Drašković u susret konferenciji DDays: Visa inovacijama briše barijeru između biznisa i digitalnog svijeta

Broj onih koji u Bosni i Hercegovini kupuju online porastao je za 50 odsto u prošloj godini u odnosu na 2020. godinu i sada iznosi čak 86 odsto, što ukazuje na značajan rast i značajnu digitalizaciju potrošnje, pokazalo je Visa Pulse istraživanje, sprovedeno lani u BiH.

Ana Drašković, potpredsjednica i generalna direktorica kompanije Visa za region jugoistočne Evrope, kaže da Visa konstantno radi na inovacijama kako bi eliminisala čekanja u procesu realizacije transakcija i izbrisala barijere između biznisa i digitalnog svijeta.

O inovacijama u srcu plaćanja i kako Visa predvodi transformaciju platne industrije Drašković će govoriti na predstojećoj DDays konferenciji koja se 23. aprila održava u Banjoj Luci u organizaciji BAM Consulta.

Koje su ključne inovacije na kojima Visa trenutno radi i koje će najviše uticati na budućnost plaćanja u regionu jugoistočne Evrope?

Kao ključnu inovaciju, koja je nedavno dostupna i na tržištu Bosne i Hercegovine, moram da izdvojim Visa Direct, jer u potpunosti odgovara na najveći zahtjev našeg tržišta, odnosno eliminaciju čekanja na sopstveni novac. Kroz ovaj servis koristimo tehnološku moć mreže koja je samo u prošloj fiskalnoj godini procesuirala 329 milijardi transakcija. Takva tehnologija omogućava da međunarodni transferi stižu takoreći brzinom digitalne poruke. To direktno podiže likvidnost cijele ekonomije.

Sa druge strane, fokus na rješenja za prihvat sredstava, kao što je Visa Accept, suštinski mijenja lice moderne trgovine. Ovom inovacijom brišemo barijeru između malih biznisa i digitalnog svijeta, pretvarajući tehnologiju u alat koji svakom preduzetniku u BiH i regionu omogućava da naplati svoj rad istog trenutka, bez obzira na to gdje se nalazi.

Dodatno, globalno gledano, ono što nam dolazi jeste integracija vještačke inteligencije (AI), blockchaina i „embedded finance“ rješenja koja donose brza, sigurna i gotovo neprimjetna plaćanja unutar digitalnih usluga i proizvoda koje svakodnevno koristimo.

Kako balansirate između brzine inovacija i potrebe za sigurnošću i zaštitom korisnika u digitalnim plaćanjima?

Za nas u kompaniji Visa, sigurnost nije kompromis, već temelj našeg poslovanja – ona je u samom jezgru VisaNet mreže i cjelokupne naše tehnologije. Upravo zato, brzina inovacija kod nas nikada ne dolazi na račun zaštite korisnika. Taj balans postižemo kontinuiranim ulaganjima: samo u posljednjih pet godina investirali smo više od 12 milijardi dolara u tehnologiju i infrastrukturu, sa snažnim fokusom na sajber-bezbjednost i vještačku inteligenciju. Već 30 godina koristimo vještačku inteligenciju, koja nam pomaže da u djeliću sekunde analiziramo milione podataka, kako bismo prepoznali i zaustavili potencijalne prijetnje prije nego što korisnik uopšte postane svjestan rizika.

Naš zadatak je da ta kompleksna zaštita ostane nevidljiva u pozadini dok korisnik uživa u jednostavnosti, brzini i sigurnosti svakog plaćanja, znajući da iza njega stoji jedna od najsigurnijih platnih mreža na svijetu.

Na koji način Visa gleda na integraciju zemalja regije u SEPA područje, a po pitanju daljnje modernizacije platnih sistema u regionu?

Mogu slobodno da kažem da integraciju regiona u SEPA područje vidimo upravo kao strateški iskorak koji će značajno ubrzati digitalnu transformaciju i donijeti konkretne benefite i građanima i privredi. Visa aktivno podržava ovaj proces jer on donosi standardizaciju i veću efikasnost, što je u skladu sa našom misijom kreiranja inkluzivnog platnog ekosistema bez granica.

Modernizacija platnih sistema kroz SEPA standarde ne samo da će pojeftiniti i ubrzati prekogranične transakcije, već će regionu otvoriti vrata ka naprednim evropskim finansijskim tokovima, stvarajući stabilniji i konkurentniji poslovni ambijent.

Koji su najveći izazovi u usvajanju novih tehnologija plaćanja među bankama i korisnicima u BiH i regiji?

Region jugoistočne Evrope ima specifičnu dinamiku. Ovdje su korisnici u samom početku skeptični, ali su u isto vrijeme i izuzetno intuitivni i brzo prepoznaju vrijednost rješenja koja im vraćaju ono što im je najvrijednije, a to je vrijeme.

Prema Visa Pulse istraživanju, sprovedenom u BiH prošle godine, broj onih koji kupuju online porastao je za 50 odsto u odnosu na 2020. godinu i sada iznosi čak 86 odsto, što ukazuje na značajan rast i značajnu digitalizaciju potrošnje. Ovakve „nove“ navike korisnika mijenjaju način na koji se svi „igrači“ u platnom ekosistemu ponašaju i važnije su od svih mogućih izazova.

Najbolji dokaz da se ovi izazovi uspješno prevazilaze je naša saradnja sa Novom bankom i kompanijom TIZI, gdje smo kroz Visa Direct pokazali kako se globalna moć mreže može efikasno staviti u službu veoma konkretnih lokalnih potreba.

Ako znamo da je samo u prvoj polovini prošle godine u Bosnu i Hercegovinu stiglo oko 4,3 milijarde konvertibilnih maraka po osnovu transfera iz dijaspore, jasno je kolika je odgovornost na svima nama da taj novac učinimo dostupnim odmah. Umjesto da naš korisnik troši vrijeme na administrativne procese, cilj nam je da kroz partnerstva sa bankama i drugim saradnicima tehnologiju učinimo toliko prirodnom da postane nevidljiv dio svakodnevnog života korisnika, gdje god da ga provodi.

Kako će trendovi poput digitalnih novčanika, tokenizacije i instant plaćanja promijeniti iskustvo korisnika u narednih 3-5 godina?

Trendovi poput digitalnih novčanika, tokenizacije i instant plaćanja vode ka onome što nazivamo „nevidljivom trgovinom“. U narednim godinama korisnici više neće razmišljati o karticama, brojevima ili autentifikaciji, a plaćanje će se dešavati u pozadini, bez zastoja, uz maksimalan nivo sigurnosti.

Tokenizacija i biometrija će svesti prevaru na izuzetak, dok će real-time infrastruktura omogućiti da novac bude dostupan u istom trenutku kada je potreban. Krajnji rezultat je iskustvo koje je jednostavno, brzo i personalizovano, ali izgrađeno na snažnoj mreži povjerenja između potrošača, banaka i trgovaca.