao je ozbiljnim propustom u zaštiti snaga.

Dodao je i da napad može ukazivati na to da Iran dobija pomoć u ciljanju ključnih američkih resursa.

“Najvjerovatnije je Rusija Iranu dala geografske koordinate i satelitske snimke koji su omogućili precizno lociranje”, rekao je.

U.S. Navy/Handout via REUTERS

Napad pokazuje da Iran selektivno gađa visokovrijedne ciljeve ograničenim sredstvima koja ima, napisala je analitičarka Kelly Grieco.

Ukazala je na napade na radarsku i satelitsku komunikacijsku infrastrukturu na drugim američkim bazama u regiji.

Iran cilja radare koji otkrivaju prijetnje, tankere koji omogućavaju letove borbenih aviona i AWACS koji upravlja bitkom, što predstavlja kampanju za kontrolu zračnog prostora prilagođenu njegovim realnim mogućnostima, a šteta je stvarna, navela je.

Analitičari su također istakli starost i ograničen broj ovih aviona u američkoj floti, kao i opterećenje koje operacije na Bliskom istoku stvaraju.

Na početku godine SAD je imao samo 17 aviona E-3, što je manje nego broj bombardera B-2.

Avioni su i zastarjeli, prvi je uveden u upotrebu 1978. godine, a flota je smanjena sa 32 letjelice iz 2015. godine.

Ovi četveromotorni avioni, bazirani na modelu Boeing 707, imaju posadu od četiri člana letačke ekipe i dodatnih 13 do 19 specijalista, ovisno o misiji.

Cijena jednog aviona iznosila je oko 270 miliona dolara prema vrijednosti iz 1998. godine, što danas odgovara iznosu od oko 540 miliona dolara.

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Osim SAD-a, avione E-3 koriste Saudijska Arabija, Francuska i Čile, dok NATO ima zajedničku flotu od 14 letjelica.

Američko ratno zrakoplovstvo već neko vrijeme traži zamjenu za ovu zastarjelu flotu, ali Pentagon još nije donio konačnu odluku, iako su neki prototipi u razvoju.

Američka mornarica koristi sličan, ali manji avion E-2 Hawkeye, koji može djelovati s nosača aviona i prati situaciju u borbenim grupama nosača.

Ipak, Hawkeye nije jednostavna zamjena za Sentry, jer ima manju posadu i kao turbopropelerski avion ne može doseći istu visinu, što znači da njegov radar pokriva manju teritoriju.