„Kao Hrvatska, ali jeftinije“: Destinacije za odmor koje su u trendu 2026. godine

Mnogi mogu razumjeti uzbuđenje kada slučajno otkriju skriveni dragulj. Ove godine sve više ljudi traži autentična iskustva putovanja u inostranstvu, umjesto klasičnih all inclusive turističkih aranžmana, navodi ABTA, udruženje britanskih turističkih agencija.

ABTA također navodi da dvije od pet osoba iz Ujedinjenog Kraljevstva planiraju ove godine putovati u zemlju u kojoj nikada ranije nisu bili.

Ovo se dešava u trenutku kada rat na Bliskom istoku neke putnike usmjerava ka evropskim destinacijama, dok upozorenja o mogućem nedostatku avionskog goriva i visoke cijene života druge odvraćaju od putovanja. Ako ovog ljeta tražite povoljne i pomalo neobične destinacije, evo šta je trenutno najpopularnije.

Crna Gora

Crna Gora se sve češće pojavljuje na društvenim mrežama kao skriveni turistički dragulj. Ova balkanska država sada je povezana sa više avionskih linija iz Ujedinjenog Kraljevstva i popularna je među putnicima koji žele posjetiti Grčku, Italiju i Hrvatsku, ali bez trošenja cijelog odmora u tim zemljama.

Zbog svoje male veličine, Crna Gora omogućava kombinaciju odmora na plaži, gradskih izleta i planinskih aktivnosti, objašnjava Jennifer Lynch, direktorica turističke agencije Arrange My Escape.

Ako ste u primorskom odmaralištu, možete otići na jednodnevni izlet u planine, kaže ona. Možete ići na željezničke ture kroz Crnu Goru i kombinovati putovanje sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom.

Lynch kaže da Crna Gora nije klasična porodična destinacija, ali postoje aranžmani za one željne avanture. Procjenjuje da bi osmodnevni porodični avanturistički paket koštao oko 1.825 funti po osobi.

Mladi također sve više biraju ovu zemlju za odmor i dijele iskustva na TikToku. Putopisna blogerka Em kaže da Crna Gora nudi dobru vrijednost. Bilo je kao Hrvatska, ali jeftinije, kaže ona. Kombinacija grada i odmora na plaži.

To je bilo jedno od prvih mjesta koje je probudilo moju opsesiju putovanjima.

Baltička obala

Estonija, Finska i Litvanija postaju sve popularnije među porodicama, parovima i solo putnicima.

Kao i Crna Gora, ove zemlje su lako dostupne jedna iz druge, a glavni gradovi Helsinki i Tallinn povezani su trajektom. Baltičko more nudi odmor na plaži za one koji žele izbjeći visoke temperature Španije ili unutrašnjosti Evrope. U Talinu je u julu prosječna temperatura oko 21 stepen, ali povremeno može biti kišovito.

Ljubitelje historije privlači Litvanija, koja ima pet UNESCO svjetskih kulturnih lokacija.

Na Baltičkoj obali nalazi se i takozvana njemačka rivijera. Ostrvo Rügen, najveće njemačko ostrvo, popularno je među domaćim turistima zbog bijelih litica, nacionalnih parkova i netaknute ribarske tradicije. Od Berlina je udaljeno oko tri sata vožnje vozom.

ABTA stručnjakinja Emma Brennan kaže da sve više ljudi, i mladih i starijih, putovanje doživljava kao dio odmora.

Čim ste na putu, već istražujete nova mjesta, pravite pauze i upoznajete destinaciju dublje, kaže ona.

Rügen je primjer sve većeg interesa za autentična iskustva, daleko od klasičnih turističkih gradova.

Steph Jepson iz turističke agencije Courtney World Travel kaže da rat na Bliskom istoku dovodi do toga da neki putnici biraju sjevernu Evropu zbog osjećaja sigurnosti.

Procjenjuje da all inclusive sedmodnevni aranžman za par u Talinu u junu košta oko 1800 funti ukupno, dok bi porodica od četiri člana platila oko 3400 funti.

Albanija

U Albaniji je lako uklopiti putovanje u odmor. Možete letjeti do Krfa u Grčkoj, a zatim kratkom polusatnom vožnjom trajektom stići do Sarande, koja je ulaz u takozvanu albansku rivijeru, objašnjava travel blogerka Amber Robertson.

Njeni vodiči o Albaniji bilježe sve veći broj pregleda. Imate prekrasne plaže, dobre beach klubove i osjećaj Grčke, ali po nižoj cijeni.

A tu je i zanimljiva historija. Berat i Gjirokastër su stari kameni gradovi bogate kulture. Jepson procjenjuje da all inclusive sedmodnevni aranžman za par u zemlji koju neki zovu Maldive Evrope košta oko 1.400 funti, dok bi porodica od četiri člana platila oko 2.300 funti.

Jedna od glavnih prednosti, posebno za mlađe ljude, jeste vrijednost za novac, kaže ona. Albanski pejzaži također privlače porodice i ljubitelje prirode zbog zanimljivog životinjskog svijeta.

Sjeverna Španija

Španija je i dalje najpopularnija destinacija za britanske turiste, ali sve više njih putuje dalje od Barcelone i Costa del Sola.

Regije Asturija i La Rioja postaju sve popularnije, dijelom zbog strategije španske vlade da ravnomjernije rasporedi turizam.

I dalje imate plaže, ali i planine, prirodu i zelenilo, kaže Brennan. Planine u Španiji. Vegetacija je mješavina žutozelene i maslinaste boje. Sunčano je uz povremene oblake.

ABTA članovi navode da sve više putnika planira putovanja prema ličnim interesima, poput hrane i vina.

Robertson smatra da je dobro posjećivati i poznate destinacije, ali da dijelovi Španije nude dobar balans između turističkih sadržaja i autentičnosti.

Gradovi poput San Sebastiana i Bilbaa jesu turistički, ali mnogo manje od Barcelone, kaže ona. A za one koji vole takve stvari, oko San Sebastiana nalaze se odlične kuće za proizvodnju jabukovače, piše BBC.

