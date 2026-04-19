Drugi najveći proizvođač OPEC-a sagorijeva vlastiti plin, a zatim kupuje iranski

Rat u Iranu pogađa Irak koliko i bilo koju drugu zemlju. Irak, koji ima pete najveće dokazane rezerve nafte na svijetu, ne može se pouzdano snabdijevati hranom.

Rat u Iranu pogađa Irak koliko i bilo koju drugu zemlju. Irak, koji ima pete najveće dokazane rezerve nafte na svijetu, ne može se pouzdano snabdijevati hranom.

Također, niti da obezbijede struju za svoje domove, niti, u ovom trenutku, da u potpunosti isplate svoje državne službenike.

Rat je možda doveo njegove probleme do vrhunca, ali oni su se gomilali decenijama kao rezultat ratova od 1980-ih. Tu je i loše finansijsko upravljanje i prevelika ovisnost o susjedima. Trenutni poremećaji u Hormuškom moreuzu smanjili su prihode Iraka od izvoza nafte.

Međutim, ispod te neposredne krize krije se stariji i samonametnuti problem. Onaj koji se vidi na nebu iznad njegovih južnih naftnih polja.

Irak gori. Doslovno – sagorijevanjem prirodnog plina.

Povremeno sam bio gostujući voditelj u emisiji “Cross Lines”, programu na televiziji Al-Ahad koji se bavi ekonomijom zemlje, zajedno sa Bayraqom Faisalom Ghazionom. Inženjer Ali Jabbar, jedan od najuglednijih iračkih stručnjaka za upravljanje krizama, otvoreno je izrazio ove stavove, naglašavajući da se zemlja nalazi na prekretnici.

Koliko Irak gubi zbog uvoza plina?

“Gubimo između šest i osam milijardi dolara godišnje samo uvozeći plin za elektrane. To je sramota za upravljanje energetskim sektorom zemlje”, kaže Jabbar.

Svakog dana, na južnim iračkim naftnim poljima gori više od 1.400 plinskih baklji, ispuštajući ogromne količine prirodnog plina u atmosferu kao nusprodukt ekstrakcije sirove nafte. Irak proizvodi oko 3,1 milijardu kubnih stopa ovog plina dnevno.

Gotovo trećina, oko milijardu kubnih stopa, se jednostavno spali i baci.

Prema Globalnom izvještaju Svjetske banke o spaljivanju plina iz 2025. godine, Irak je među tri najveća “prekršitelja” na svijetu kada je u pitanju spaljivanje plina, iza Rusije i Irana.

Taj neiskorišteni plin, ako se sakupi i iskoristi, mogao bi uveliko doprinijeti napajanju iračke električne mreže. Umjesto toga, Irak uvozi plin iz Irana.

Sada dolazi intrigantni dio. Od septembra 1980., do augusta 1988. godine, Irak i Iran vodili su jedan od najbrutalnijih ratova 20. stoljeća.

Procjene ukupnog broja vojnih i civilnih žrtava kreću se od jednog do dva miliona ljudi. Dvije zemlje su ratovale oko rijeke, granica i dominacije u Perzijskom zaljevu. Nijedna strana nije pobijedila. A danas Irak plaća Iranu između četiri i osam milijardi dolara godišnje za uvoz plina. Potreban mu je za održavanje rada svojih plinskih elektrana, koje Irak istovremeno sagorijeva na izvoru.

Problem koji se krije na očigled

Koliki dio iračke električne energije zavisi od iranske opskrbe? Iračko ministarstvo električne energije navodi da bi, u slučaju obustave uvoza plina iz Irana, zemlja izgubila više od 30% svoje električne energije. Drugi procjenjuju da je taj udio bliži 40%.

U zemlji u kojoj ljetne temperature redovno prelaze 49 stepeni Celzijusa (120 stepeni Fahrenheita), i gdje se porodice već oslanjaju na privatne dizel generatore kako bi preživjele svakodnevne nestanke struje, taj broj nije samo teoretski.

“Zemlja poput Iraka, drugi najveći proizvođač i izvoznik u OPEC-u, a mi smo i dalje ovisni o uvozu plina iz Irana i električne energije od naših susjeda. To nema smisla”, rekao je Jabbar u emisiji.

Ovo nije samo pitanje plina. Irak također ovisi o Turskoj, svom sjevernom susjedu, za veliki dio svojih vodnih resursa. Rijeke Tigris i Eufrat, koje su hiljadama godina održavale civilizaciju u ovom dijelu svijeta, pune se topljenjem snijega i padavinama u planinskim regijama Turske.

Turska je izgradila opsežnu mrežu brana uzvodno, a dvije zemlje nikada nisu potpisale obavezujući sporazum kojim bi se Iraku garantovala minimalna opskrba vodom.

