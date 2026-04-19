Usred istrage Ministarstva pravde, Trump ponovo prijeti otpuštanjem šefa FED-a ako ne odstupi

Predsjednik Donald Trump rekao je da će “morati otpustiti” predsjednika Federalnih rezervi Jeromea Powella ako ne podnese ostavku usred predsjednikove istrage protiv njega, tvrdeći da se već “suzdržao” od otpuštanja šefa FED-a, iako je malo vjerovatno da to zapravo može učiniti bez opravdanog razloga.

U intervjuu za Fox Business, Trump je dodatno naglasio istragu Ministarstva pravosuđa o renoviranju sjedišta Federalnih rezervi, uprkos nedavnoj presudi suda da je istraga politički motivirana jer Powell ne želi smanjiti kamatne stope kako Trump traži.

Iako mu mandat ističe sljedećeg mjeseca, Powell je u martu izjavio da “nema namjeru” napustiti FED dok je istraga u toku, a senator Thom Tillis, republikanac iz Sjeverne Karoline, rekao je da neće glasati za potvrdu Powellovog nasljednika dok se istraga ne završi.

Trump je voditeljici Mariji Bartiromo rekao da ako Powell dobrovoljno ne odstupi, “morat će ga otpustiti”, nazivajući predsjednika FED-a “katastrofom” i tvrdeći da se ranije “uzdržavao” od njegove smjene uprkos ponovljenim prijetnjama jer “mrzi biti kontroverzan”.

Po zakonu, Trump može otpustiti Powella samo “iz opravdanog razloga”, što znači neku vrstu ozbiljnog profesionalnog prekršaja u njegovoj ulozi, tako da bi Powell mogao tužiti Trumpa ako predsjednik pokuša da ga otpusti.

Trump je također odbacio zabrinutost da bi Tillis mogao odbiti potvrditi Kevina Warsha, kojeg je Trump nominirao za Powellovog nasljednika, tvrdeći da senator “ne želi ostaviti naslijeđe nekoga ko je stao… Nekoga ko je mogao biti sjajan”.

Predsjednik je insistirao da se istraga Federalnih rezervi mora nastaviti, ukazujući na rastuće troškove renoviranja sjedišta FED-a i tvrdeći da se mora “utvrditi” da li su problemi u izgradnji rezultat “nesposobnosti, korupcije ili oboje”.

Na šta treba obratiti pažnju

Warsh bi trebao imati saslušanje za potvrdu pred Senatskim bankarskim odborom sljedeće sedmice, ali ostaje da se vidi hoće li biti potvrđen. Tillis ima mogućnost da odbaci Warshovu nominaciju ili da je ostavi na čekanju zbog male republikanske većine u odboru, a njegov ured još nije odgovorio na zahtjev za komentar o tome hoće li na kraju glasati za potvrdu kandidata FED-a, kako je Trump tvrdio u srijedu. Powellov mandat formalno ističe 15. maja, a predsjednik FED-a je naznačio da će ostati na funkciji ako Warsh ne bude potvrđen do tada. Ostaje nejasno šta će se dogoditi ako Warsh bude potvrđen tokom istrage Ministarstva pravde, ali čak i ako Powell odstupi s mjesta predsjednika FED-a, on i dalje ima pravo ostati u Odboru Federalnih rezervi do 2028. godine, što bi vjerovatno nastavilo ljutiti Trumpa.

Zašto Trumpovo Ministarstvo pravosuđa istražuje Jeromea Powella?

Trumpova administracija kaže da istražuje Powella i Federalne rezerve zbog renoviranja sjedišta, koje je izazvalo kritike republikanaca zbog znatnog prekoračenja budžeta i dužeg trajanja od očekivanog. Powell je u junu rekao Kongresu da je agencija smanjila obim renoviranja, uklanjajući planove za elemente poput krovnog vrta i vodenih elemenata. Trumpova administracija se protivila promjenama, tvrdeći da bi bilo kakve promjene odobrenih planova mogle prekršiti Zakon o nacionalnom planiranju kapitala, koji zahtijeva odobrenje za sve promjene na saveznim zgradama i dozvoljava samo manje promjene koje odstupaju od odobrenog plana. Federalne rezerve su odbacile tvrdnje da su promjene nezakonite, pozivajući se na Zakon o Federalnim rezervama, koji daje Fedu široku autonomiju nad vlastitim zgradama i navodi da odbor Feda može “preduzeti sve korake koje smatra potrebnim ili prikladnim u vezi s izgradnjom, opremanjem i uređenjem” svojih objekata.

Čitava osnova istrage osporena je na sudu, a sudija James Boasberg je u martu presudio da se istraga čini kao izgovor da Trump kazni Powella zbog odbijanja smanjenja kamatnih stopa. Sudija je poništio vladine sudske pozive protiv Powella, napisavši da postoje “obilje dokaza” da su dovedeni da “uznemiravaju i vrše pritisak na Powella da ili popusti predsjedniku ili da ostavku”.

Trumpovi komentari, u kojima se dodatno naglašava istraga FED-a, uslijedili su nekoliko sati nakon što je The Wall Street Journal prvi izvijestio da su istražitelji Ministarstva pravde stigli na gradilište sjedišta FED-a, što ukazuje na to da istraga o Powellu i renoviranju još uvijek napreduje. Istražitelji su navodno stigli “iznenada” u utorak, ali su odbijeni jer nisu imali odgovarajuća ovlaštenja za pristup gradilištu. U pismu upućenom američkoj državnoj tužiteljici Jeanine Pirro, glavni savjetnik FED-a Robert Hur usprotivio se posjeti, tvrdeći da je “neprimjereno” da vlada pokušava “zaobići” presudu Boasberga nastavkom istrage. Pirro je branio posjetu u izjavi za Journal, rekavši: “Svaki građevinski projekt koji ima prekoračenje troškova od skoro 80 posto u odnosu na prvobitni budžet zaslužuje ozbiljnu kontrolu.”

Alison Durkee, novinarka Forbesa