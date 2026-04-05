Pet odličnih karavana za 2026. godinu: Od pristupačnih do luksuznih

Karavani su poput vinilnih ploča u svijetu automobila. Više se ne uzimaju zdravo za gotovo, ali oni koji ih žele – zaista ih žele. I to s dobrim razlogom. Dobar karavan pruža stabilan osjećaj vožnje poput klasičnog automobila. Praktičnost prostora sličnog SUV-u, i ništa od onog osjećaja “izgleda da sam odustao od svojih snova”.

Evo pet karavana vrijednih vaše pažnje za 2026. godinu, od razumno pristupačnih do potpuno luksuznih.

Volvo V60 Cross Country

Ovo je karavan za ljude koji vole da njihova praktičnost izgleda kao da je upravo izašla iz skandinavskog časopisa o dizajnu. V60 Cross Country zadržava prepoznatljiv oblik karavana, ali dodaje standardni pogon na sva četiri točka i izgled spremniji za avanturu, a da ga ne pretvori u SUV.



Za 2026. godinu, jedini motor je 2,0-litarski turbo benzinski četverocilindrični motor koji razvija 247 konjskih snaga. Prema fabričkim specifikacijama, snaga je 247 KS, a prosječna potrošnja devet litara. Prema podacima Edmundsa, početna cijena se kreće od niskih do srednjih 50.000 dolara (43.400 eura), ovisno o paketu opreme.

Audi A6 allroad

Ako želite karavan koji izgleda kao da je zaista “dotjeran za večeru”, A6 je i dalje jedan od najboljih. Na američkoj web stranici Audija navodi se 335 konjskih snaga i quattro pogon na sva četiri točka. To je više nego dovoljno za samouvjereno uključivanje u saobraćaj. Početna cijena za A6 je 73.100 dolara (63.450 eura).



Potrošnja goriva je oko 11 litara u gradu i skoro osam litara na autoputu. Drugim riječima: nije baš ekonomičan, ali je vrlo ugodno prelaziti kilometre.

Mercedes-benz E 450 4MATIC All-Terrain

Mercedes-Benz je u suštini postavio pitanje: “Šta ako bi luksuzni karavan mogao tiho ostaviti većinu automobila na semaforu iza sebe, a zatim stati kod prodavnice?” Odgovor je E 450.



Mercedes navodi 375 konjskih snaga iz 3,0-litarskog turbo linijskog šestocilindričnog motora sa blagom hibridnom podrškom. Kao i ubrzanje od 0 do 100 za 4,6 sekundi i potrošnju od 10,7 litara u gradu / 7,6 litara na autoputu. To je rijedak porodični “duga karoserija” koji se ne osjeća kao da je odustao od zabave.

Porsche Taycan Cross Turismo

Porsche Taycan Cross Turismo nudi karoseriju prilagođenu teretu, standardni pogon na sva četiri točka i ubrzanje koje može okončati svaki razgovor u automobilu.



Prema službenoj stranici modela, Taycan Cross Turismo počinje s cijenom od oko 118.100 dolara (102.000 eura), s do 429 konjskih snaga i ubrzanjem od 0 do 100 km/h za 4,5 sekundi.

Subaru Outback

Subaru Outback se nalazi u “sivoj zoni” između karavana i crossovera. I dalje djeluje kao duhovni nasljednik klasičnih porodičnih automobila za duža putovanja, zbog čega zaslužuje mjesto na ovoj listi.

Model za 2026. godinu zadržava osnovne prednosti outbacka. Standardni pogon na sva četiri točka, praktičnost u stvarnom svijetu i tiha vožnja za duge dane i loše vrijeme. Cijena počinje od oko 36.000 dolara (31.000 eura), dok skuplje verzije i snažniji turbo modeli nude više od toga.



Ako želite “smjeliju” verziju, Subaru navodi dostupan turbo bokser motor od 260 KS za XT paket opreme. Potrošnja goriva ovisi o konfiguraciji, ali EPA procjenjuje do 9,4 litre u gradu i 7,6 litara na autoputu kod određenih modela, dok turbo modeli imaju nešto niže brojke.

Josh Max, saradnik Forbesa