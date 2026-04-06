Zlato bi moglo promijeniti smjer nakon završetka rata u Iranu

Zlato je ove godine prošlo kroz izrazito nestabilan period, poraslo je i do 25 posto, prije nego što je rat u Iranu izbrisao gotovo sve te dobitke.

Globalne finansijske institucije procjenjuju da bi se zlato moglo stabilizirati i nastaviti svoj rekordni rast nakon smirivanja tenzija na Bliskom istoku i prelaska Federalne rezerve na blažu monetarnu politiku.

Prema izvještaju investicijske kompanije William Blair, cijena zlata mogla bi se brzo vratiti iznad 5.000 dolara po unci ukoliko se cijena nafte spusti na raspon između 80 i 85 dolara po barelu.

Švicarska banka Lombard Odier očekuje da bi zlato moglo dostići i 5.400 dolara u narednih 12 mjeseci, uz pretpostavku da će Fed ublažiti politiku nakon što Kevin Warsh preuzme funkciju predsjednika centralne banke u maju. Trenutna cijena zlata iznosi oko 4.702 dolara po unci.

Ove godine zlato je zabilježilo snažne oscilacije. Nakon rasta od oko 25 posto, rat u Iranu gotovo je u potpunosti poništio dobitke. Sukob je podigao cijenu nafte iznad 100 dolara, što je pojačalo strah od inflacije i restriktivnijih monetarnih politika širom svijeta.

Zlato ne donosi kamatni prihod i obično se kreće suprotno od referentnih kamatnih stopa. Ipak, tokom 2025. godine poraslo je 65 posto, što ga čini najuspješnijom imovinom među vodećim zemljama, jer su centralne banke i investicioni fondovi povećavali svoje rezerve zbog zabrinutosti za fiskalnu stabilnost najvećih svjetskih ekonomija.

„Ako se geopolitičke tenzije smire, tržišna očekivanja bi se brzo mogla vratiti smanjenju kamatnih stopa u 2026. godini, što bi stvorilo vrlo povoljno okruženje za zlato“, rekao je Aakash Doshi iz kompanije State Street Investment Management.

Dodao je da bi promjena na čelu Feda mogla dodatno podržati cijenu zlata, jer novi predsjednik naginje blažoj monetarnoj politici.

Poremećaji u opskrbi naftom, koji traju već mjesec dana, mogli bi se ublažiti nakon što je Iran signalizirao uslovno otvaranje Hormuškog moreuza. Iranski mediji navode da se priprema sporazum s Omanom o upravljanju prolazom i naplati za brodove. Ovaj moreuz je ključna tačka globalne trgovine, kroz koju prolazi oko petine svjetske nafte.

Donald Trump izjavio je prošle sedmice da bi rat mogao završiti za dvije ili tri sedmice, ali je kasnije i najavio intenziviranje napada.

Moguće imenovanje Warsha na čelo Feda dodatno bi moglo pogurati cijenu zlata. On je u posljednje vrijeme ublažio svoje ranije restriktivne stavove i naglasio da bi neutralna kamatna stopa trebala biti niža, dijelom zbog utjecaja umjetne inteligencije na smanjenje inflacije.

„Privlačnost zlata kao sigurnog utočišta ostaje, što bi moglo dovesti do oporavka cijene u narednim kvartalima“, rekla je Alexandra Symeonidi iz kompanije William Blair, dodajući da zlato često djeluje poput osiguranja u nesigurnim vremenima.

Nedavne oscilacije cijene zlata više su rezultat zatvaranja investicionih pozicija nego promjene temeljnih faktora. U martu je zlato palo 12 posto, što je najgori mjesečni rezultat od 2008. godine, pod pritiskom očekivanja viših kamatnih stopa i jačeg američkog dolara.

Neki hedge fondovi prodavali su zlato kako bi pokrili gubitke na drugim ulaganjima izazvanim ratom, dok su pojedine centralne banke smanjivale rezerve kako bi osigurale likvidnost. Turska centralna banka, prema dostupnim podacima, smanjila je zlatne rezerve za 54 tone od početka sukoba.

Cijena zlata dostigla je rekordnih 5.417 dolara po unci krajem januara, kada su investitori masovno kupovali zlato kao zaštitu od rasta javnog duga i neizvjesne politike iz Bijele kuće.

Strukturni faktori koji su podržavali rast zlata dodatno su ojačani ratom između SAD i Izraela protiv Irana, što će, prema analitičarima, povećati dugove i budžetske deficite. Troškovi kamata na američki dug premašili su bilion dolara prvi put u historiji, dok je ukupni dug SAD dosegao 39 biliona dolara krajem marta.

„Privlačnost zlata ostaje stabilna u srednjem roku“, zaključuje Symeonidi, dodajući da bi potreba za diverzifikacijom i kretanje cijena mogli potaknuti centralne banke na dodatnu kupovinu u drugoj polovini godine.

