Nije snimio nijednu scenu, a ipak će igrati u novoj drami – kako je Val Kilmer godinu nakon smrti oživljen uz pomoć vještačke inteligencije

Glumac Val Kilmer bit će oživljen uz pomoć vještačke inteligencije za potrebe novog filmskog projekta. Riječ je o drami “As Deep as the Grave” ili Duboko kao grob, zasnovanoj na istinitoj priči o arheolozima iz 1920-ih godina.

Poznati holivudski glumac, koji je preminuo prošle godine u 65. godini nakon borbe s rakom grla, bio je uključen u projekat još za života, ali zbog bolesti nije uspio učestvovati u snimanju.

Bio prvi izbor za ulogu

Pet godina prije smrti Kilmer je dobio ulogu oca Fintana, katoličkog svećenika i indijanskog spiritualiste, ali je bio previše bolestan da bi uopće stigao na set snimanja, te za života nije snimio nijednu scenu.

Reditelj i scenarista Coerte Voorhees odlučio je, u saradnji s porodicom i ostavštinom glumca, završiti njegovu ulogu koristeći vještačku inteligenciju.

Iz produkcije navode da je upravo Kilmer bio prvi izbor za ovu ulogu.

Digitalno rekonstruisani Val Kilmer u ulozi oca Fintana, katoličkog svećenika i indijanskog spiritualiste u filmu “Duboko kao grob”, Foto: First Line Films / Planet / Profimedia

Djeca ustupila fotografije i snimke

„On je bio glumac kakvog sam želio da igra u ovoj ulozi. Film je u velikoj mjeri bio osmišljen oko njega. Oslanjao se na njegovo indijansko naslijeđe i njegove veze i ljubav prema jugozapadu. Nedavno sam gledao raspored snimanja i bio je spreman za snimanje. Samo je prolazio kroz zaista, zaista težak period medicinski i nije mogao to učiniti, kazao je za Variety, scenarista i reditelj filma Coerte Voorhees.

U realizaciji projekta učestvuju glumčeva djeca koji su dali podršku korištenju ove tehnologije, te produkciji ustupili glumčeve slike i snimke iz različitih faza života kako bi umjetna inteligencija što vjerodostojnije reprodukovala njegov lik i glas.

Žestoke debate

Uz digitalno rekonstruisanog Kilmera, u filmu između ostalih glume i Tom Felton i Abigail Lawrie.

Premijera filma očekuje se nakon završetka postprodukcije, a već sada izaziva pažnju zbog korištenja umjetne inteligencije u oživljavanju preminulog glumca.

I dalje se vodi žestoka debata u Hollywoodu oko umjetne inteligencije, pri čemu su neki dijelovi kreativne zajednice zabrinuti da će tehnologija dovesti do gubitka radnih mjesta, te se brinu da će se slike glumaca koristiti bez njihovog pristanka.

Producenti filma se nadaju da će “As Deep as the Grave” pokazati kako se umjetna inteligencija može etički koristiti.