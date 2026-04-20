Deset fakultetskih diploma koje će umjetna inteligencija učiniti nepotrebnim

Fakultetske diplome gube vrijednost jer umjetna inteligencija ubrzano automatizira poslove u kancelarijama, što dovodi do otpuštanja i smanjenja potražnje za diplomcima. Oblasti poput biznisa, marketinga, novinarstva i računarstva posebno su izložene. Studenti moraju razvijati specijalizaciju, jedinstveno ljudske vještine poput kritičkog razmišljanja i liderstva, te koristiti AI kako bi ostali konkurentni.

Hiljade studenata ove godine diplomira sa kvalifikacijama koje ih pripremaju za poslove koje umjetna inteligencija već obavlja. Proveli su četiri godine studirajući i zadužujući se, da bi ušli na tržište rada koje svakodnevno smanjuje broj zaposlenih u kancelarijskim zanimanjima. Kompanija Block, koju je osnovao Jack Dorsey, objavila je smanjenje radne snage za 40 posto. Oracle navodno planira otpustiti i do 30.000 zaposlenih kako bi se fokusirao na AI infrastrukturu.

Kada sam imala 16 godina, sjedila sam ispred savjetnika za karijeru i birala zanimanja sa liste iz 2003. godine. Menadžer društvenih mreža nije postojao na toj listi. Šest godina kasnije pokrenula sam vlastitu agenciju za društvene mreže, gradila je deset godina i prodala 2021. godine. Moj studij menadžmenta uključivao je marketing, ali društvene mreže nisu bile ni spomenute, jer tada nisu smatrane relevantnim.

Danas se ista stvar dešava sa umjetnom inteligencijom. Razlika je u brzini. Poslovi koje AI zamjenjuje neće čekati diplomce da se prekvalifikuju. Izvještaj Goldman Sachs procjenjuje da je 300 miliona radnih mjesta širom svijeta izloženo automatizaciji, dok dvije trećine zanimanja u SAD-u osjeća određeni utjecaj.

Ove diplome gube ekonomsku vrijednost brže nego što univerziteti mogu ažurirati nastavne planove. Svaki student i dalje ima put naprijed, ali samo ako razumije gdje se vrijednost pomjerila.

Fakultetske diplome koje gube utrku s AI

1. Opšti poslovni menadžment

AI izrađuje poslovne planove, analizira tržišta i piše strategije. Široka diploma bez specijalizacije stavlja vas među kandidate sa istim znanjem. Goldman Sachs procjenjuje da se 46 posto administrativnih zadataka može automatizirati, upravo onih za koje se ovi studenti školuju.

Potrebno je izabrati pravac, finansije, operacije, lanac snabdijevanja ili prodaju. Kombinujte znanje sa vještinama koje AI ne može zamijeniti, poput vođenja tima ili razumijevanja ljudi.

2. Osnovne diplome iz marketinga

Kreiranje sadržaja, vođenje kampanja i izvještavanje već obavlja AI. Istraživanje pokazuje da 48 posto kompanija koje koriste ChatGPT već zamjenjuje radnike.

Ono što ostaje vrijedno jeste osjećaj za tržište, pozicioniranje i strategija distribucije. Ljudi trebaju upravljati kreativnim procesom, a AI izvršavati zadatke.

3. Novinarstvo i medijske studije

AI generira članke, sažetke i naslove u velikim količinama. Početne pozicije u redakcijama nestaju jer su automatizirane. Istraživanja pokazuju da mnogi očekuju pad broja novinarskih poslova u narednim decenijama.

Vrijednost ostaje u istraživačkom novinarstvu, mišljenju i autentičnom izrazu.

4. Komunikologija

Pisanje e-mailova, internih poruka i saopštenja za javnost već sada AI radi vrlo dobro. Ove diplome pripremaju za poslove koji su postali prirodno područje AI-a.

Bez dodatnih vještina poput liderstva ili upravljanja krizama, diploma sama po sebi više nije dovoljna.

5. Pravni asistenti

AI analizira dokumente i pronalazi pravne presedane za nekoliko sekundi. Oko 44 posto pravnih zadataka može uskoro biti automatizirano.

Najveća vrijednost ostaje na vrhu, u savjetovanju, pregovorima i sudskoj strategiji.

6. Osnovne studije računarskih nauka

AI piše kod i razvija aplikacije. Diploma bez dublje specijalizacije vodi na zasićeno tržište rada.

Potrebno je ići dublje, sigurnost, infrastruktura ili AI specijalizacija donose prednost.

7. Računovodstvo

Knjigovodstvo i finansijski izvještaji zasnovani su na pravilima koja AI brzo izvršava. Procjene govore da se do 86 posto ovih zadataka može automatizirati.

Savjetovanje i strateško planiranje ostaju ključni.

8. Finansije

Modeliranje i analiza podataka sada su domen AI-a. Diplome koje se oslanjaju samo na te vještine gube vrijednost.

Fokus treba prebaciti na investicijske strategije i fintech.

9. Grafički dizajn

AI kreira logotipe i vizuale za nekoliko minuta. World Economic Forum navodi da je grafički dizajn među najbrže opadajućim zanimanjima.

Vrijednost ostaje u kreativnom pravcu i strateškom razmišljanju.

10. Engleska književnost

Generativni AI brzo proizvodi tekst, smanjujući potrebu za rutinskim pisanjem.

Pisanje i kritičko razmišljanje ostaju važni, ali samo ako se primijene u praksi.

Šta danas čini diplomu vrijednom

Svaka diploma sa ove liste i dalje može voditi ka uspjehu. Razlika je u načinu na koji je koristite. Budite snalažljivi, učite nove alate i razumijte umjetnu inteligenciju. Ako su mašine u igri, cilj je biti onaj koji ih trenira. Diploma je početak, ne cilj. Oni koji koriste AI umjesto da ga se plaše, gradit će karijere budućnosti.

Jody Cook, saradnica Forbesa

