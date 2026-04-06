Iza mikrofona: kako OpenAI kupuje utjecaj kroz podcast i medije

Neočekana akvizicija popularne online emisije TBPN od strane OpenAI iznenadila je i medijski i tehnološki svijet. Međutim, riječ je o nastavku obrasca koji postoji već gotovo sto godina, još od 1926. kada je RCA osnovao NBC, djelimično kako bi prodavao radio aparate.

Iznova i iznova, pioniri novih platformi kupovali su sadržaj i oblikovali razgovore o tim platformama.

U ovom slučaju, emisija koja se emitira uživo, sa relativno malom, ali lojalnom i utjecajnom publikom, poznata kao opušten prostor gdje tehnološki poduzetnici razgovaraju, gdje se poslovni potezi prate kao sportski transferi i gdje je umjetna inteligencija stalna tema, bit će finansirana od jedne od vodećih kompanija u oblasti AI.

U intervjuu za CNN, direktor za globalne poslove u OpenAI, Chris Lehane, podsjetio je na dugu historiju u kojoj „kompanije i organizacije posjeduju i preuzimaju medijske kuće“, prizivajući vrijeme kada je Westinghouse Electric bio vlasnik CBS i kada je Microsoft sarađivao s NBC-jem na pokretanju MSNBC.

Lehane je uporedio ovaj dogovor s praksom medija da objavljuju sponzorirani sadržaj i s time da sportski timovi imaju vlastite kanale.

Dodao je da se radi o komunikaciji i porukama. Voditelji TBPN-a će, uz nastavak svakodnevnog emitiranja uživo, pomagati kompaniji koja stoji iza ChatGPT u marketingu i komunikacijama.

„Ovi ljudi iz TBPN-a zaista su pronašli dobitnu formulu, posebno kada je riječ o ključnoj, ali izuzetno važnoj publici u AI zajednici, programerima, graditeljima, poduzetnicima i liderima mišljenja“, rekao je Lehane. „Fokus nije na ekskluzivnim vijestima, već na objašnjavanju ideja koje stoje iza umjetne inteligencije, kako i zašto.“

„Želimo im dati prostor da rade ono što najbolje znaju“, dodao je, „a ideja je proširiti njihov domet i način rada, kako bi te ideje mogli prenositi sve većoj publici, posebno kako postaje sve važnije objasniti kako i zašto funkcioniše umjetna inteligencija.“

Mnogi posmatrači, poput dopisnika The New York Times iz Silicijske doline, Mike Isaac, smatraju da TBPN zapravo predstavlja oblik marketinga za OpenAI.

„U trenutku kada potrošači postaju sve skeptičniji prema utjecaju umjetne inteligencije na društvo“, napisao je na platformi X, „ovo vidim kao marketinški trošak.“

Lehane je za CNN rekao da će interni marketing i komunikacijske vještine TBPN-a pomoći kompaniji „dok razvijamo vlastite formate i kanale“, što sugerira da OpenAI planira dodatno širenje u medijskom prostoru.

REUTERS/Kylie Cooper

Da li je ovdje važna urednička nezavisnost

OpenAI je TBPN-u pristupio s idejom o akviziciji ranije ove godine. Proces je predvodila Fidji Simo, direktorica za aplikacije u OpenAI.

Kompanije nisu objavile detalje transakcije. Lehane nije želio komentirati izvještaj Financial Times da je vrijednost dogovora bila u rasponu od nekoliko stotina miliona dolara.

Prema njegovim riječima, ugovor sadrži garancije uredničke nezavisnosti. Predsjednik TBPN-a, Dylan Abruscato, objavio je na platformi X da će emisija zadržati potpunu kontrolu nad uredničkim odlukama i brendom.

Međutim, „obećanje OpenAI-a o uredničkoj nezavisnosti TBPN-a je nebitno“, napisao je Martin Peers iz The Information. „Nezavisnost u koju svrhu, možete li zamisliti da TBPN napravi kritički prilog o OpenAI-u, to nije u DNK emisije. To je u redu. Postoji prostor da tehnološki stručnjaci razgovaraju međusobno.“

Osnivačica The Informationa, Jessica Lessin, sažela je situaciju ovako, Elon Musk ima platformu X, a sada Sam Altman ima TBPN.

Zanimljiv tajming

Prošlog mjeseca OpenAI je izazvao pažnju kada je ugasio svoju društvenu aplikaciju za video sadržaj generiran umjetnom inteligencijom Sora, u sklopu ponovnog fokusiranja na osnovne proizvode koji zahtijevaju veliku računalnu snagu.

U četvrtak je Lehane odbacio pitanje da li je TBPN novi sporedni projekt za OpenAI.

„Fokusirani smo na to gdje raspoređujemo računalne resurse“, rekao je, misleći na visoke troškove koje svaki AI zadatak nosi. „TBPN nema nikakve veze s tim.“

