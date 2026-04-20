Kriza identiteta na francuskoj trpezi: Gubi li kultni baguette bitku sa modernim životom

Iako je francuski baguette 2022. godine trijumfalno uvršten na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine, ovaj simbol nacionalnog ponosa suočava se s tihom egzistencijalnom krizom. Dok je predsjednik Emmanuel Macron slavio “250 grama magije i savršenstva”, prateći to kultnim fotografijama koje slave francusku tradiciju, statistika otkriva surovu realnost: Francuzi jedu dramatično manje hljeba nego ikada prije. Taj zdravi način života dovodi u pitanje opstanak viševjekovne navike na domaćim trpezama.

Historijski podaci ukazuju na nevjerovatan zaokret u prehrambenim navikama koji se desio u svega nekoliko decenija. Neposredno nakon Drugog svjetskog rata, prosječni Francuz je konzumirao oko 700 grama hljeba dnevno, što je bila osnovna komponenta svakog obroka. Danas je ta cifra pala na svega 100 grama dnevno, što je manje od polovine jednog standardnog baguettea. Istraživanja pokazuju da je više od trećine potrošača dodatno smanjilo unos hljeba u posljednjih pet godina, a što je najizraženije kod mlađih generacija koje mijenjaju kulturološki kod nacije.

Promjena životnog stila i novi trendovi

Razlog za ovaj pad leži u radikalnoj promjeni svakodnevnih navika. Ritual odlaska u lokalnu pekaru, koji se nekada radio odmah poslije pranja zuba, polako nestaje iz gradske vreve. Mladi se sve više okreću globalnim trendovima brze hrane, poput hamburgera i sushija, a kući prednost daju praktičnosti industrijskog rezanog hljeba koji može danima stajati u frižideru. Dominique Anract, predsjednik Nacionalne konfederacije pekara, upozorava da se gubi navika koja je stoljećima definisala francuski doručak i večeru.

Paralelno s padom prodaje klasičnog baguettea, javlja se pokret „neoboulangeries“, odnosno modernih pekara koje svjesno odbacuju tradiciju u korist održivosti i zdravlja. Ove pekare često uopšte ne prodaju baguette, fokusirajući se na velike hljebove od kiselog tijesta i organskih žitarica. Vlasnici ističu da baguette, iako kultan, ima kratak rok trajanja i malu nutritivnu vrijednost, što dovodi do velikog bacanja hrane.

Ekonomska transformacija i budućnost pekarstva

Iako su ovi moderni proizvodi nutritivno bogatiji i trajniji, oni sa sobom nose i znatno višu cijenu koja mijenja socijalnu sliku potrošača. Dok obični baguette košta oko 1 euro, a zanatska verzija “tradicionalni” oko 1,30 eura, CNN navodi da specijalni hljebovi u elitnim pekarama znaju koštati i do 7 eura za pola kilograma.

Ovakva cjenovna razlika transformiše hljeb iz osnovne namirnice u luksuzni proizvod dostupan srednjoj klasi. Uprkos pesimističnim brojkama, pekari vjeruju u otpornost francuskog duha, naglašavajući da se pekarstvo, kao i mnogo puta do sada, mora reizumiti kroz inovacije kako bi preživjelo modernu eru.

Please enable JavaScript

