Pet osnivača koji su izgradili biznis nakon najtežih trenutaka u svojim životima

Nedaće grade sposobnosti, teškoće povećavaju otpornost, a mnoge Fortune 500 kompanije nastale su tokom recesija. Ovih pet osnivača pretvorili su lične borbe, od poteškoća u učenju i kašnjenja u govoru kod djeteta do oduzimanja doma i odbijanja finansiranja, u uspješne i uticajne biznise, pokazujući da su izazovi pokretači inovacija.

Prestanite čekati bolje okolnosti. Istraživanja jasno pokazuju da nedaće grade sposobnosti, a to se ponavlja u najvećim poslovnim pričama svih vremena. Ljudi koji stvaraju najznačajnije stvari često počinju iz nužde, iz boli, iz problema koji više nisu mogli ignorisati.

Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Personality and Social Psychology pokazalo je da ljudi koji su u životu iskusili umjerene nedaće imaju manji nivo stresa, bolje funkcionisanje i veću otpornost na buduće pritiske od onih koji nisu iskusili nikakve teškoće. Težak put priprema ljude.

Gotovo polovina Fortune 500 kompanija osnovana je tokom recesije ili pada tržišta. Teška vremena uklanjaju oklijevanje. Ovih pet osnivača, koji su podijelili svoje priče na LinkedInu, to i dokazuju.

Imala je poteškoće s čitanjem do 11. godine, danas pomaže osnivačima s ADHD-om

ST Rappaport je tokom djetinjstva slušala da su njene poteškoće s čitanjem jednostavno dio nje same. Međutim, sa 11 godina promijenila je način razmišljanja o tom takozvanom problemu. Počela je preispitivati vještine koje utiču na njenu sposobnost čitanja i to iskustvo joj je otvorilo oči. Kako sama kaže, često nam govore da će stvari uvijek biti takve, dok je u stvarnosti potrebno da naš mozak nauči vještine kako bi to radio bolje.

Kao odrasla osoba, dublje je istraživala 28 misaonih vještina koje čine osnovu načina na koji mozak funkcioniše. Primjenjujući ih u vlastitom radu, uštedjela je 23 sata sedmično i utrostručila prihode uz smanjenje obima posla. Osnovala je LifePix University i danas vodi program zasnovan na neuronauci koji pomaže poduzetnicima s ADHD-om da nadoknade nedostatke u misaonim vještinama, pri čemu klijenti bilježe značajno smanjenje odgađanja, duplo veći učinak i znatan rast prihoda. Njeno iskustvo iz djetinjstva, u kojem su je konvencionalna rješenja iznevjerila, postalo je temelj svega što je izgradila.

Otac je napisao rap pjesmu kada njegov sin nije mogao pronaći riječi

Rishi Kaushal je rano primijetio da njegov sin ima kašnjenje u razvoju govora i jezika, te da ne može komunicirati niti razumjeti riječi kao druga djeca. Kao roditelju, bilo mu je teško to posmatrati. Kako kaže, nakon što ga je neko vrijeme gledao kako se muči, shvatio je da dobro reaguje na muziku, pa je napisao rap pjesmu kao eksperiment da vidi hoće li ponoviti neke riječi. Dječak koji nije mogao pronaći riječi otpjevao je svaku od njih. Taj trenutak je promijenio sve.

Prošlog ljeta zajedno su nastupali na dva omladinska festivala, a iz tog početka Kaushal je izgradio The Speech Heroes, duo oca i sina koji prikupljaju sredstva i podižu svijest o djeci širom Ujedinjenog Kraljevstva s poteškoćama u govoru i jeziku. U međuvremenu su stvorili, kako kažu, prvi svjetski superherojski brend za djecu s ovim poteškoćama, a Kaushalova knjiga The Speech Heroes Vs. The Word Stoppers je objavljena. Njegov sin danas govori više nego ikada prije.

Izgubila je porodični dom sa 20 godina i pomogla 400 ljudi da kupe svoj

Daniela Adoasi imala je 20 godina kada je njenoj porodici oduzet dom. Četiri godine kasnije sjedila je u iznajmljenoj studentskoj sobi, živjela od jaja, zobi i kolačića s grožđicama, kada ju je prijatelj pokušao uvjeriti da je moguće kupiti nekretninu u mladosti. To joj je djelovalo nemoguće. Ipak je istražila sve, stavila kupovinu ispred životnih udobnosti i kupila svoj prvi stan sa 24 godine.

Kroz New Home At Last, Adoasi je pomogla više od 400 ljudi da naprave sljedeći korak ka kupovini nekretnine za manje od četiri godine, izgradivši tim posrednika, pravnika i procjenitelja oko te misije. Njena početna tačka, oduzet porodični dom i studentski budžet koji nije ostavljao gotovo ništa viška, dala joj je precizno razumijevanje s čim se suočavaju budući vlasnici nekretnina. Izgradila je resurs koji joj je bio potreban, a nije ga imala.

Pokrenuo je organizaciju sa 21 godinom bez novca i pomogao 2.000 mladih

Kevin Osei je 2020. godine osnovao Bridging Barriers kako bi pomogao mladima iz etnički raznolikih i socijalno ugroženih sredina da dođu do zaposlenja kroz mentorstvo. Počeo je sa 21 godinom, bez prihoda i bez rezervi. Od nule. Imao je samo ambiciju. Da bi došao od nule do šestocifrenog godišnjeg prihoda, morao je graditi organizaciju kao startup, diversificirati izvore prihoda, razvijati proizvode i odbiti oslanjanje isključivo na grantove.

Danas je Bridging Barriers podržao više od 2.000 mladih, izgradio finansijsku rezervu za osam mjeseci nakon perioda nestabilnosti i vodi mentorski program za koji se uvijek traži mjesto više. Osei sada razvija tehnološku platformu kako bi izjednačio prilike u ranim fazama karijere. Počeo je s problemom koji mu je bio direktno pred očima i izgradio nešto dovoljno stabilno da nadživi okolnosti u kojima je nastalo.

Medicinski radnik je odbijen za finansiranje, ali je ipak izgradio platformu za događaje

Chuck Okwor dolazi iz zdravstvenog sektora, gdje je radio kao medicinski tehničar, prije nego što je odlučio izgraditi nešto vlastito. Prijavio se za finansiranje, prošao više krugova i na kraju bio odbijen, ne zato što ideja nije bila dobra, već zato što nije imao iskustvo u toj industriji. Nastavio je dalje. Kako kaže, to iskustvo je poslalo poruku njegovoj kćerki da hrabrost, upornost i vjera mogu promijeniti životni put.

Danas razvija Hiroek, platformu za događaje koja pomaže organizatorima da kreiraju događaje, povežu se s publikom i izgrade dugoročne odnose, a ne samo prodaju karte. Svjesno je ušao u ovu industriju, vođen uvjerenjem da postoji stalna potražnja i snaga zajednice. Odbijanje je postalo razlog da se još više potrudi.

Šta nastaje iz najtežih trenutaka

Svaki od ovih osnivača počeo je s nečim što bi većina ljudi smatrala razlogom da čeka. Oduzimanje doma, odbijenica, dijete koje ne govori, mozak koji ne sarađuje, zajednica koju sistem iznevjerava. Oni nisu čekali da se te stvari riješe. Gradili su uprkos njima, a u nekim slučajevima upravo zbog njih. Vaše okolnosti nisu razlog da odustanete.

Autor Jodie Cook, Forbes

