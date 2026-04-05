FDA odobrila tabletu za mršavljenje kompanije Eli Lilly – tek drugu takve vrste na američkom tržištu

Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) odobrila je Foundayo, novu GLP-1 tabletu kompanije Eli Lilly za liječenje gojaznosti – drugi oralni lijek za mršavljenje koji se pojavio na tržištu nakon što je prošle godine odobren Wegovy kompanije Novo Nordisk.

Lilly je potvrdio odobrenje u srijedu u saopštenju – što znači da je FDA odobrila novu pilulu samo nekoliko mjeseci nakon što je kompanija dostavila podatke studije 2025. godine i zatražila regulatornu reviziju.

Foundayo je odobren za liječenje gojaznosti i može dovesti do dugoročnog gubitka težine, saopštila je kompanija, kada se uzima kao dio režima ishrane i vježbanja.

Uzimanje nezavisno od hrane i pića

Lilly reklamira novu pilulu kao jedini oralni GLP-1 lijek koji se može uzimati bez ograničenja u vezi s hranom i pićem (proizvođači preporučuju da pacijenti koji uzimaju Wegovy pričekaju 30 minuta prije jela, pića ili uzimanja drugih lijekova).

Najniže doze lijeka koštat će pacijente 149 dolara mjesečno, ali oni s osiguranjem mogli bi plaćati samo 25 dolara mjesečno, saopštila je kompanija, dok bi korisnici Medicare dijela D mogli imati pravo na plaćanje lijeka od 50 dolara mjesečno.

Dionice Lillyja porasle su nakon objave, i do 13 sati za 4,5%.

Smanjen apetit

Foundayo je trgovački naziv za orglipron, GLP-1 agonist sličan semaglutidu, lijeku na kojem se nalaze lijekovi Ozempic i Wegovy. GLP-1 agonisti djeluju oponašajući hormon u tankom crijevu, prema podacima klinike u Clevelandu. Ciljano djelovanje na ovaj hormon smanjuje apetit i može dovesti do gubitka težine.

Injekcijski GLP-1 lijekovi doživjeli su ogroman porast popularnosti otkako je Wegovy kompanije Novo Nordisk odobren za mršavljenje 2021. godine. Međutim, visoki troškovi i dalje predstavljaju problem za pacijente – analiza iz 2023. godine pokazala je da pacijenti plaćaju više od 1.000 dolara mjesečno za svoje recepte, izvijestio je Reuters. Foundayjevo odobrenje dolazi samo dan nakon što je Novo Nordisk pokrenuo program pretplate za Wegovy, koji bi korisnicima injekcija mogao uštedjeti do 1.200 dolara godišnje, a korisnicima tableta 600 dolara godišnje, prema podacima kompanije.



Zachary Folk, novinar Forbesa (link originalnog članka)