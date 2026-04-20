Šef Microsoft AI odjela kaže da će za 18 mjeseci nestati svi kancelarijski poslovi

Izvršni direktor Microsoftovog odjela za umjetnu inteligenciju (AI), Mustafa Suleyman, u nedavnom je razgovoru za Financial Times iznio je niz predviđanja o tome kako se kancelarijski poslovi nalaze na ivici radikalne transformacije. Njegova procjena je da će u narednih 18 mjeseci diplomci prava, magistri poslovne administracije (MBA) i njihove manje kvalifikovane kolege mogle biti suočene sa potpunim obratom na tržištu rada.

Suleyman predviđa da će umjetna inteligencija dostići nivo ljudskih performansi u većini, ako ne i svim profesionalnim zadacima. Prema njegovim riječima, većina poslova koji podrazumijevaju rad za računarom bit će potpuno automatizovana u narednih godinu i po, pri čemu su posebno ranjivi sektori računovodstva, prava, marketinga, pa čak i upravljanja projektima. Ova upozorenja se podudaraju sa stavovima istraživača Matta Shumera, koji trenutnu situaciju poredi s februarom 2020. godine, neposredno pred izbijanje pandemije, no upozorava kako će ovaj potres biti još dramatičniji.

Kao ključni pokazatelj ovih promjena, Suleyman navodi eksponencijalni rast računarske snage. Kako tehnologija napreduje, AI modeli će biti u stanju kodirati bolje od većine programera. U isto vrijeme, izvršni direktor kompanije SpaceX, Elon Musk, nedavno je u Davosu izjavio kako vjeruje da bi se opća umjetna inteligencija (AGI), koja nadmašuje ljudsku inteligenciju, mogla pojaviti već ove godine.

Trenutna stvarnost nasuprot apokaliptičnim predviđanjima

Iako stručnjaci najavljuju velike poremećaje, dosadašnji utjecaj tehnologije u profesionalnim uslugama i dalje je ograničen. Izvještaj medijske kuće Reuters za 2025. ukazuje na to da pravnici i računovođe koriste AI za specifične zadatke poput pregleda dokumenata, ali to još uvijek nije dovelo do masovnih otpuštanja. Zanimljivo je da neka istraživanja, poput onog neprofitne organizacije Model Evaluation and Threat Research (METR), pokazuju da je AI u određenim slučajevima produžio radne zadatke programera za 20%. Također, glavni ekonomista Apollo Global Managementa, Torsten Slok, napominje da su profitne marže porasle isključivo u velikim tehnološkim kompanijama, dok širi indeks Bloomberg 500 ne bilježi značajne promjene.

Ipak, inicijalni znakovi pomjeranja na tržištu rada su već vidljivi. Agencija Challenger, Gray & Christmas navodi da je oko 55.000 otkaza u 2025. godini bilo vezano za umjetnu inteligenciju. Uporedo s tim, Microsoft je prošle godine otpustio 15.000 radnika, a izvršni direktor Satya Nadella je tom prilikom istakao kako njegova kompanija mora ponovo osmisliti svoju misiju za nastupajuću novu eru.

Suleymanova vizija Microsoftove budućnosti

Bez obzira na trenutne mješovite rezultate u ekonomiji, Suleyman je bio nepokolebljiv u svojoj viziji. On vjeruje da će organizacije moći uspješno prilagoditi tehnologiju bilo kojoj radnoj funkciji, čime će kreiranje personaliziranih AI modela postati jednostavno poput pisanja bloga ili snimanja podkasta.

Njegova ključna misija na čelu Microsoft AI odjela je postizanje takozvane superinteligencije i značajno smanjenje zavisnosti od partnerskih firmi poput OpenAI-ja. Prioritet je postavljen na razvoj sopstvenih, nezavisnih i visoko naprednih temelja. Suleyman zaključuje kako se radi o najvažnijoj tehnologiji današnjice, zbog čega je neophodno razvijati sopstvene modele koji će definisati samu granicu tehnološkog progresa.