Volkswagen decenijama obećava promjene, a sada bi ih možda i morao ostvariti

Volkswagenova obećanja o ozbiljnom smanjenju troškova i teškoj restrukturaciji odjekivala su kroz decenije bez stvarnog efekta, ali ovog puta prijetnje s kojima se suočava toliko su ozbiljne da se promjene možda konačno moraju desiti.

Volkswagen je pod pritiskom kakav do sada nikada nije doživio. Na domaćem tržištu, kineski proizvođači sa svojom ogromnom komparativnom prednošću, posebno u sektoru električnih vozila, osvajaju prodaju. Volkswagen je već otpustio oko 20.000 radnika u Njemačkoj, a dodatnih 30.000 je najavljeno do 2030. godine. Novi plan ušteda se očekuje u maju, kada će biti predstavljen na godišnjoj skupštini.

Masovne marke VW-a poput Škode, SEAT/Cupra i same Volkswagen marke osjećaju posljedice. Kineska konkurencija se širi i prema vrhu tržišta, izazivajući podružnice VW-a poput Audija, kao i finansijski problematični Porsche, dok su Bentley i Lamborghini zasad ostali pošteđeni.

Profitabilno kinesko tržište VW-a, koje je godinama bilo gotovo poput magičnog drveta novca, srušilo se. Američko tržište također je iznenada postalo znatno teže za rad zbog visokih uvoznih tarifa koje stvaraju ozbiljne prepreke za profit.

Više akcija za zatvaranje skupe višak kapaciteta

Prošle godine prilagođeni operativni profit Volkswagena pao je za 54% na 8,9 milijardi eura (10,3 milijardi dolara), s operativnom maržom od 2,8%. Ove godine VW je obećao povećati ga na između 4 i 5,5%. Izvršni direktor Volkswagena, Oliver Blume, obećao je dodatne akcije za zatvaranje skupog viška kapaciteta, a HSBC Global Investment Research, koji preporučuje kupovinu običnih i povlaštenih dionica VW-a, pozitivno gleda na situaciju.

„Do sada smo vidjeli samo male korake ka efikasnijoj i manje kompleksnoj organizaciji, ali menadžment se čini potpuno posvećen,“ navodi HSBC u svom izvještaju.

U Volkswagenu, i generalno u Njemačkoj, moć sindikata često je dio korporativnog upravljanja. Sindikati imaju polovinu mjesta u nadzornom odboru VW-a i, uz pomoć političara u svojoj saveznoj državi i vlasničkog Loznoga Saske, praktički imaju veto na politiku kompanije. Decenijama su mnogi investitori izbjegavali Volkswagen jer se smatralo da korporacija postoji više za radnike nego za dioničare.

Unatoč velikim izazovima, HSBC vidi i pozitivne strane.

„Samopomoć pruža sloj obrane od rastućih prepreka: osnovni pokazatelji VW-a i većine proizvođača automobila nisu inspirativni, obimi su i stagnirajući, mješavina opterećena rastom udjela EV vozila, valutnim utjecajima, pa i cijenama sirovina,“ navodi HSBC.

Volkswagen ID.7 električna limuzina. Foto/Sean Gallup/Getty Images/Forbes

Osnovni profiti VW-a trebali bi ostati uglavnom stabilni

„Pored toga, Europa bilježi rastuću konkurenciju kineskih proizvođača koji vide izvoz kao lijek za slabo domaće tržište. U ovom kontekstu, očekujemo da osnovni profiti VW-a ostanu uglavnom stabilni, što je među evropskim proizvođačima bolje od prosjeka,“ dodaje banka.

I istraživač investicija Jefferies, koji ima preporuku „kupiti“ za VW, smatra da su izgledi impresivni.

„Novi proizvodi kod Audija, momentum smanjenja osnovnih troškova i instrumenti za optimizaciju grupnih investicija i radnog kapitala podržavaju poboljšanja u 2026. kroz većinu ključnih pokazatelja. Samo neznatno smanjujemo procjene i i dalje mislimo da je izdržljivost VW-a i sposobnost prilagođavanja podcijenjena,“ navodi Jefferies u izvještaju.

Investicijska banka UBS je rekla da nedavne spekulacije da VW razmatra plan ušteda od 6 milijardi eura (7 milijardi dolara), koji uključuje veliku konsolidaciju pogona u Njemačkoj, ne djeluju ozbiljno. UBS ima „neutralnu“ preporuku za VW.

„Smatramo da radikalno smanjenje kapaciteta u Njemačkoj neće biti dio plana. Stoga vjerujemo da veći troškovi restrukturiranja za marku VW u ovom trenutku nisu vjerovatni,“ navodi UBS, dodajući da nije siguran u ciljanu operativnu maržu od 4 do 5,5% za 2026.

HSBC, sa svojom „kupiti“ preporukom, kaže da je oporavak VW-a tek započeo, i da je postignuto značajno napredovanje.

Korist polako dolazi

„Iako neki od inicijativa izgledaju zastarjelo, počinjemo vidjeti koristi. Postoje znakovi da se režijski troškovi smanjuju, ali još treba učiniti više. Također smo zainteresirani da vidimo kakve koristi mogu proizaći iz smanjenja kompleksnosti,“ navodi HSBC.

S ovom savršenom olujom problema, investitori se pitaju da li je VW zaista na putu da postane efikasniji, manje kompleksan i oslobođen političkog utjecaja. Koliko sindikalnih predstavnika sjedi u odborima BYD-a ili Geely-ja? Možete se kladiti da će ciničari pobijediti u ovom argumentu.