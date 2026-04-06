Zenička željezara objavila datum kada obustavlja rad visoke peći

Proizvodnja čelika trajaće do 20. do 25. aprila, nakon čega zenička Željezara obustavlja rad Visoke peći, potom Aglomeracije i Čeličane. Vladi FBiH, kao suvlasniku sa 8% udjela, dat je rok do 8. aprila da se izjasni.

“Svjesni mogućeg nepovjerenja prema privatnom kapitalu i naših aktivnosti, Uprava izražava spremnost da Vladi Federacije BiH ponudi dio vlasničkog udjela, kako bi državni interes bio dodatno osnažen i kako bi se stvorili preduslovi za donošenje i provođenje mjera kojima bi se zaštitila radna mjesta u Novoj Željezari Zenica”, najavlili su iz ove kompanije.

Ugroženo 11.000 radnih mjesta

Iz Željezare mjesecima traže zaštitne mjere na uvoz čelika – bez uspjeha. Radnici su održali proteste, ali rješenja nema, a sudbina im je neizvjesna.

“36 godina radiš ovdje, i dođeš 15.06. da nemaš plate.. A ovdje imaju ljudi koji školuju djecu, roditelji su odavde odškolovali dosta doktora, bog zna koliko je odavde ljudi otišlo u penziju”, rekao je 24. marta radnik ove kompanije Hanas Isaković.

Pad Željezare ugrozio bi više od 11 hiljada radnih mjesta drugih preduzeća, sa druge strane, predsjedavajuća SM, Borjana Krišto navela je da se 28 preduzeća suprotstavilo uvođenju zaštitnih mjera.

“Baš me zanima koliko zaposlenih ima tih 28 kompanija, i da li je to približno onih 11 hiljada zaposlenih, a obitelji slobodno množimo sa 4, znači 50 hiljada ljudi koji ovise od toga, na osnovu nekih mističnih 28 za koje ne znamo ni ko su, ni šta su, ni da li bi im to povećanje cijene dovelo njihovo poslovanje u opasnost, jedno je ako će cijene sirovine rasti, a drugo je ako će ih to primorati kao što će Željezaru da zatvori svoje pogone i prestane sa radom”, navela je zastupnica Mia Karamehić Abazović.

Prodaja imovine radnika

To bi bio posljednji udarac na već ugroženi industrijski sektor. Gašenje lukavičke Koksare znači gubitak 20 miliona maraka za federalne i 5 miliona za Željeznice RS. Upitan je i transport rude iz Omarske zbog krize u rudniku Nova Ljubija. Vlada RS obezbijedila je 6 miliona maraka za radnike, rudnik može raditi još 2–3 godine.

“Mi smo to već i pretpostavljali jer se već duže vrijeme prodaje imovina rudnika, ljudi polako odlaze kućama, veliki je problem za nas, ti ljudi su u određenoj dobi, drugo kod nas ništa ne funkcioniše, nemate firmu, nemate privredu, gdje da se zaposle svi ti ljudi, mlađi će otići u inostranstvo, veliki udarac za Prijedor”, ukazala je Maja Dragojević Stojić, poslanica PSS-a u NSRS.