Gori prirodni gas u Iraku, rafinerija sa Rumailom, Foto: McPhoto/Burch / Alamy / Profimedia

Nestašica vode pogađa mnoge

Zbog izgradnje brana uzvodno i smanjenog protoka rijeka, Irak sada prima između 30% i 40% vode koja mu je zapravo potrebna, prema Jabbaru.

Ta nestašica ne utiče samo na poljoprivrednike, već smanjuje količinu vode dostupne za hlađenje elektrana, smanjuje hidroenergetski potencijal zemlje i povećava cijenu hrane koju Irak mora uvoziti.

„Ono što imamo od nafte i drugih resursa moglo bi biti osnova za prosperitetnu ekonomiju“, kaže Jabbar. „Umjesto da uvozimo ove usluge i robu, mi bismo trebali biti ti koji izvoze u svijet.“

Ovo je važno i izvan granica Iraka. Isti vodeni putevi koji sada ometaju izvoz iračke nafte, Hormuški moreuz i Crveno more, prenose rijetke zemne metale i ključne komponente o kojima ovisi globalni prelazak na zelenu energiju. Sirovine koje se koriste u baterijama za električna vozila, solarnim panelima i vjetroturbinama prolaze kroz iste koridore. Kriza u Iraku pokazatelj je ranjivosti koju dijeli cijeli svijet.

Za Irak, finansijski pritisak raste. Vlada je tokom posljednje tri godine trošila između devet i 11 milijardi dolara mjesečno.

U dobrim vremenima, od nafte zarađuje 6-8 milijardi dolara mjesečno. Jabbarova računica, predstavljena u emisiji “Cross Lines”, je otrežnjujuća. Sa oko 95 milijardi dolara rezervi i mjesečnim deficitom od tri do pet milijardi dolara, ta finansijska “zaliha” mogla bi se iscrpiti za tri do šest mjeseci.

Data obećanja, prekršena obećanja

Da budemo pošteni, Bagdad se suočava s problemom spaljivanja plina. Kompanija Basra Gas – zajedničko ulaganje iračke državne naftne kompanije Shell i Mitsubishi – sada prikuplja 60% plina iz tri najveća iračka naftna polja, koji je ranije u potpunosti spaljivan.

TotalEnergies, Baker Hughes i GE Vernova imaju aktivne projekte za preusmjeravanje spaljenog plina u elektroenergetsku mrežu. Stopa naplate plina od vlade poboljšala se sa 53% na početku sadašnje administracije na oko 67% danas, prema riječima nadležnog iračkog ministra.

“Po prvi put u historiji Iraka postoji jasan plan i dnevne aktivnosti za rješavanje ovog problema, s rokom za potpuno okončanje spaljivanja plina do početka 2028. godine”, rekao je irački premijer Mohammed Shia Al-Sudani za CNBC.

Međutim, dosadašnji rezultati su problematični. Prvobitni cilj za prestanak spaljivanja plina bio je 2022. godina. To je pomjereno na 2025. godinu, a sada na 2028. godinu.

Nezavisni analitičari tvrde da su visoki nivoi sagorijevanja i dalje prisutni uprkos zvaničnim izjavama. Štaviše, nekim naftnim kompanijama je bilo jeftinije platiti kazne za zaštitu okoliša nego izgraditi infrastrukturu potrebnu za sakupljanje plina.

Dvije verzije Iraka za narednu deceniju kada je u pitanju plin

Postoje dvije verzije Iraka za 10 godina. Kako Jabbar objašnjava, u svjetlijem scenariju zasnovanom na odlukama koje tek trebaju biti donesene, obećanja o zaustavljanju spaljivanja plina se ispunjavaju. Strani energetski partneri ostaju, valuta se stabilizuje, a prihodi izvan naftnog sektora rastu. Irak postaje izvoznik rafiniranih energetskih proizvoda za zelenu ekonomiju.

U mračnijem scenariju, irački lideri će se vratiti svojim starim navikama kada ova kriza prođe. Godišnja državna potrošnja iznosi između 140 i 160 milijardi dolara, dok prihodi od nafte variraju između 80 i 95 milijardi dolara. Loša vijest je da najmanje 80% nafte koju Irak izvozi prolazi kroz Hormuški moreuz.

“Ako nastavimo raditi ono što smo do sada radili, ne mislim da će zemlja preživjeti do 2030. godine”, rekao je Jabbar.

Ovo nisu riječi vanjskog kritičara. Ovo su riječi iračkog stručnjaka koji poznaje finansije svoje zemlje. I duboko mu je stalo do njene budućnosti.

Zemlja se nalazi na prekretnici. Zaista, Irak će na kraju morati maksimizirati svoje resurse i smanjiti potrošnju. Međutim, ono što mu sada treba je politička volja i dobro upravljanje. Pokretač koji može pomoći u obnovi njegove ekonomije.

Ken Silverstein, saradnik Forbesa