Energoinvest traži povećanje cijena gasa, kako će se odraziti na domaćinstva

Sve veći poremećaji u snabdijevanju energentima i naftom u svijetu zbot rata SAD-a, Izraela i Irana polako ali sigurno odražavaju se na cijene u Bosni i Hercegovini.

Energoinvest je uputio Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije zahtjev za davanje saglasnosti na korekciju i uvećanje veleprodajne cijene prirodnog gasa za drugi kvartal 2026. godine u iznosu od 4,59%.

“Predložena cijena iznosi 865,40 KM za 1.000 Sm³, što predstavlja minimalno povećanje u odnosu na prethodni kvartal, uprkos činjenici da su aktuelne cijene na evropskim tržištima i do 20% više”, saopćeno je iz Energoinvesta.

Istovremeno, poručuju, Energoinvest je i tokom marta uspio zadržati cijene na nivou iz januara, čime su građani i privreda u Federaciji BiH dodatno zaštićeni od naglih tržišnih oscilacija i visokog rasta na globalnim tržištima kojima svjedočimo.

Korekcija cijene rezultat je rasta nabavne cijene od dobavljača, uslovljenog globalnim kretanjima cijena gasa i nafte. Međutim, zahvaljujući modelu poslovanja koji podrazumijeva dugoročne ugovore, kvartalno formiranje cijena i vezanost za naftnu formulu, tržište Bosne i Hercegovine ostaje znatno stabilnije u odnosu na većinu evropskih tržišta, poručuju iz ove kompanije.

„U trenutku kada evropske berze bilježe izražen rast, razlika od 20% u korist domaćeg tržišta jasno pokazuje efekat našeg modela upravljanja. Uspjeli smo zadržati stabilne cijene i u periodima najvećih pritisaka, uključujući i mart kada su cijene išle i preko 70% u evropskim zemljama, te time dodatno zaštititi građane i privredu. Stabilnost snabdijevanja i konkurentna cijena trebaju biti dodatni motiv za nove korisnike, ali i podrška naporima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da ublaži energetske udare na stanovništvo i privredu“, izjavio je Mirza Ustamujić, direktor Energoinvesta.

Dodaju da predloženo povećanje ima ograničen uticaj na krajnje korisnike. Za domaćinstva se očekuje minimalan efekat na račune, dodatno ublažen sezonski nižom potrošnjom, dok privreda zadržava konkurentnije cijene energije u odnosu na većinu evropskih tržišta.

“Energoinvest će i u narednom periodu nastaviti aktivno upravljati nabavkom i cijenama, s ciljem očuvanja stabilnosti tržišta i sigurnosti snabdijevanja u uslovima izraženih globalnih turbulencija”, stoji na kraju saopćenja.

